Bố đẻ bị ốm, con dâu vội vàng thu xếp quần áo về thăm thì nhận ngay phản ứng "khác lạ" của mẹ chồng và cái kết khiến ai cũng... ấm lòng

Tâm sự 23/01/2023 19:11

Nghe Hà nói thế, bà Luyện cứng họng không đáp được lời nào. Bà đi vào trong nhà ngồi thừ một lúc ở bàn uống nước.

Nhà chồng Hà có 4 anh em, nhưng mỗi Nam - chồng cô là con trai. Thành ra sau cưới, 2 người không được ở riêng mà phải sống chung với bố mẹ anh. Bà Luyện - mẹ chồng Hà không phải mẫu người quá ghê gớm nhưng bà kĩ tính và có phần gia trưởng.

Hà là một cô gái cẩn thận, biết ăn ở, ấy vậy mà vẫn bị bà Luyện nhắc nhở liên tục. Có điều bà không để bụng lâu, nói xong là thôi, mẹ chồng - nàng dâu lại vui vẻ.

Bố đẻ bị ốm, con dâu vội vàng thu xếp quần áo về thăm thì nhận ngay phản ứng 'khác lạ' của mẹ chồng và cái kết khiến ai cũng... ấm lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thứ khiến Hà khó chịu nhất ở mẹ chồng đó chính là bà giữ cháu kinh khủng. Hà sinh được 2 bé rất kháu khỉnh, đủ nếp đủ tẻ. Cô biết vì Nam là con trai duy nhất trong nhà, nên bà yêu quý 2 đứa cháu nội cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bà Luyện lại quý các cháu thái quá, lúc nào cũng giữ khư khư, không thích cho tụi trẻ đi đâu, luôn muốn chúng ở trong tầm kiểm soát của bà.

Mà khổ một nỗi, tính bà hay nóng, gặp chuyện gì không bằng lòng là sồn sồn nói, có khi chửi ầm ĩ cả nhà. Vậy nên 2 đứa trẻ cũng sợ, không thân thiết với bà nội mấy. Chúng lại thích bà ngoại hơn, vì bà hay chiều chuộng, mua nhiều quà bánh. Đã thế còn hay dỗ dành, cưng nựng tụi trẻ.

Trẻ con như tờ giấy trắng, chúng có biết giữ ý đâu, yêu quý ai là chúng sẽ nói. Mỗi lần từ quê lên, đứa nào cũng mếu máo đòi bà ngoại, thế là bà nội lại khó chịu ra mặt. Bà Luyện toàn làu bàu rằng bà ngoại làm hư tụi nhỏ.

Vì điều này mà Hà khổ sở mỗi lần muốn về ngoại chơi. Xin phép được mẹ chồng cho về quê một chuyến mà cảm thấy khó như lên trời. Lần nào cô xin về bà cũng có lý do để không đồng ý, hôm thì bà ốm, hôm thì bà bận đi chỗ này chỗ nọ, rồi lại viện cớ sức khỏe của tụi trẻ,...

Nhà Hà với nhà chồng cách nhau có hơn trăm kilomet, đi ô tô 2-3 tiếng là về đến nơi, vậy mà cả năm Hà được về có 1-2 lần. Lần nào về cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng rồi lại bị mẹ chồng gọi điện về bắt lên.

Tuần trước, mẹ Hà gọi điện lên nói rằng bố cô bị ốm. Bà cũng nói luôn rằng là do trái gió trở trời, tuổi già thì như ngọn đèn trước gió, ốm đau cũng là bình thường, Hà không cần về. Nhưng cô sốt ruột, với lại cũng lâu chưa về quê nên mới ngỏ lời xin phép mẹ chồng cho về ngoại. Bà lúc đó ậm ở đồng ý. Nhưng sáng hôm sau, khi Hà gọi taxi để mẹ con cùng về quê thì bà đùng đùng nổi giận, mắng cô là vượt quyền, không biết lễ nghi trong nhà.

Bố đẻ bị ốm, con dâu vội vàng thu xếp quần áo về thăm thì nhận ngay phản ứng 'khác lạ' của mẹ chồng và cái kết khiến ai cũng... ấm lòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hà ngớ người hỏi lại: "Chẳng phải tối qua con xin phép, mẹ đã đồng ý rồi mà". Bà Luyện đáp lại luôn: "Tôi đồng ý cho chị về, chứ đồng ý cho cháu tôi về bao giờ? Về dưới quê đất cát bẩn thỉu, ai cũng đưa tay bế làm cháu tôi nhìn nhem nhuốc tới khổ".

"Hôm qua con cũng nói là tranh thủ cuối tuần nên con cho 2 đứa về thăm ông bà. Đã lâu chúng nó không về rồi. Mà tụi con có về lâu đâu. Có 2 hôm, ngày mai con lại lên rồi mà mẹ" - Hà trả lời bà Luyện.

Nhưng mẹ chồng cô vẫn nằng nặc không đồng ý. Bà bắt đầu bắt bẻ sang những thứ khác: "Về có 2 hôm mà chị tha cả thế giới về vậy. 2 cái vali kia đựng cái gì, cái túi xách kia nhét cái gì bên trong. Chắc chắn chị có cái gì thậm thụt nên mới vội vàng về bố mẹ đẻ như vậy. Chứ làm gì có chuyện mẹ vừa gọi lên hôm trước hôm sau đã đòi về.

Chị xem, làm gì có con dâu nào cứ hở tí là đòi về ngoại. Lấy chồng ở đâu thì phải theo đó, chị cũng làm trái luật rồi thiên hạ họ cười vào mặt tôi. Tôi nói lại 1 lần nữa, 1 là chị về một mình, 2 là không về nữa. Tôi không lôi thôi nhiều lời với chị".

Đến lúc này Hà không nhịn được nữa. Rõ ràng mẹ chồng cô vô lý. Hôm qua khi cô xin phép về, bà biết thừa bố cô đang ốm. Hà cũng đã xin phép cho 2 đứa bé về cùng, bà cũng không phàn nàn, vậy mà bây giờ bà lại đổi giọng.

Cô nói: "Thưa mẹ, 2 vali là quần áo của con và 2 cháu. Mùa này lạnh rồi nên con mới bỏ thêm 2 áo khoác dày của tụi trẻ vào, phòng khi về quê lạnh thì có cái mặc. Mẹ muốn kiểm tra thì con mở cho xem.

Con về nhà bố mẹ con đáng lẽ chẳng cần xin phép mẹ. Nhưng vì con tôn trọng mẹ nên con mới làm vậy. Con có phải đi tù hay tội phạm gì đâu mà đi đâu cũng phải xuất trình, xin phép.

Mẹ cũng có con gái, mỗi tuần mẹ mong em ấy về thăm mẹ thế nào thì bố mẹ con cũng như vậy đó. Anh Nam và con cũng có con gái, sau này nó lấy chồng rồi biền biệt không về thì hỏi chúng con có yên lòng được không? Mà chồng con đáng nhẽ ra cũng phải về. Con ở đây chăm sóc bố mẹ như người sinh ra con, còn anh ấy đã bao giờ phải làm vậy?

Ông bà nào cũng mong cháu, con muốn chúng về để bố mẹ con vui và cũng dạy chúng về đạo hiếu. Con chỉ muốn nói thế thôi mong bố mẹ hiểu. Bằng không thì con xin phép về ngoại ở thẳng".

Nghe Hà nói thế, bà Luyện cứng họng không đáp được lời nào. Bà đi vào trong nhà ngồi thừ một lúc ở bàn uống nước. Lát sau khi taxi đến, mẹ con Hà đang khệ nệ bê đồ cho vào cốp thì mẹ chồng chạy ra, tay xách giỏ hoa quả bà mới mua lúc sáng sớm.

"Thôi chị cầm lấy cái này về biếu ông bà bên đó. Tôi cũng vội không chuẩn bị được cái gì" - nói xong bà Luyện lại đi thẳng vào nhà khiến Hà ngẩn người.

Hà biết mẹ chồng đã hiểu ra. Cô cũng thông cảm cho bà vì quá lo lắng cho cháu. Nhưng Hà nghĩ rằng việc này mình phải rắn rỏi hơn nữa, ví như nay cô chịu thua mẹ chồng, có phải là không được về thăm bố mẹ đẻ không?

Nhận tờ kết quả xét nghiệm ADN của con gái người yêu cũ mà tôi đau đớn, định quay lưng chạy đi tìm em nhưng đám cưới đang diễn ra khiến tôi... khổ sở

Nhận tờ kết quả xét nghiệm ADN của con gái người yêu cũ mà tôi đau đớn, định quay lưng chạy đi tìm em nhưng đám cưới đang diễn ra khiến tôi... khổ sở

Ngay lập tức tôi gọi điện muốn gặp Hân để xin lỗi và muốn nối lại tình yêu nhưng cô ấy nói là không còn chút tình cảm nào với tôi nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả