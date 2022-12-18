Bố mẹ tha thiết muốn có con dâu, tôi đánh liều lấy 'gái già quá lứa' cho xong chuyện, đêm tân hôn, sau giây phút cuồng nhiệt bên nhau, tôi hạnh phúc khi biết mình vớ được ‘vàng mười’

Tâm sự 18/12/2022 07:02

Nghe bà ra lệnh mà tôi rùng mình. Theo như tôi tìm hiểu qua về gái già quá lứa lỡ thì này thì em cũng có việc làm ổn định nhưng không yêu ai. Các thanh niên trong làng đồn em gặp trục trặc về đường sinh nở, khó có thể có con nên mới ế đến giờ.

Cả họ chỉ có tôi là người đàn ông duy nhất 33 tuổi mà chưa từng đưa 1 người con gái nào về nhà ra mắt. Chính bởi thế mà tôi bị bố mẹ, anh chị em trong gia đình giục yêu và đám cưới. Nhất là mỗi khi nhà ai có đám cưới hoặc khi Tết đến xuân về, tôi nghe mọi người hỏi han, chúc tụng rát mặt luôn.

Thực tế không phải là tôi kém ăn nói hay không có công ăn việc làm ổn định nên không được lòng cô gái nào. Chỉ bởi ngày sinh viên năm 3, tôi cũng có 1 mối tình khá sâu sắc với một người bạn học khác trường. Cả hai cũng hứa hẹn với nhau rất nhiều, còn dự định sau khi ra trường, có việc làm ổn định xong sẽ làm đám cưới. Ấy vậy mà cô ấy đã bị tai nạn giao thông và bỏ lại mình tôi với nỗi đau thời thanh xuân còn mãi.

Bao năm qua, tôi cứ ôm ấp vết thương lòng mà chẳng muốn mở lòng cho bản thân và cho người khác một cơ hội. Tất nhiên chẳng ai biết những nỗi buồn thầm kín này. Thấy tôi công việc ổn định, gia cảnh cũng chẳng đến nỗi mà không có bạn gái, bố mẹ nhiều khi giục chán lại đe dọa:

“Anh xem có chịu lấy vợ cho tôi nhờ không? Anh định để đến khi chúng tôi sang hết thế giới bên kia cũng không biết mặt con dâu mình à? Không lấy vợ là bất hiếu đấy biết không?”.

Bố mẹ tha thiết muốn có con dâu, tôi đánh liều lấy 'gái già quá lứa' cho xong chuyện, đêm tân hôn, sau giây phút cuồng nhiệt bên nhau, tôi hạnh phúc khi biết mình vớ được ‘vàng mười’ - Ảnh 1
Thấy tôi công việc ổn định, gia cảnh cũng chẳng đến nỗi mà không có bạn gái, bố mẹ nhiều khi giục chán lại đe dọaẢnh minh họa: Internet

Nghe những lời đau lòng đó nên hơn nửa năm rồi tôi cũng quyết tâm tìm hiểu đại 1 ai đó. Nhưng khi chưa kịp lên kế hoạch thì mẹ tôi ra lệnh:

“Bao lần mẹ để mày tự hẹn hò mà không thành nên lần này mẹ đứng ra làm mai mối luôn cho. Hôm trước thấy con bé Nguyệt xóm bên 35 tuổi chưa chồng ngoan ngoãn nên mẹ đã đánh tiếng rồi đấy. Từ tối nay con phải sang đấy qua lại để còn chốt sớm”.

Nghe bà ra lệnh mà tôi rùng mình. Theo như tôi tìm hiểu qua về gái già quá lứa lỡ thì này thì em cũng có việc làm ổn định nhưng không yêu ai. Các thanh niên trong làng đồn em gặp trục trặc về đường sinh nở, khó có thể có con nên mới ế đến giờ.

Thấy mẹ tha thiết muốn có con dâu, tôi cũng không muốn họ phải phiền lòng chuyện lấy vợ nên sau vài tuần sang nhà nói chuyện, tôi đề nghị thẳng: “Hay là hai đứa ế mình đến với nhau đi cho mọi người đỡ thúc giục”.

Và rồi 2 chúng tôi nhanh chóng được gia đình 2 bên tổ chức đám cưới. Ngày cưới, ai cũng khen 2 đứa đẹp đôi, tuy hơn tuổi tôi nhưng do vóc dáng nhỏ nhắn nên cô ấy cũng không quá già dặn.

Bố mẹ tha thiết muốn có con dâu, tôi đánh liều lấy 'gái già quá lứa' cho xong chuyện, đêm tân hôn, sau giây phút cuồng nhiệt bên nhau, tôi hạnh phúc khi biết mình vớ được ‘vàng mười’ - Ảnh 2
Đêm tân hôn ấy, qua phút ngại ngần ban đầu, vợ chồng tôi trở nên ngọt ngào và say đắm bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn ấy, qua phút ngại ngần ban đầu, vợ chồng tôi trở nên ngọt ngào và say đắm bên nhau. Từ hôm đó, 2 vợ chồng dính nhau như sam. Thật sự, cưới vợ rồi tôi mới biết mình vớ được vàng mười. Cô ấy cứ bị gán biệt danh gái già nhưng lại rất dịu dàng, đảm đang và sống tình cảm. Đã vậy, cô ấy cũng chẳng có vấn đề gì về vô sinh hiếm muộn như mọi người đồn thổi cả. Thậm chí chỉ 1 tháng sau kết hôn, vợ tôi đã có tin vui khiến cả nhà ai cũng mừng phát khóc.

Hiện vợ tôi đã mang bầu 6 tháng rồi, trộm vía dù mang bầu lúc 35 tuổi nhưng cả thai kỳ của em chưa gặp vấn đề gì bất thường. Tuy nhiên bác sĩ vẫn theo dõi theo kỳ của em rất chặt vì e ngại nhiều rủi ro có thể xảy ra khi cô ấy mang thai ở tuổi 35. Tôi chỉ mong vài tháng tới vợ bầu của tôi vẫn an toàn và mẹ tròn con vuông mà không gặp bất cứ rủi ro nào khi sinh đẻ thôi.

Từ ngày lấy vợ, mỗi ngày với tôi là 1 ngày vui. Hết giờ làm là tôi lại chỉ muốn nhanh chóng về nhà để tối tối còn được áp vào bụng vợ nghe tiếng con đạp rồi thủ thỉ nói chuyện với con. Thế mới biết vợ già hay trẻ chẳng quan trọng mọi người ạ. Vợ già mà như vàng mười của tôi thì dù có đổi bao tiền tôi cũng chẳng dại đổi đâu.

Một lần uống say trót 'tình một đêm' với gái 'làng chơi', sau đó vợ cứ lầm lầm lì lì, tức giận tôi nói ly hôn, bỗng cô ấy khóc nức nở rồi đưa ra 1 thứ khiến tôi tái mặt, lập tức quỳ gối cầu xin

Một lần uống say trót 'tình một đêm' với gái 'làng chơi', sau đó vợ cứ lầm lầm lì lì, tức giận tôi nói ly hôn, bỗng cô ấy khóc nức nở rồi đưa ra 1 thứ khiến tôi tái mặt, lập tức quỳ gối cầu xin

Vậy mà khoảng thời gian vừa rồi, tôi thấy vợ khác lạ lắm. Cô ấy cứ lầm lầm lỳ lỳ, chẳng nói năng, có vẻ cứ tránh mặt tôi. Một lần ăn tối, tôi gắp cho vợ miếng chả, vừa đặt vào bát thì cô ấy vung ra, hất cả miếng chả cả cơm tung tóe ra ngoài. Đến mức này thì tôi giận quá, cầm chiếc bát ném xuống đất tan tành.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 44 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 59 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy