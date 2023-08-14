Bố tôi bắt chị gái phải giữ một bí mật lớn nhưng chị không nghe, để rồi cưới chưa được 24h đã bị nhà chồng trả về vì điều này

Một năm nay công việc của anh Chung ổn định lương cao nên hai người tính đến chuyện cưới xin và được cả hai gia đình ủng hộ. Trước khi cưới một tuần, chị tôi thấy khó chịu trong người. Lo cho sức khỏe của chị tôi có vấn đề nên mẹ bắt đi khám bệnh.

Chị tôi và anh Chung yêu nhau 4 năm, tình cảm của anh chị rất tốt. Trong thời gian yêu anh, có rất nhiều người theo đuổi nhưng chị tôi vẫn một lòng một dạ chung thủy với anh.

Sau hai ngày bàn tính, bố tôi quyết định giữ bí mật chuyện chị bị bệnh, đợi cưới xong rồi tính tiếp. Chứ nói ra bây giờ chắc chắn nhà anh Chung sẽ bắt hủy đám cưới ngay. Chị tôi không đồng ý với ý kiến của bố, như thế là lừa dối nhà chồng tương lai. Chị tin rằng anh Chung yêu thật lòng, anh ấy sẽ cùng chị vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trở về nhà thấy mắt mẹ và chị gái đỏ hoe, tôi lo sợ hỏi, chị ôm chặt lấy tôi mà khóc nức nở. Thấy tôi ngơ ngác, mẹ nói chị tôi bị bệnh ung thư đại tràng giai đoạn hai. Chị gái sắp lên xe hoa, thế mà phát hiện bệnh thế này thì chú rể nào chịu cưới? Cú sốc này quá lớn với gia đình tôi.

Thấy con gái bướng bỉnh không nghe theo sự sắp xếp nên bố tôi rất tức giận. Bố nói nếu chị gái tôi mà công khai chuyện bị bệnh cho nhà chồng tương lai thì đừng nhìn mặt bố nữa. Trước thái độ dứt khoát của bố, chị tôi đành ngoan ngoãn nghe lời.

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Sau đó đám cưới của chị diễn ra suôn sẻ tốt đẹp và bố mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm khi tiễn con gái về nhà chồng. Thế nhưng cưới chưa được 24h mà nhà chồng đã đưa chị về trả. Bố anh Chung nói là rất sốc khi biết chị tôi bị bệnh ung thư mà không chịu nói sớm. Khi cưới xong đâu đấy mới nói sự thật và xin được giữ lại tiền mừng cưới để chữa bệnh. Bác ấy nói là định trả chị tôi ngay trong đêm nhưng làm thế thì phũ phàng quá nên đợi trời sáng mới đưa về.

Bác gái bảo chị tôi cứ yên tâm ở ngoại chữa bệnh, trong thời gian này nhà chồng sẽ thường xuyên đến thăm. Nhìn ba người nhà anh Chung ra về mà chị tôi ôm chặt lấy mẹ khóc, tôi cũng không cầm nổi nước mắt thương chị. Cứ ngỡ lấy được người đàn ông yêu thương thật lòng. Nào ngờ khi gặp khó khăn thì mới biết được lòng nhau.

Mấy ngày nay bố mẹ tôi khuyên chị nên đi khám và chữa trị cho sớm nhưng chị bảo không có anh Chung ở bên cạnh không thiết sống nữa. Chị chẳng muốn chữa trị gì hết. Còn bố mẹ tôi hận nhà thông gia thấu xương và thề không bao giờ cho chị tôi quay trở lại nhà đó nữa. Nhưng trước mắt chị tôi không chịu đi bệnh viện, nhà tôi khuyên bảo đủ mọi cách mà không được. Theo mọi người tôi phải trấn an tư tưởng của chị gái thế nào đây?