Bỏ con đi thêm bước nữa, con trai 7 tuổi nói một câu 'đắng lòng' trong ngày ăn hỏi khiến người mẹ hủy hôn ngay mặc dù ngày cưới đã cận kề

Từng là một người mẹ đơn thân, em hiểu nỗi vất vả của những người phụ nữ không có chồng bên cạnh. Ngày ấy em một thân một mình giữ lại con, còn người yêu cũ thì bỏ đi lấy vợ. Lúc đó thiếu thốn về tình cảm đã đành, đằng này em còn chẳng có tiền nuôi con.

Em không biết quyết định của mình có được mọi người ủng hộ không. Nhưng em chắc chắn mình không hối hận. Em đã sai một lần, lần này, em nhất định phải đi theo tiếng gọi từ trái tim mình.

Khi con được 3 tuổi, em đón con lên thành phố học. Con em trộm vía rất ngoan ngoãn và nghe lời mẹ. Mặc dù là con trai nhưng con tình cảm lắm. Hôm nào thấy mẹ đi làm về mệt, thằng bé lại lấy nước nóng cho gừng vào để mẹ ngâm chân.

Sinh con mới được 2 tháng em đã phải dứt áo lên thành phố kiếm việc làm. Thời gian đầu xe con, em cứ nhớ con quay quắt. Con còn bé đã phải xa mẹ là cả một nỗi thiệt thòi. Đã vậy cả năm em mới về vài lần. Vì thế, con em hầu như chỉ ở với bà ngoại.

4 năm nay mẹ con em cứ nương tựa nhau mà sống. Nhưng nói công bằng, em là phụ nữ và cũng là con người. Mà con người thì luôn mưu cầu được yêu thương. Trước đây em đã từ chối nhiều người đàn ông. Cho đến khi gặp Hùng, em không thể giấu được cảm xúc thật của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Hùng tốt với em, và cả con trai em nữa. Anh rất biết cách quan tâm thằng bé. Con trai em thì quý chú Hùng, mỗi lần thấy chú sang là lại ôm cổ chú đòi bế đi chơi.

Cách đây 2 tháng, Hùng chính thức cầu hôn em. Em đã từng hy vọng kết thúc của bọn em sẽ là một đám cưới viên mãn. Nhưng không, khi biết em có con riêng, mẹ Hùng bắt em phải gửi con về nhà bà ngoại. Dù người yêu em đã nói hết lời nhưng mẹ anh vẫn không đồng ý. Khi ấy vì tình yêu, em đã tặc lưỡi đồng ý với yêu cầu vô lý đó.

Ảnh minh họa: Internet

Em đã lựa lời nói chuyện với con trai, để con thông cảm cho nỗi khổ tâm của mẹ. Con em hiểu chuyện nên cũng không nói gì. Cho đến hôm em và Hùng nạp tài, thấy mẹ vui vầy bên hạnh phúc mới. Tối đó, con em thủ thỉ: “Mẹ ơi mẹ, con nói mẹ nghe. Nếu chú Hùng không tốt với mẹ thì mẹ nhớ về với con nhé. Các cô chú nói mẹ bỏ con, nhưng mẹ yên tâm, mẹ có thể bỏ con còn con không bao giờ bỏ mẹ”.

Nghe con nói ngây thơ, em bỗng thấy mình không bằng một đứa trẻ. Cả đêm trằn trọc suy nghĩ, ngày hôm sau, em đã sang nhà Hùng xin hủy hôn. Bây giờ mẹ Hùng đang nói em tạ sức ép cho bà, vì ngày cưới đã cận kề. Nhưng em sẽ không thay đổi quyết định này, vì con và vì cả tương lai của em nữa.