Bố chồng nhập viện, tôi đang loay hoay xoay tiền viện phí thì bác giúp việc làm hành động "sốc" kèm tiết lộ thông tin "choáng toàn tập"

Tâm sự 24/01/2023 16:20

Lúc đó tôi choáng váng lắm. Không thể tin được rằng bác giúp việc lại nhiều tiền như thế và cũng am hiểu công nghệ như thế. Còn biết cả chuyển khoản qua điện thoại.

Tôi sinh con thứ hai đúng lúc bố chồng ốm nặng nên mẹ chồng phải ở quê chăm ông, còn mẹ tôi thì đau lưng cả năm trời, tôi chẳng dám nhờ bà bế cháu giúp, đành tự xoay xở. Nhưng hết 6 tháng nghỉ thai sản, tôi phải đi làm lại, hai vợ chồng quyết định thuê một người giúp việc kiêm bảo mẫu.

Sau nhiều ngày chọn lựa, tôi cũng tìm được một bác gái gần 50 tuổi, nhanh nhẹn, thành thật, đáng tin, do một chị đồng nghiệp giới thiệu. Vì có kinh nghiệm chăm trẻ nên bác ấy dỗ dành và nấu bột cho cháu rất thành thạo. 2 đứa con tôi cũng quấn bác, tôi đỡ vất vả hơn nhiều, thậm chí tôi còn thấy mình dại dột khi không thuê sớm hơn.

Bố chồng nhập viện, tôi đang loay hoay xoay tiền viện phí thì bác giúp việc làm hành động 'sốc' kèm tiết lộ thông tin 'choáng toàn tập' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi tháng, theo hợp đồng, tôi trả cho bác 6 triệu nhưng bác chỉ lấy 4 triệu. Tôi ngạc nhiên lắm vì xưa nay người giúp việc chỉ hỏi xin thêm chứ ai lại xin giảm lương. Thế mà bác bảo chỉ ở một mình, ăn uống ở nhà tôi rồi, tiền cũng chẳng để làm gì nhiều nên không lấy hơn. Hàng tháng, tôi cứ gửi 4 triệu vào số tài khoản của bác, thế là được.

Chính vì thế mà vợ chồng tôi càng quý bác hơn, tôi đi mua sắm là sẽ mua cả đồ cho bác. Mỗi tháng, bác giúp việc chỉ xin nghỉ 2 ngày cuối tuần để về quê. Còn lại thì chẳng giao lưu với ai, chỉ chăm chăm đưa các con tôi dạo quanh khu chung cư rồi lại về, tối đi ngủ sớm. Cứ thế mà bác ở với vợ chồng tôi hơn 3 tháng rồi.

Đầu tuần vừa rồi, bố chồng tôi nhập viện, mẹ chồng gọi điện bảo chồng tôi chạy 100 triệu để nộp làm phẫu thuật cho ông. Vợ chồng tôi lại vừa mua xe máy, rút sạch các khoản ra chỉ còn hơn 30 triệu. Bí quá, tôi và chồng ngồi gọi điện cho từng người hỏi vay nhưng người nào cũng than đang cuối tháng, cuối năm, không có tiền.

Đúng lúc đó, bác giúp việc ru con tôi ngủ xong thì hỏi: "Thế giờ cháu còn thiếu bao nhiêu nữa?". Tôi cũng thành thật bảo còn thiếu những 70 triệu đồng. Bác bảo tôi đọc số tài khoản. Tôi ngơ ngác nhưng vẫn đọc số. Và chỉ 1 phút sau, tài khoản của tôi báo đã nhận được 70 triệu. Bác giúp việc bảo: "Đấy, đi rút mà nộp viện phí cho ông cụ đi".

Lúc đó tôi choáng váng lắm. Không thể tin được rằng bác giúp việc lại nhiều tiền như thế và cũng am hiểu công nghệ như thế. Còn biết cả chuyển khoản qua điện thoại.

Bố chồng nhập viện, tôi đang loay hoay xoay tiền viện phí thì bác giúp việc làm hành động 'sốc' kèm tiết lộ thông tin 'choáng toàn tập' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưa kịp hỏi thì bác đã nói: "Nói thật với cháu, con trai con dâu cả cháu nội của bác đều ở nước ngoài, tháng nào chúng nó chẳng gửi cho bác vài chục triệu để ăn tiêu. Chúng nó bận rộn làm việc và học tập, có quan tâm được bác đâu, bác cũng chẳng muốn làm phiền cuộc sống của chúng nó. Nhưng người già ở một mình buồn chán, bác mới đi làm giúp việc trông con cho 2 đứa để khuây khỏa".

Bác còn khoe trong tài khoản của bác giờ có hơn 3 tỷ, 1 căn nhà ở quê và gần 1000m2 đất đang cho thuê làm nhà xưởng. Tôi choáng váng tập 2. Tính ra thì bác còn giàu gấp mấy lần vợ chồng tôi. Vậy mà xưa nay bác giản dị khiến tôi cứ tưởng bác nghèo khó.

Sau khi bố chồng phẫu thuật xong, mẹ chồng có thể sẽ ở lại nhà tôi trong một thời gian để tiện đường vào viện chăm sóc bố. Nhà thì chật, mà giờ để mẹ chồng ở cùng bác giúp việc thì có ổn không hả mọi người? Tôi có nên nói trước với mẹ chồng về gia cảnh hoành tráng của bác trước không? Vì giờ tôi không thể coi bác như người giúp việc được nữa. Mong mọi người tư vấn cho tôi.

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