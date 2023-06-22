Và suốt khoảng thời gian yêu nhau, tôi chưa khi nào phải buồn lòng hay khóc lóc vì anh như bao cô nàng khác, vì anh hầu như là một người bạn trai hoàn hảo trong tiểu thuyết bước ra. Anh dịu dàng, chu đáo, yêu thương và cưng chiều tôi. Thật là nói chẳng ai tin, nhưng giữa chúng tôi chưa khi nào xảy ra mâu thuẫn gì to tát. Dù có khi tôi giận dỗi, thì anh cũng sẽ là người dỗ dành tôi. Tôi đã từng rất hạnh phúc vì điều đó, như đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình.

Tôi quen biết Luân qua một người bạn, đi chơi cùng nhau một vài lần thì anh ngỏ lời cùng tôi. Tôi lúc ấy mới hai mươi ba tuổi, trẻ trung và non nớt khi mới bước vào đời. Lại gặp được một chàng trai 30 tuổi chững chạc, có sự nghiệp vững vàng thì lòng không thể không nảy nở những ảo vọng ngọt ngào. Vì vậy mà sau 3 tháng quen nhau, tôi chẳng ngại ngần gật đầu cùng anh.

Cuộc sống vợ chồng son sau ngày cưới của chúng tôi êm ả không gợn sóng suốt một năm. Tôi và chồng đều đi làm, nhiều lúc bận rộn tiếp khách sau giờ làm nên chủ yếu chỉ dành thời gian buổi tối cho nhau. Huân vẫn vậy, chẳng có chút thay đổi gì sau khi kết hôn. Thậm chí, anh còn khiến tôi cảm động khi tự tay nấu ăn cho tôi, pha nước cho tôi tắm sau giờ làm. Những điều đó giản dị đó làm tôi tin tưởng và yêu anh tuyệt đối. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ phản bội tôi.

Quen nhau hai năm, anh cầu hôn tôi cùng hoa hồng và ánh nến lung linh. Lại là cái gật đầu không chần chừ từ tôi, tôi còn mong chờ gì hơn khi có thể ở bên một người đàn ông tuyệt vời thế này đây. Hôn lễ đẹp đẽ và linh thiêng diễn ra trang trọng. Bạn bè, họ hàng ai cũng nói tôi may mắn quá khi làm vợ anh, đúng là như thế. Tôi lâng lâng trong hạnh phúc ngọt ngào mà không biết bão giông đang ngấm ngầm đổ bộ ngoài kia.

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến một ngày, lại chính là lễ tình nhân lần thứ ba chúng tôi bên nhau, tôi phát hiện một sự thật kinh khủng của chồng. Hôm đó là thứ bảy nên tôi nghỉ làm, chồng tôi lại bận đi tiếp khách từ sáng. Anh chỉ về lúc trưa tặng hoa và qua cho tôi rồi lại đi. Vội vàng thế nào anh lại bỏ quên điện thoại làm việc ở nhà. Ôm bó hoa vào lòng, tôi hạnh phúc khi đọc những dòng tin nhắn tình cảm của chồng trong thiệp. Điện thoại của chồng tôi sau đó reo lên liên tục, đến lần thứ 5 thì tôi phải bắt máy.

- Cho em hỏi phải mình đặt bánh kem bên tiệm bánh X, giao đến địa chỉ N không ạ? Em xác nhận lại để giao hàng.

Tôi ngỡ ngàng khi nghe thấy chồng đặt bánh kem đặc biệt vào ngày này, lại chuyển đến địa chỉ không phải là nhà tôi. Lòng tôi dấy lên cảm xúc khó tả, có linh cảm chẳng lành chút nào

- À em đọc lại địa chỉ đi, hình như có sai thì phải?

- Dạ địa chỉ là N...

- Vậy đúng rồi, em cứ giao đến đó nhé!

Tôi nghe xong điện thoại bèn xách giỏ đón taxi đến thẳng địa chỉ kia. Lòng tôi đinh ninh đây chính là nơi chồng và nhân tình nóng bỏng qua lại bấy lâu nay. Tim tôi vụn vỡ khi phát hiện mình bị phản bội..

Đó là một ngôi nhà khang trang ngay trung tâm thành phố, không kém cạnh gì nhà của vợ chồng tôi. Tôi trốn vào một góc khuất rồi đứng nhìn xem chồng mình có xuất hiện không. Một chốc sau thì tôi ngạc nhiên khi mở cửa nhận bánh lại là một người đàn ông trẻ trung, cao ráo và rất phong độ. Tôi cứ ngẩn người ra mà không hiểu tại sao chồng tôi lại gửi bánh cho anh ta. Tôi kiên quyết đứng đợi đến chiều, không màng ăn uống, lòng chẳng yên ổn phút nào. Đến khoảng 5 giờ chiều thì tôi nhận được điện thoại của chồng, anh bảo sẽ về nhà trễ chút rồi dẫn tôi đi ăn uống. Lòng tôi lúc này lại càng hơn lửa đốt, tay chân bắt đầu run run. Và lúc nhìn thấy Huân bước đến căn nhà đó, người đàn ông xa lạ kia nắm tay anh kéo vào nhà, cả hai nhìn nhau tình tứ thì tôi đã không đứng nổi. Tôi quỳ sụp xuống đất rồi đầu óc bỗng tối tăm đến mơ hồ.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, vì đứng dưới trời nắng quá lâu, không ăn uống gì, lại sốc nặng nên tôi bị tụt huyết áp. Mở mắt ra đã thấy gương mặt lo lắng của người chồng mà tôi yêu thương hết mực bấy lâu nay. Tôi không kiềm nén được cơn tức giận, dây truyền bị đứt ra, máu văng một đường dài đáng sợ.

- Tại sao lại là đàn ông? Tại sao? Sao anh có thể đối xử với em như thế? Bao lâu nay là cái gì? Là để che mắt cho nhân tình của anh đúng không?

Chồng tôi bặm chặt môi, anh cố ngăn cơn nóng giận của tôi lại nhưng không thành. Tôi tát anh hai cái đau điếng, như dồn hết sức lực yếu ớt mà bản thân đang có.

- Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em. Em hận hay ghét anh cũng được. Chỉ cần sinh cho anh một đứa con cho ba mẹ anh và im lặng là được. Em muốn gì cũng được, anh sẽ lo cho em cả cuộc đời này không thiếu thứ gì.

- Muốn thứ gì cũng được à? Thanh xuân của tôi, đời con gái của tôi, tình yêu của tôi anh cho được không? Được không hả?

Tôi điên cuồng đập phá hết đồ đạc trước mặt, tôi lao vào đánh Huân tới tấp. Tôi lại ngất lịm đi...

Sau đó, tôi nhờ ba mẹ đẻ lên đón mình. Mặc Huân có khóc lóc van xin tôi cũng không màng. Làm sao tôi chấp nhận một người chồng cưới mình về chỉ để sinh con. Làm sao tôi chịu được cảnh chung chồng với một người đàn ông khác? Quá chua chát và tàn nhẫn, tôi không thể để đời mình thêm tăm tối nữa. Tôi muốn vứt bỏ cuộc hôn nhân này và cả người đàn ông đáng sợ kia. Tôi thà bắt đầu lại tất cả với lòng đầy vết thương chứ nào còn có thể chịu cảnh gia đình hoang đường và tréo ngoe thế kia...