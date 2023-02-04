Bố chồng mất đã lâu, ai cũng mong mẹ chồng đi thêm bước nữa, con dâu 'tá hỏa' khi biết được danh tính bạn trai mới của bà ấy

Tâm sự 04/02/2023 06:33

Ở độ tuổi 50, mẹ chồng tôi nhìn như chỉ ngoài 40 một chút thôi. Ai cũng tấm tắc khen, còn khuyên mẹ chồng tôi nên đi bước nữa.

Tôi kết hôn được 5 năm, hiện tại gia đình êm ấm và hài lòng về cuộc sống của mình. Hai vợ chồng tôi đã có nhà riêng, mức lương hàng tháng rất thoải mái trong chi tiêu và dành ra một phần để tiết kiệm lo cho cuộc sống sau này. Điều tôi hạnh phúc nhất đó là hai con của mình ngày càng khôn lớn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn.

Trước đây tôi từng có hai năm ở nhà mẹ chồng, do bố chồng tôi đã mất từ trước, lo cho mẹ chồng sống một mình nên vợ chồng tôi đã quyết định ở cùng bà. Sau đó, mẹ chồng tôi muốn có cuộc sống tự do nên đã bàn bạc với vợ chồng tôi, cho phép mua nhà ở riêng với điều kiện chỉ được mua nhà cách nhau dưới 5 cây số. Tôi rất vui vì được ra ngoài, có thời gian để chăm sóc chồng con.

Từ ngày ở một mình, mẹ chồng tôi vui vẻ hẳn ra, thích ăn gì thì tự mua và nấu nướng, thích đi đâu chơi cũng được. Từ lâu mẹ chồng tôi đã không thích cuộc sống gò bó, bà thích giao lưu, đi đây đó để trải nghiệm. Bà tham gia nhiều nhóm, hội thể dục, thể thao, văn nghệ, du lịch… nên lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát. Ở độ tuổi 50, mẹ chồng tôi nhìn như chỉ ngoài 40 một chút thôi. Ai cũng tấm tắc khen, còn khuyên mẹ chồng tôi nên đi bước nữa.

Bố chồng mất đã lâu, ai cũng mong mẹ chồng đi thêm bước nữa, con dâu 'tá hỏa' khi biết được danh tính bạn trai mới của bà ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù mẹ chồng giữ kín, song chuyện bà có bạn trai thì vợ chồng tôi cũng đã biết đến từ mấy tháng nay. Cũng hay hỏi han về bạn trai của bà, song mỗi lần chỉ thấy mẹ chồng tôi ngượng ngùng rồi chối khéo "làm gì có ai", "giờ bà coi hai cháu nội là nhất, yêu đương thêm làm gì, già rồi"... Qua mấy người hàng xóm kể, bạn trai của mẹ chồng tôi cũng thỉnh thoảng có đến chơi, trẻ hơn mẹ chồng tôi, rất đẹp trai, phong độ…

Cách đây một tuần, tình cờ sang chơi bên nhà mẹ chồng và đưa ít hoa quả, tôi có dịp gặp bạn trai của mẹ chồng. Vì không báo trước, nên tôi đến khiến mẹ chồng tỏ ra lúng túng khi có khách là đàn ông trong nhà. Mẹ chồng tôi giới thiệu người đàn ông đó chỉ là bạn, trong khi tôi đoán ra đó là người yêu của bà. Nhìn qua, có chút quen quen như đã gặp ở đâu, đến khi mẹ chồng giới thiệu tên của anh ta, tôi mới nhận ra, đó chính là người yêu cũ của tôi.

Anh ta cũng nhận ra tôi nên kiếm cớ lấy lý do gì đó để ra về. Tôi khá bất ngờ, trước đây khi còn là sinh viên, tôi đã gặp và yêu anh ta, một người đàn ông hơn tôi nhiều tuổi. Anh ta lúc đó đẹp trai, chững chạc, khéo léo nên tôi một cô gái trẻ đã phải lòng anh ta. Nhưng yêu nhau chỉ một tháng, tôi đã phát hiện ra anh ta yêu đồng thời một lúc mấy người, cặp kè với người phụ nữ lớn tuổi hơn để có tiền ăn chơi. Bị lộ tẩy, anh ta lạnh lùng chia tay. Tôi cũng từng nghe nói anh ta đã lấy vợ, song rồi ly hôn.

Biết rõ được bạn trai của mẹ chồng là ai, tôi cảm thấy rất sốc. Tôi lo sợ cho mẹ chồng vì bà sống một mình, đang "hồi xuân" nên dễ bị gã đàn ông đó lừa dối về tiền bạc. Cũng định nói với chồng, song tôi sợ chồng ghen tuông với quá khứ của tôi, mặc dù lúc đó tôi và người yêu cũ chưa đi quá giới hạn.

Từ hôm đó đến nay tôi luôn ám ảnh về chuyện này. Không nỡ nhìn cảnh mẹ chồng bị gã đàn ông đào mỏ, tôi có nên tiết lộ sự thật cho mẹ chồng biết không?

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Dù Hiền chưa đi làm, không có thu nhập, chỉ ở nhà "ăn bám" nhưng mẹ chồng cũng chưa một lần chì chiết con dâu về điều đó.

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