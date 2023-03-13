Biết bạn gái có thai với tình cũ vẫn chấp nhận cưới, nào ngờ ngay đêm tân hôn lại gặp cảnh tượng khó tin

Thời gian thấm thoát trôi qua, Hùng trở thành nhân viên xuất sắc của công ty lớn có vốn đầu tư nước ngoài. Tình cờ anh gặp lại Trang, cô vẫn đẹp và mặn mà như ngày nào. Nụ cười của cô làm tim anh lại lỗi nhịp. Bây giờ, Trang là phiên dịch viên của giám đốc công ty hợp tác với công ty anh. Ngày gặp lại nhau, Trang nhìn Hùng có chút xao xuyến vì giờ đây anh trông thấy bảnh bao và cư xử rất nhã nhặn. Cả hai trao đổi số liên lạc và bắt đầu hẹn hò với nhau. Vậy là mộng ước bấy lâu nay của Hùng đã thành hiện thực. Thật ra, sau ngày bị Trang từ chối, anh chưa từng quen và yêu người con gái nào khác. Anh thương và nuông chiều Trang hết mực, chỉ cần cô gọi anh sẽ có mặt ngay lập tức.

Trang là mối tình đơn phương của Hùng thời cấp 3. Cô là hoa khôi của trường nên được nhiều chàng trai vây quanh. Hùng lại là người nhút nhát, thương cô nhưng lại không dám nói. Mãi đến ngày tốt nghiệp, Hùng lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình với Trang nhưng lại bị cô thẳng thừng từ chối và nói chỉ xem anh là bạn. Lúc đó, anh chỉ biết cười gượng, chấp nhận câu trả lời đau lòng đó.

- Em không khỏe hả? Anh đưa em đến bệnh viện nha. - Em không sao.

Một ngày, cả hai hẹn nhau ăn tối dưới ánh nến lung linh, lãng mạn ở một nhà hàng sang trọng. Đang nói chuyện vui vẻ, nhân viên mới vừa bê thức ăn ra đặt lên bàn, Trang bất chợt bịt miệng rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Anh có phần lo lắng. Đợi đến khi Trang bước ra, nhìn mặt cô tái xanh, anh liên tục hỏi han.

Trang ngập ngừng nhìn anh với đôi mắt long lanh. Cô bật khóc.

- Em có thai với người yêu cũ rồi. Nhưng hắn ta không chịu trách nhiệm với em. Em đã từng nghĩ…

- Vậy là em quen anh chỉ để…

- Em xin lỗi. Hay chúng ta chia tay đi, em không muốn hủy hoại cuộc đời của anh. Em cũng sẽ bỏ đứa bé này.

Hùng chưng hửng, im lặng một lúc lâu rồi thở dài. Nhìn cô khóc, anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Anh nhẹ nhàng nói.

- Đứa bé không có tội. Anh sẽ chịu trách nhiệm với nó và em. Em yên tâm đi, anh sẽ đối xử với mẹ con em tốt nhất có thể.

Ảnh minh họa: Internet

Trang bật khóc lớn hơn, anh ôm cô vào lòng an ủi nhưng trong lòng anh vẫn có cảm giác đau nhói. Và rồi anh cầu hôn cô, và lễ cưới nhanh chóng được diễn ra, vì anh lo bụng Trang sẽ ngày càng lớn thì không hay.

Đêm tân hôn, vì nghĩ cô mang thai nên anh không muốn đụng vào cô. Sau một hồi dây dưa, Trang cứ tìm cách ve vãn anh, vậy là anh chiều theo ý cô. Qua cơn say tình, anh nằm bấm điện thoại, cô ở trong nhà tắm. Bỗng anh giật mình khi thấy máu trên tấm ga giường. Đúng lúc đó, Trang vừa đi ra, anh hớt hải chạy đến hỏi dồn cô.

- Em và con có bị sao không ? Anh thấy máu…

Trang cười tươi.

- Con gì ở đây ?

- Em nói gì vậy ? Không phải em nói có thai sao ?

- Là em lừa anh đó. Người yêu cũ đã lừa dối em bấy lâu nay nhưng em không hề hay biết. Em sợ anh cũng giống vậy nên mới dùng cách này để thử anh.

Trang tiến lại gần ôm chặt eo Hùng rồi tiếp tục nói.

- Không ngờ anh lại đồng ý cưới em. Lúc đó em nghĩ đây chắc chắn là người đàn ông của đời mình rồi nên em hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh.

Hùng giận dỗi gạt tay Trang ra, rồi đi đến ngồi bệt xuống giường, mặt hơi khó chịu. Trang hơi lo lắng liền hỏi.

- Anh sao vậy? Anh giận em hả?

Hùng trả lời.

- Không giận sao được. Bị người mình yêu lừa, lòng tự trọng của anh ai đền bù đây.

Trang cười tươi rồi chạy đến ôm anh nũng nịu.

- Em sẽ dùng cả cuộc đời của mình để bù đắp cho anh.

Tiếng Trang cười giòn giã, tiếng lòng Hùng xốn xang. Anh chấp nhận bỏ qua hết những điều vụn vặt để hưởng thụ trọn vẹn hạnh phúc bên người mình yêu và cũng là người mình chung sống cả cuộc đời này.