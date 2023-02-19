Nhưng điều đó chưa từng ảnh hưởng tới hạnh phúc tình yêu của hai đứa, thế rồi mọi chuyện cứ êm đẹp diễn ra, chồng công tác thuận lợi, vợ sinh đủ nếp đủ tẻ, kinh tế chắc chắn con cái trộm vía khỏe mạnh - điều mà ai cũng mong.

Tôi kết hôn được 5 năm, có 2 con 1 trai 1 gái, cuộc sống khá an nhàn bởi gia đình tôi có điều kiện nên sau cưới cha mẹ cho thêm mua căn hộ để ở riêng. Chồng công việc cũng ổn định lương khá nhưng so ra thì bên nội kém về kinh tế hơn bên ngoại.

Nhưng thật chẳng ngờ khi với tôi hạnh phúc đang khá hoàn mỹ là lúc tôi phát hiện chồng mình ngoại tình, cũng chỉ vô tình thôi thấy anh có chút thay đổi mới đầu tôi chẳng nghĩ gì nhưng sau thấy anh ôm điện thoại nhiều hơn, nhiều đêm tỉnh giấc thấy anh đang hí hoáy nhắn tin với ai đó.

Tôi cũng vậy, lúc này khi ngoài 30 chỉ mong con cái khôn lớn, trưởng thành ngoan ngoãn học giỏi thành người còn hai vợ chồng cứ thế sống bên nhau đầm ấm tới già là được.

Và 1 lần vô tình anh đang tắm có tin nhắn đến dù không mở nhưng hiển thị ngay trên mà hình tôi đọc được cô gái nọ nhắn tin rằng nhớ mong anh nhiều - dù anh lưu là khách hàng 1 nhưng tôi hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôi bất ngờ lắm, đau khổ nữa, thế là tôi lên kế hoạch để bắt tận tay con người phụ bạc đó, anh vẫn điềm nhiên nhưng không có chuyện gì, vẫn hôn vợ mỗi khi đi làm, ôm con mỗi khi về đến nhà...

Tôi liền bảo anh sẽ cho các con về ngoại 3 ngày, anh ở nhà tự chăm sóc mình.. anh hí hửng mừng lắm đoán kiểu gì cũng rủ nhân tình về, tôi bèn rải đinh dưới gầm giường và lắp camera trong phòng ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Nói là đi 3 ngày nhưng sáng hôm thứ 2 tôi đột ngột về nhà khi trời vừa sáng, biết cô ta trong phòng tôi tự mở cửa đi thẳng nghe tiếng động anh rất nhanh đẩy cô ả xuống gầm giường nhưng nào ngờ đinh dưới đó rất nhiều làm cô ta đau đớn chui ra.

Tôi lúc này chỉ cầm điện thoại chụp ảnh hai người lại, chồng tôi thì chết trân và bất ngờ khi thấy tôi như vậy. Chẳng nói gì tôi ra xe về nhà ngoại, đã 2 ngày mặc anh ta van xin gọi điện tôi chẳng thèm trả lời và đang nghĩ xem nên xử trí thế nào!