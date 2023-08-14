Bố tôi bắt chị gái phải giữ một bí mật lớn nhưng chị không nghe, để rồi cưới chưa được 24h đã bị nhà chồng trả về vì điều này

Tâm sự 14/08/2023 04:45

Sau đó đám cưới của chị diễn ra suôn sẻ tốt đẹp và bố mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm khi tiễn con gái về nhà chồng. Thế nhưng cưới chưa được 24h mà nhà chồng đã đưa chị về trả.

Chị tôi và anh Chung yêu nhau 4 năm, tình cảm của anh chị rất tốt. Trong thời gian yêu anh, có rất nhiều người theo đuổi nhưng chị tôi vẫn một lòng một dạ chung thủy với anh.

Một năm nay công việc của anh Chung ổn định lương cao nên hai người tính đến chuyện cưới xin và được cả hai gia đình ủng hộ. Trước khi cưới một tuần, chị tôi thấy khó chịu trong người. Lo cho sức khỏe của chị tôi có vấn đề nên mẹ bắt đi khám bệnh.

Trở về nhà thấy mắt mẹ và chị gái đỏ hoe, tôi lo sợ hỏi, chị ôm chặt lấy tôi mà khóc nức nở. Thấy tôi ngơ ngác, mẹ nói chị tôi bị bệnh ung thư đại tràng giai đoạn hai. Chị gái sắp lên xe hoa, thế mà phát hiện bệnh thế này thì chú rể nào chịu cưới? Cú sốc này quá lớn với gia đình tôi.

Sau hai ngày bàn tính, bố tôi quyết định giữ bí mật chuyện chị bị bệnh, đợi cưới xong rồi tính tiếp. Chứ nói ra bây giờ chắc chắn nhà anh Chung sẽ bắt hủy đám cưới ngay. Chị tôi không đồng ý với ý kiến của bố, như thế là lừa dối nhà chồng tương lai. Chị tin rằng anh Chung yêu thật lòng, anh ấy sẽ cùng chị vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thấy con gái bướng bỉnh không nghe theo sự sắp xếp nên bố tôi rất tức giận. Bố nói nếu chị gái tôi mà công khai chuyện bị bệnh cho nhà chồng tương lai thì đừng nhìn mặt bố nữa. Trước thái độ dứt khoát của bố, chị tôi đành ngoan ngoãn nghe lời.

Bố tôi bắt chị gái phải giữ một bí mật lớn nhưng chị không nghe, để rồi cưới chưa được 24h đã bị nhà chồng trả về vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó đám cưới của chị diễn ra suôn sẻ tốt đẹp và bố mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm khi tiễn con gái về nhà chồng. Thế nhưng cưới chưa được 24h mà nhà chồng đã đưa chị về trả. Bố anh Chung nói là rất sốc khi biết chị tôi bị bệnh ung thư mà không chịu nói sớm. Khi cưới xong đâu đấy mới nói sự thật và xin được giữ lại tiền mừng cưới để chữa bệnh. Bác ấy nói là định trả chị tôi ngay trong đêm nhưng làm thế thì phũ phàng quá nên đợi trời sáng mới đưa về.

Bác gái bảo chị tôi cứ yên tâm ở ngoại chữa bệnh, trong thời gian này nhà chồng sẽ thường xuyên đến thăm. Nhìn ba người nhà anh Chung ra về mà chị tôi ôm chặt lấy mẹ khóc, tôi cũng không cầm nổi nước mắt thương chị. Cứ ngỡ lấy được người đàn ông yêu thương thật lòng. Nào ngờ khi gặp khó khăn thì mới biết được lòng nhau.

Mấy ngày nay bố mẹ tôi khuyên chị nên đi khám và chữa trị cho sớm nhưng chị bảo không có anh Chung ở bên cạnh không thiết sống nữa. Chị chẳng muốn chữa trị gì hết. Còn bố mẹ tôi hận nhà thông gia thấu xương và thề không bao giờ cho chị tôi quay trở lại nhà đó nữa. Nhưng trước mắt chị tôi không chịu đi bệnh viện, nhà tôi khuyên bảo đủ mọi cách mà không được. Theo mọi người tôi phải trấn an tư tưởng của chị gái thế nào đây?

Giấu chồng dừng uống thuốc tránh thai, tôi vui mừng khi đã cấn bầu, ngờ đâu chỉ một câu nói của anh khiến tôi chết lặng, chân không đứng vững nữa

Giấu chồng dừng uống thuốc tránh thai, tôi vui mừng khi đã cấn bầu, ngờ đâu chỉ một câu nói của anh khiến tôi chết lặng, chân không đứng vững nữa

Thuyết phục chồng mãi không được, tôi quyết định dừng uống thuốc tránh thai nhiều tháng mà không nói cho chồng biết.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 59 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 59 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ