Bồ của chồng vênh mặt khiêu khích đòi tặng căn chung cư 3 tỷ của gia đình, tôi chỉ cười nhẹ nói một câu khiến cô ta vỡ mộng

Tâm sự 17/03/2023 22:01

Nhiều lần, vì quá yếu lòng và đau khổ, tôi chưa bao giờ muốn dẹp bỏ tất cả và ra đi như lúc này, nhưng rồi tôi nhìn lại.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ, vợ chồng suốt bao năm chung lưng đấu cật, vượt qua mọi khó khăn để làm lụng, tích cóp. Vậy mà khi có của ăn của để một chút thì anh lại có bồ và chỉ nhất nhất nghe lời bồ.

Tính tới thời điểm này, vợ chồng tôi đã kết hôn 9 năm. Cô con gái đầu đã 8 tuổi và con trai thứ 2 đang học mẫu giáo nhỏ. Cuộc sống gia đình tôi luôn rộn ràng tiếng cười vì con cái ngoan ngoãn, bố mẹ chúng thì luôn thương yêu nhau.

Tôi và chồng cưới nhau khi cả hai chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi làm kế toán nên ngoài làm chính cho 1 công ty, tôi nhận nhiều quyết toán thuế về làm để gia tăng thu nhập, nuôi con nhỏ. Còn chồng tôi, anh là dân công trình nên thường đi làm xa. Cứ tuần anh về nhà 1 lần.

Mỗi lần về nhà, anh lúc nào cũng quấn quýt vợ và chăm con rất khéo. Chẳng thế mà 2 đứa con tôi, đứa nào cũng quấn bố không rời. Bất cứ lúc nào ở bên, anh đều nấu cho mẹ con tôi ăn những bữa cơm thật ngon để bù đắp cho những ngày cả nhà xa nhau.

Bồ của chồng vênh mặt khiêu khích đòi tặng căn chung cư 3 tỷ của gia đình, tôi chỉ cười nhẹ nói một câu khiến cô ta vỡ mộng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho tới khi con trai thứ 3 của em được 3 tuổi mà vẫn chưa biết nói nhiều. Thấy con bị chậm nói, tôi lo lắng đưa con đi kiểm tra thì bác sĩ bảo con bị chứng tự kỷ. Chứng này rất nhiều đứa trẻ thành phố mắc. Để chữa cho con trai, tôi đã đưa con đi không biết bao nhiêu trung tâm. Các khoản tiền tiết kiệm dần hết mà con vẫn không khỏi bệnh các mom ạ.

Chính thời điểm này, mỗi lần chồng về nhà bắt đầu có vẻ thờ ơ đến con. Vì chuyện của con trai mà vợ chồng tôi bắt đầu mâu thuẫn với nhau. Điển hình nhất là cách đây mấy tháng, mâu thuẫn lên đến không thể dung hòa, chúng tôi suýt nữa ra tòa ly hôn vì không thể chịu đựng nhau nổi. Từ hôm đó, giận vợ, chồng tôi cũng bỏ đi công trình 3 tháng không bước chân về.

Mới đây, chồng tôi còn dám cả gan dẫn theo một phụ nữ bụng đã lùm lùm về lén ở căn chung cư của vợ chồng đã mua mấy năm trước. Căn chung cư này đang cho 1 khách thuê. Tôi chẳng ngờ anh lấy lại từ bao giờ và sống cùng cô ta ở đó.

Khi biết tin này, khỏi phải nói tôi sốc thế nào. Thì ra anh có nhân tình nên gây sự với mẹ con tôi. Tôi còn chưa ly hôn mà anh ta dám làm vậy thì đúng là quá trơ trẽn.

Bồ của chồng vênh mặt khiêu khích đòi tặng căn chung cư 3 tỷ của gia đình, tôi chỉ cười nhẹ nói một câu khiến cô ta vỡ mộng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có những đêm, tôi chỉ biết ôm 2 con vào lòng khóc tủi thân. Còn nhân tình của chồng ngày càng vênh mặt và khiêu khích tôi. Mấy lần, tôi đã yếu mềm muốn đưa con bỏ đi. Song tôi ngẫm lại, nếu giờ tôi bỏ đi thì quá dại.

Hôm kia, tôi vô tình đọc được tin nhắn của cô ta của chồng gửi anh. Cô ta gạ chồng tôi:

“Nếu em sinh ra 1 quý tử cho anh thì anh phải tặng em căn chung cư đang này nhé”

Đọc mà tôi chết lặng. Cô ta đã thực dụng vậy, tôi sẽ chẳng bỏ chồng làm gì. Như vậy cô ta chẳng thể hưởng 1 mét đất nào. Nhưng chồng tôi thì không như vậy, anh lại nghe lời nhân tình về nhà tìm sổ đỏ căn chung cư để mang đi cho cô ta cầm. Cũng may tôi biết được sự việc nên đã chặn trước:

“Đừng có tìm, tôi cất hết rồi. Sổ đỏ mang tên tôi và nằm trong tay tôi, anh không nhớ à. Anh không thể sang tên được cho ai đâu”.

Tôi cũng nói thêm: “Tôi còn ở đây thì đố cô ta bước vào được căn nhà ấy”

Nghe tôi nói chồng tức giận vô cùng. Anh gào rít lên đập phá đồ đạc nhưng tôi hiên ngang dắt 2 con ra khỏi nhà. Tôi sẽ nuôi dạy con thành người, còn người chồng phụ bạc đó, tôi không tiếc làm gì.

Bị cả nhà chồng lợi dụng ở căn nhà 9 tỷ rồi muốn chiếm lấy, tôi làm ầm lên đuổi mắng em chồng ra khỏi nhà để rồi nghe câu đáp trả này mà vô cùng sốc

Bị cả nhà chồng lợi dụng ở căn nhà 9 tỷ rồi muốn chiếm lấy, tôi làm ầm lên đuổi mắng em chồng ra khỏi nhà để rồi nghe câu đáp trả này mà vô cùng sốc

 Cùng lắm là ly hôn chồng chứ nhất định tôi không 2 tay dâng hết tài sản của gia đình cho nhà chồng để lấy tiếng là dâu hiền dâu mọi người ạ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 8 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 34 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường