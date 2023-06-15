Biết tin vợ đẻ con gái, chồng nín thinh không thèm về quê, 2 năm sau khi thấy đứa trẻ... anh bàng hoàng tái mét vì điều này

Tâm sự 15/06/2023 02:25

Anh chẳng còn đoái hoài đến vợ mà còn hẹn nhân tình, 2 năm trời trôi qua, cho đến ngày này anh phải thót tim...

Ngày trước khi quen nhau, Thục biết Tiến thích có con trai. Thục cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ hỏi anh thích con trai hay con gái như bao cặp đôi khác hay bàn chuyện tương lai với nhau. Đến khi lấy nhau về rồi, thấy Tiến suốt ngày tìm hiểu cách đẻ con trai, anh hỏi han mọi người, rồi còn tìm cả tài liệu trên mạng. Thục lại chỉ đùa bảo anh cứ như các chị bạn của cô, suốt ngày tìm thuốc đẻ cho bằng được con trai. Thục thì chỉ quan niệm con nào cũng là con, trai hay gái đều tốt cả. cô cũng không nghĩ Tiến vì muốn có con trai mà làm quá lên đâu.

Lúc mang thai con đầu lòng, Thục không muốn biết giới tính của con. Nhưng khi nghe Tiến giục đi khám để biết con trai hay con gái thì Thục lại đùa là con gái. Tiến nghe vậy mà tỏ vẻ thất vọng lắm. Thục cũng chỉ cười, cứ bảo uổng công chồng chịu khó tìm tòi ra. Đến khi con sinh ra là con gái thật Thục lại nghe chồng bảo, thế thì đợi đứa sau, anh không tin là anh không sinh được con trai. Thục nghe thế lại có chút không an tâm, Tiến hóa ra lại muốn có con trai cho bằng được. Nhưng cô vẫn nghĩ chồng sẽ không vì vậy mà làm gì khiến mẹ con cô đau lòng.

Biết tin vợ đẻ con gái, chồng nín thinh không thèm về quê, 2 năm sau khi thấy đứa trẻ... anh bàng hoàng tái mét vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi Thục mang thai đứa con thứ hai thì Tiến tạm thời lên Sài Gòn công tác khoảng một năm. Cũng chính lúc này, Tiến quen biết Hoa, một cô gái trẻ mới ra trường. Hoa xinh xắn, lại quyến rũ. Tiến không cưỡng lại được sức hút của Hoa, lại thấy dáng Hoa cũng mắn đẻ, thế là anh cứ lao vào không chút đắn đo. Cứ thế mà Tiến vừa muốn giữ vợ để mong vợ sinh con trai, vừa qua lại với Hoa để thỏa dục vọng của mình. Đến ngày Thục sinh, Tiến không về quê, chỉ ở lì bên cô bồ. Nghe tin vợ sinh con gái, Tiến thẳng thừng nói:

- Đáng lẽ nếu em sinh được con trai thì anh cũng không thế này đâu. Nhưng giờ em sinh con gái rồi thì anh đành nói luôn. Anh ở đây kiếm con trai với bồ rồi.

- Anh…anh nói thật đúng không?

- Ừ, em muốn con có cha thì không cần ly hôn cũng được. Còn không thì cứ ký đơn gửi lên đây cho anh. Thôi nhé!

Biết tin vợ đẻ con gái, chồng nín thinh không thèm về quê, 2 năm sau khi thấy đứa trẻ... anh bàng hoàng tái mét vì điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến gác máy, không thèm nghe Thục nói gì nữa. Dù sao thì anh cũng vừa nghe cô bồ báo tin có bầu. Anh nhất định phải kiếm bằng được một thằng cu cho bằng bạn bằng bè. Chứ cứ thấy bạn mình khoe đẻ được con trai là anh lại tức anh ách. Thời gian Hoa mang thai, cô đòi thứ gì Tiến cũng cho. Anh cho bồ hẳn một căn chung cư, còn gửi vào tài khoản của cô ta không ít tiền. Nhưng mấy tháng trời Tiến vẫn không thấy bụng Hoa to lên là bao. Anh cố gắng quan sát và tìm hiểu thì mới biết cô ta có mang bầu đâu! Nhưng trước khi bị Tiến phát hiện thì Hoa đã bán căn chung cư rồi ôm luôn tiền trong tài khoản cao chạy xa bay với bồ mới. Tiến tức lắm mà không làm được gì, anh đành về lại quê.

Tiến về lại nhà cũ ở với vợ ngày trước. Nhưng vừa tới cửa thì anh chết sững khi thấy Thục đang ngồi chơi với cu cậu khoảng 2 tuổi. Thằng bé giống anh như Tiến. Tiến vừa bất ngờ vừa thấy chút hy vọng trong lòng. Đây có phải là con trai anh không?

- Em…đây là con ai?

- Thì con em chứ ai ?

- Sao em nói là con gái ?

- Em nói đùa vậy mà anh cũng tin thật. Cũng may thật, nhờ vậy mà biết rõ bộ mặt của anh. Giờ thì vào trong ký đơn cho em đi nhé. Ta ly hôn !

Tiến nghe mà rụng rời cả tay chân. Nếu anh không mê bồ bịch thì giờ chẳng phải đã có con trai ẩm bồng rồi sao ? Giờ thì mất cả vợ lẫn con, là cái giá anh phải trả vì phản bội vợ mình đây mà !

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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