Biết chị dâu vô sinh mẹ âm thầm tìm vợ mới cho anh trai, đêm đi ngủ vừa lật gối lên bà rụng rời khi nhìn thấy một thứ bên dưới

Chị dâu tôi bị vô sinh. Sau nửa năm cưới nhau không có bầu anh chị đi khám thì nhận được kết quả như vậy.

Anh tôi và chị dâu cưới nhau đến nay được 2 năm rưỡi nhưng vẫn chưa có con. Anh tôi đã 33 tuổi không còn trẻ nữa nên mẹ rất sốt ruột. Bà lại chỉ có mình anh là con trai thôi. Nỗi khao khát được bế cháu nội của bà cũng có thể thông cảm được. Chị dâu tôi bị vô sinh. Sau nửa năm cưới nhau không có bầu anh chị đi khám thì nhận được kết quả như vậy. Khi ấy mẹ tôi có tỏ ý không hài lòng về con dâu nên cuộc sống chung có chút mâu thuẫn. Anh tôi bênh vợ lập tức đưa chị dâu ra ngoài ở riêng. Hai năm qua, hễ mẹ nói động đến chị dâu là anh ấy lại nổi khùng trách mẹ khắt khe.

Bà hiểu anh còn rất yêu vợ, nếu bà đề cập tới chuyện ly hôn cưới vợ khác thì tình cảm mẹ con sẽ bị rạn nứt. Nhưng cứ bắt mẹ chờ thì không biết phải chờ tới bao giờ mới được bế cháu nội, tuổi bà ngày một cao rồi. Mẹ đã cho chị dâu gần 3 năm song chị vẫn không thể thực hiện thiên chức của mình, như vậy cũng khó trách bà được. Ảnh minh họa: Internet Mẹ tôi quyết định lén tìm vợ mới cho anh tôi, tạo cơ hội tiếp xúc giữa anh với người phụ nữ đó. Chắc chắn dần dần anh sẽ xiêu lòng, không còn nghiêng về phía chị dâu nữa. Nghĩ là làm, bà lập tức tìm được một đối tượng là con gái bạn học. Chị ấy đã từng ly hôn, có một đứa con riêng với chồng cũ. Hiện tại chị ấy sống một mình, con do chồng cũ nuôi, cũng là người hiền lành và biết đối nhân xử thế.

Mẹ bảo chị ấy đến nhà chơi rồi viện cớ nọ cớ kia gọi anh tôi về nhà cho hai người "vô tình" gặp gỡ. 2 tháng qua, anh tôi và chị ấy gặp nhau được khoảng 5 lần ở nhà tôi, vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể. Cho đến chiều qua chị dâu ghé chơi biếu mẹ chút đồ vì chị vừa đi công tác về. Buổi tối đi ngủ, bà lật gối đầu lên thì phải giật mình khi thấy một món đồ lạ lẫm bên dưới, không biết ai đặt vào. Bà bàng hoàng nhìn rõ đó là hồ sơ bệnh án của anh trai tôi, bên trong ghi rõ anh tôi bị vô sinh vì không có tinh trùng. Ảnh minh họa: Internet Mẹ tôi bủn rủn nhận ra một sự thật kinh hoàng. Chị dâu chỉ “nhận tội” hộ chồng để giữ sĩ diện cho anh mà thôi, đồng thời chị cũng biết rõ việc bà lén lút làm. Bởi vậy chị mới âm thầm đặt hồ sơ bệnh án của chồng trong phòng ngủ của bà để làm rõ mọi chuyện. "Vợ con biết hết rồi nhưng không muốn lật bài ngửa làm to chuyện nên mới dùng cách đó để báo cho mẹ biết…", khi anh trai tôi đáp lời, mẹ vừa xấu hổ lại thầm thở phào nhẹ nhõm vì chị dâu chấp nhận bỏ qua cho bà lần này. Ngày hôm sau mẹ tôi lập tức gọi anh trai và chị dâu về nhà, chân thành xin lỗi chị ấy vì cách cư xử không tốt của bà thời gian qua. Bà có một chút tiền tiết kiệm cũng muốn giúp đỡ anh chị chạy chữa sinh con. Với bệnh tình của anh tôi thì phải làm sao để nhanh chóng có con hả mọi người?

Dối vợ đi làm để cuối tuần quấn quýt bên người tình, vừa đến nhà nghỉ trông thấy nhân viên dọn vệ sinh tôi bỗng sợ hãi cùng cực Cách đây mấy tháng, tôi có qua lại khá thân thiết với một cô đồng nghiệp trẻ ở công ty đối tác. Thế rồi giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Cô ấy tính tình phóng khoáng, biết tôi có vợ con rồi nhưng vẫn không e ngại.

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