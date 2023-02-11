Biếu chị chồng 500 nghìn, nào ngờ chị ấy bật khóc 'sưng húp mắt' rồi thỏ thẻ tiết lộ 'bí mật động trời' của gia đình

Tâm sự 11/02/2023 03:35

Lúc chỉ có hai chị em, tôi biếu chị chồng 500 nghìn, lúc đầu chị rất ngạc nhiên và định từ chối nhưng tôi không nhận lại. Tôi hỏi chị có điều gì khó nói, cứ tâm sự với em dâu cho bớt buồn, đừng cố chịu đựng một mình. Bất ngờ chị ôm chặt tôi mà khóc như chưa bao giờ được khóc.

Mọi năm chị chồng tôi đều về nhà ngoại ăn Tết cả gia đình, thế nhưng năm nay chị về một mình. Chị bảo nhà nội về đông đủ nên anh rể ở nhà tiếp khách, còn con ở lại chơi với các anh chị họ.

Sáng mùng 1 Tết, các con đưa cho tôi chiếc phong bao mà chị chồng đã lì xì cho, tôi tò mò mở ra xem thì giật mình với số tiền trong đó. Từ trước đến nay, chị lì xì các con tôi toàn tờ 100 nghìn, vậy mà giờ đây lại là 20 nghìn. Phải chăng chị bỏ nhầm hay gia đình đã xảy ra chuyện gì.

Lúc chỉ có hai chị em, tôi biếu chị chồng 500 nghìn, lúc đầu chị rất ngạc nhiên và định từ chối nhưng tôi không nhận lại. Tôi hỏi chị có điều gì khó nói, cứ tâm sự với em dâu cho bớt buồn, đừng cố chịu đựng một mình. Bất ngờ chị ôm chặt tôi mà khóc như chưa bao giờ được khóc.

Biếu chị chồng 500 nghìn, nào ngờ chị ấy bật khóc 'sưng húp mắt' rồi thỏ thẻ tiết lộ 'bí mật động trời' của gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị vừa khóc vừa nói là không ngờ cuộc đời chị lại có ngày này. Chị sắp mất tất cả rồi. Chị bảo khi chồng làm ít tiền thì còn coi trọng, yêu chiều vợ. Từ ngày anh ấy kiếm nhiều tiền, chị ở nhà chăm sóc con không đi làm, chồng khinh thường, mắng mỏ vợ mỗi ngày.

Chị bị chồng giày vò suốt một năm nay. Đỉnh điểm chị bị bệnh nằm viện một tuần, chồng không chăm sóc hỏi thăm câu nào, có mỗi mẹ chồng phục vụ. Đến khi thiếu tiền viện phí, mẹ chồng gọi điện anh ấy mới chịu đến thanh toán. Về tới nhà, bệnh tình chưa khỏi, anh rể chì chiết chị cả ngày vì chuyện chị ở nhà chơi mà cũng tốn hơn 10 triệu nằm viện của chồng.

Lúc chị bị ốm đau nằm một chỗ mới biết được lòng dạ của anh rể. Không thể chịu đựng tính tình ngày càng quá quắt của chồng. Chị quyết định đưa con về nhà ngoại sống ly thân một thời gian, để xem anh rể có thay đổi không. Thế nhưng anh ta bảo chị muốn đi bao nhiêu lâu cũng được nhưng không được mang con theo.

Mấy ngày về ngoại, chị nhớ con da diết, gọi điện muốn được gặp con nhưng chồng không cho gặp. Chị rất sợ nếu chia tay sẽ không được quyền nuôi con, bởi chị không làm ra tiền. Tôi rất muốn giúp chị chồng nhưng không biết phải làm thế nào nữa?

 

Mệt mỏi nên xin nghỉ làm 1 hôm, ôm vợ ngủ nướng một lúc thì tôi 'giận run người' khi phát hiện ra một bí mật tàn nhẫn

Mệt mỏi nên xin nghỉ làm 1 hôm, ôm vợ ngủ nướng một lúc thì tôi 'giận run người' khi phát hiện ra một bí mật tàn nhẫn

Trời ơi tôi thật sự không thể tin được thường ngày vợ sống ở nhà với mẹ chồng thêm cả chị chồng thường xuyên qua chơi thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 28 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt