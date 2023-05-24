Biết vợ đang mang bầu, cả nhà tôi mừng như 'bắt được vàng', nào ngờ nghe được cuộc nói chuyện sau giờ làm, tôi đờ đẫn vì điều em tiết lộ

Tâm sự 24/05/2023 17:03

Dù hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn vui vẻ cưới cô ấy, cả gia đình cũng rất ủng hộ việc có cháu sớm như thế này.

Ở đời đúng là chẳng nói trước được điều gì. Tôi từng nghĩ mình là người khôn ngoan nên mới lấy được Thủy. Vậy mà bây giờ tôi mới biết, rốt cuộc mình cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng.

Thủy ít hơn tôi 3 tuổi. Ngày đó cô ấy đến công ty tôi làm việc. Vừa hay, tôi là người phụ trách. Cả hai tiếp xúc lâu ngày nên nảy sinh tình cảm. Trong mắt tôi, Thủy là người hiền lành ít nói, chuẩn mẫu phụ nữ của gia đình. Vì thế nên đối với Thủy, tôi luôn tôn trọng cô ấy.

Yêu nhau được 4 tháng thì Thủy thông báo có thai. Mặc dù mỗi lần gần gũi, chúng tôi đều sử dụng phương pháp phòng tránh nhưng tôi đoán, cái gì cũng có xác suất. Nhỡ đâu bị rách thì khả năng có thai cũng rất cao.

Suốt thời gian Thủy có bầu, tôi luôn tìm những thứ tốt nhất cho cô ấy tẩm bổ. Khi đi làm dâu, Thủy cũng chẳng cần đụng tay đến việc gì. Bởi bố mẹ tôi rất mong cháu nội. Chỉ cần có cháu, việc gì ông bà cũng không yêu cầu con dâu phải làm.

Biết vợ đang mang bầu, cả nhà tôi mừng như 'bắt được vàng', nào ngờ nghe được cuộc nói chuyện sau giờ làm, tôi đờ đẫn vì điều em tiết lộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Vốn dĩ cuộc sống của tôi sẽ diễn ra êm đềm. Cho đến một hôm, Thủy nói có việc cần về sớm, thế nhưng khi tôi đi làm về lại thấy cô ấy đang ngồi trong quán cà phê cùng một người đàn ông khác. Thấy hai người họ đang tranh cãi một điều gì đó. Sợ vợ bị bắt nạt, tôi đến đôi co với gã kia. Vừa biết tôi là chồng Thủy, gã cười lớn: "Ông hùng hổ cái gì? Về mà hỏi vợ ông, không biết chừng đứa bé trong bụng là con tôi đấy".

Thế rồi hắn gọi bạn đến đón về. Còn Thủy lúc này mới chịu nói ra mọi chuyện. Có một lần cô ấy đi sinh nhật bạn, uống say quá nên đã lên giường cùng người yêu cũ. Sau đó thì biết mình có thai, thành ra bây giờ không rõ đó là con ai.

Biết vợ đang mang bầu, cả nhà tôi mừng như 'bắt được vàng', nào ngờ nghe được cuộc nói chuyện sau giờ làm, tôi đờ đẫn vì điều em tiết lộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe đến đấy, tôi chao đảo đến nỗi phải vịn tay vào thành ghế. Bây giờ Thủy vẫn chưa sinh con, tôi không thể bắt cô ấy chọc ối để kiểm tra, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tôi đang nghĩ không biết khi đứa bé chào đời, mình và vợ sẽ như thế nào. Nếu đó không phải con tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Còn may mắn đó là con mình, tôi sẽ có trách nhiệm với con, nhưng việc bị cắm sừng sẽ khiến tôi ám ảnh suốt đời. Mấy ngày nay, tôi không muốn nhìn mặt vợ vì có cảm giác bị lợi dụng và lừa dối. Một người bạn của tôi khuyên không nên xét nghiệm ADN làm gì, bởi dù có thế nào thì tôi cũng đã cưới Thủy về làm vợ.

Mọi người cho tôi lời khuyên với.

 

 

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