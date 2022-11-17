Bồ nhí đắc ý lập mưu làm tôi hỏng thai để làm chính thất, không ngờ tôi có thứ khiến cho ả biến sắc vội quỳ xuống đưa 2 tỷ cầu xin bỏ qua   

Tâm sự 17/11/2022 04:15

Tôi đã đọc nhiều bài tâm sự của các chị em nhưng không ngờ bản thân mình lại rơi vào hoàn cảnh oái oăm khi chồng không chỉ ngoại tình mà còn ép tôi ly hôn để rước 'tiểu tam' về nhà.

Tôi quen chồng khi làm việc cùng công ty, hẹn hò hơn một năm thì hai đứa tổ chức đám cưới. Chồng tôi là giám đốc một bộ phận, lương tháng 40-50 triệu. Ngay sau khi cưới, chúng tôi mua một căn hộ chung cư để ở.

Cưới xong không lâu tôi dính bầu, vì thai yếu nên tôi xin nghỉ làm ở nhà luôn. Mỗi ngày ở nhà làm việc nhà, cơm nước rồi đợi chồng đi làm về ăn tối tôi cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện lắm. Mang thai 9 tháng 10 ngày tôi hạ sinh con gái đầu lòng, bố mẹ chồng lên ở cùng để chăm sóc thời gian tôi ở cữ.

Khi con gái 3 tuổi, tôi lại mang bầu lần 2, gia đình hai bên ai nấy cũng mừng. Nhưng điều tôi không ngờ là chồng lại ngoại tình, thậm chí còn muốn ly hôn để đến với nhân tình. Tôi không hề biết gì cho đến một hôm chồng bỗng đưa một người phụ nữ trẻ đẹp về nhà ép tôi ly hôn. Tôi suy sụp, khóc lóc thảm thiết. Những lời chê bai mạt sát về nhan sắc lẫn địa vị xã hội của hai người bọn họ khiến tôi đau từng khúc ruột.

Bồ nhí đắc ý lập mưu làm tôi hỏng thai để làm chính thất, không ngờ tôi có thứ khiến cho ả biến sắc vội quỳ xuống đưa 2 tỷ cầu xin bỏ qua    - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không nín nhịn nổi, tôi cầm chổi đuổi chồng và ả nhân tình ra ngoài. Tại sao anh ta lại máu lạnh, ngay cả con mình cũng không cần như vậy chứ.

Ngày hôm sau, ả nhân tình tự tìm đến nhà nhưng không nói cho chồng tôi biết. Vừa mở cửa ra, ả đã chửi xối xả vào mặt tôi, vừa chửi ả vừa đẩy, dồn tôi lùi ra sau. Không đứng vững, tôi bị vấp vào cạnh bàn rồi ngã sõng soài xuống đất. Cơn đau bụng ập đến, máu bắt đầu chảy ra. Tôi cố gắng vơ lấy cái điện thoại gọi xe cứu thương còn ả nhân tình thì vui vẻ rời đi để mặc tôi đau đớn nằm ở dưới sàn.

Khi đến bệnh viện, bác sĩ thông báo đứa trẻ đã không còn. Tôi mất con như vậy đấy, chính ả “tiểu tam” kia là hung thủ, tôi không thể để yên cho ả được. Không lâu sau tôi được xuất viện. Trong khoảng thời gian từ lúc tôi nằm viện tới khi về nhà, chồng không bao giờ tới thăm cũng như nhắn tin, gọi điện hỏi han lấy nửa lời khiến lòng tôi nguội lạnh.

Bồ nhí đắc ý lập mưu làm tôi hỏng thai để làm chính thất, không ngờ tôi có thứ khiến cho ả biến sắc vội quỳ xuống đưa 2 tỷ cầu xin bỏ qua    - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ người tìm hiểu, tôi biết ả “tiểu tam” kia sống ở đâu nên tìm tới tận nơi để nói chuyện. “Cô là kẻ sát nhân”, vừa gặp mặt tôi đã ném ngay ảnh cắt từ camera trong nhà quay lại cảnh ả ta đẩy tôi ngã. Ả nhân tình tái mặt khi nhìn thấy hành động ác của mình, chưa kể tôi còn có bằng chứng cô ta ngoại tình với người có vợ cũng là vi phạm pháp luật. Hai tôi này cũng đủ để ả phải đứng trước vành móng ngựa và chịu sự khinh thường của xã hội.

Bồ nhí đắc ý lập mưu làm tôi hỏng thai để làm chính thất, không ngờ tôi có thứ khiến cho ả biến sắc vội quỳ xuống đưa 2 tỷ cầu xin bỏ qua    - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

“Tiểu tam” tái mặt vì sợ hãi, lập tức quỳ xuống cầu xin tôi thương xót. Cô ta còn cầm điện thoại muốn chuyển cho tôi 2 tỷ để tôi bỏ qua chuyện này. Tiền ư? Nó có làm cho con tôi sống lại không? Cả chồng và tiền của “tiểu tam” tôi đều không cần, tôi muốn hai kẻ này phải trả giá. Mặc kệ ả cầu xin, tôi vẫn gọi báo cảnh sát truy cứu tới cùng.

Còn về phía chồng, sau đó anh ta cũng về nhà cầu xin tôi tha thứ, nói rằng trước kia là do anh hồ đồ nhất thời nên mới gây ra cơ sự này. Tôi đánh anh ta một trận để xả nỗi hận trong lòng, nhưng dĩ nhiên tôi vẫn chọn ly hôn với chồng, tự mình chăm sóc con gái.

Chuyện cũng trôi qua nhiều năm rồi nhưng nó vẫn trở thành nỗi ám ảnh trong lòng tôi. Tôi sợ đàn ông, tôi sợ bị phản bội nên không dám mở lòng với bất kỳ ai nữa.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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