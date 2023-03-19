Bỏ chồng nghèo cưới sếp già giàu có để đổi đời, sau đêm tân hôn 'chớp nhoáng', tôi hụt hẫng dọn đồ bỏ đi

Tâm sự 19/03/2023 08:36

Ai cũng bảo tôi lấy Tuấn sẽ sướng như tiên. Anh nhiều tuổi rồi lại có tiền, chắc chắn sẽ cưng chiều cô vợ trẻ là tôi hết mực.

Khi được bạn bè làm mai cho Tuấn, một người đàn ông hơn mình tới 15 tuổi lại đã từng ly hôn, tôi cứ lấn cấn lo nghĩ mãi. Vậy nhưng mọi người xung quanh đều nhiệt tình vun vào khiến tôi cũng dần lung lay.

Nói thật ngoài chuyện một đời vợ và đang nuôi cô con gái 7 tuổi thì Tuấn chẳng có điểm nào để chê. Tuấn 40 tuổi, còn tôi mới 25 thôi. Song trông anh vẫn trẻ trung phong độ, đặc biệt là có điều kiện kinh tế vững vàng. Cuộc sống của anh cũng không có điều tiếng gì, là người đàn ông tốt.

Vợ cũ của Tuấn nghe đâu bỏ bố con anh theo vị sếp già giàu có vì chê chồng nghèo. Khi ấy con gái chung của họ mới lên 1 tuổi. 5 năm qua Tuấn không ngừng nỗ lực cố gắng, gây dựng được cơ ngơi như hiện tại.

Bỏ chồng nghèo cưới sếp già giàu có để đổi đời, sau đêm tân hôn 'chớp nhoáng', tôi hụt hẫng dọn đồ bỏ đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng bảo tôi lấy Tuấn sẽ sướng như tiên. Anh nhiều tuổi rồi lại có tiền, chắc chắn sẽ cưng chiều cô vợ trẻ là tôi hết mực. Con gái riêng của anh đã lớn, tôi sẽ không phải chăm bẵm đứa trẻ ấy quá nhiều. Tôi nghe cũng thấy hợp lý, trong thời gian tìm hiểu yêu đương Tuấn lại rất ga lăng và tâm lý. Chính vì vậy tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Tuấn.

Chúng tôi chính thức cho thành vợ chồng sau một đám cưới đẹp đẽ. Đêm tân hôn tôi rất hồi hộp và có chút lo lắng, sợ bản thân non kém kinh nghiệm sẽ không khiến chồng thỏa mãn. Mọi việc sau đó diễn ra không quá tệ nhưng tôi luôn có cảm giác chồng rất vội vàng chỉ muốn kết thúc cho nhanh. Xong việc một cái, Tuấn lập tức giục tôi ngủ sớm đi.

Tôi rất thất vọng và hụt hẫng vì luôn tưởng tượng ra cảnh hai vợ chồng nằm ôm nhau thủ thỉ tâm sự. Đây là đêm tân hôn của chúng tôi cơ mà? Cả đời người sợ rằng mới chỉ có một đêm thế này. Vậy mà hình yêu Tuấn không hề coi trọng nó chút nào.

Tuy nhiên không muốn gây căng thẳng với chồng nên tôi vẫn nghe lời anh nằm xuống nhắm mắt ngủ. Được một lát thì tôi thấy Tuấn ngồi dậy mở cửa ra ngoài. Tưởng anh vào toilet nhưng phải đến 30 phút mà anh vẫn chưa quay trở lại. Tôi thắc mắc khó hiểu dậy đi tìm thì giật mình khi bắt gặp hành động của anh trong phòng con gái.

Tuấn và mẹ chồng tôi đang dỗ dành đứa bé ngủ. Con bé nằm giữa, bà nội và bố mỗi người nằm một bên. Tôi lấy làm lạ vì có mẹ chồng ở đây rồi, tại sao Tuấn vẫn phải vào ngủ cùng con gái. Chưa nói con bé đã 6 tuổi đâu còn nhỏ dại gì nữa.

Nghĩ vậy nên tôi cất tiếng gọi chồng, gọi mấy câu liền anh mới ra ngoài đầy vẻ khó chịu. Trở về phòng tân hôn, anh bảo tôi lần sau cứ ngủ đi đừng tìm anh như thế.

- Trước đây anh chỉ quan tâm đến một mình nó, bây giờ có thêm em, chắc chắn nó sẽ tủi thân. Anh và mẹ có thói quen ngủ với nó rồi, nó là trẻ con mới cần dỗ dành, chứ em người lớn rồi ngủ một mình đâu có sao.

Bỏ chồng nghèo cưới sếp già giàu có để đổi đời, sau đêm tân hôn 'chớp nhoáng', tôi hụt hẫng dọn đồ bỏ đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe mà ấm ức vô cùng, mới hỏi chồng rằng vậy ít nữa chúng tôi sinh con nhỏ thì làm sao. Lẽ nào đêm hôm chồng vẫn sang ngủ với con gái lớn để mặc tôi và con nhỏ một mình? Thì câu trả lời chồng đưa ra khiến tôi phải cay đắng vô cùng. Anh nói nói tạm thời anh chưa có kế hoạch sinh con.

- Em mới 25 tuổi, vẫn còn trẻ chán. Đợi đến khi em 30 tuổi, con gái anh qua 10 tuổi thì lúc ấy sinh con vẫn chưa muộn.

Tôi 30 tuổi thì chồng đã 45 tuổi rồi, lúc ấy mới sinh con thì có phải con tôi sẽ thiệt thòi lắm hay không. 30 tuổi sinh đứa đầu, vậy bao nhiêu tuổi tôi mới sinh tiếp đứa thứ hai? Hay chồng tôi chỉ định sinh một đứa con với tôi?

Lúc ấy tôi quá ấm ức nên đã nói thẳng với chồng:

- Nếu anh thương con riêng như thế thì sao không ở vậy mà dành toàn bộ tâm sức cho nó? Anh còn lấy vợ làm gì nữa? Anh không chịu được cô đơn, muốn có người chăm sóc kề cận nhưng lại không muốn phải chịu trách nhiệm với gia đình mới, không cho tôi quyền lợi xứng đáng. Anh tính toán khôn nhỉ?

Tôi vừa dứt lời thì bị chồng tát 1 cái. Anh ta trách tôi ích kỷ nhỏ mọn, ghen tị cả với con riêng của chồng, không xứng đáng là một người mẹ kế tốt. Tôi quá uất ức liền trả lại cho anh ta 1 cái tát, sau đó dọn đồ đi khỏi nhà chồng ngay trong đêm.

Tôi tự thấy mình không hề ghét bỏ đứa trẻ, rất muốn có mối quan hệ tốt đẹp với nó. Tôi cũng sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi vì bản thân đã đồng ý cưới người đàn ông một đời vợ. Nhưng với những điều chồng tôi đã làm và dự định sinh con kia thì có phải quá vô lý đối với tôi hay không? 

Bố mẹ tôi hiện tại đang khuyên tôi về xin lỗi chồng để làm lành. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên sáng suốt.

Đau đẻ nhưng gọi hơn chục cuộc điện thoại chồng vẫn không nghe, đến lúc con lọt lòng anh xuất hiện cùng một thứ trên tay khiến tôi choáng váng

Đau đẻ nhưng gọi hơn chục cuộc điện thoại chồng vẫn không nghe, đến lúc con lọt lòng anh xuất hiện cùng một thứ trên tay khiến tôi choáng váng

Tôi mang thai cu Sữa là lần thứ 2, sau 3 năm mòn mỏi chờ đợi. Lần đầu có chửa chính là cái cớ khiến vợ chồng tôi lấy nhau, nhưng bầu 2 tháng thì tôi bị sảy. Thời điểm ấy tôi trầm cảm vô cùng, cứ nghĩ chồng sẽ thất vọng và đòi ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 8 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 34 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường