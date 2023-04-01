Cô đâu biết, Quân là con nhà quan chức của huyện, tương lai rộng mở và sẽ phải lấy một người môn đăng hộ đối. Chứ không phải là rước về cho bố mẹ một cô con dâu vốn xuất thân bần nông, kinh tế bình thường, không có gì nổi bật như Trang. Cho dù Trang có cao ráo, xinh xắn, thành tích học tập có khá đến như thế nào đi nữa, thì nhất quyết vẫn bị gia đình Quân loại ngay từ đầu.

Trang đã từng ngỡ chuyện tình yêu 6 năm của mình với Quân sẽ có một cái kết đẹp. Bởi hai người xứng đôi vừa lứa, cùng quê, lại học chung một trường đại học và chẳng có vách ngăn nào ở giữa cả. Nhưng khi về ra mắt gia đình người yêu, sau khi trả lời xong câu hỏi của bố mẹ Quân về gia cảnh nhà mình, Trang lại nhận được những cái lắc đầu phản đối.

Trang nói lời chia tay trước với Quân, dù thật lòng cảm thấy đau đớn vô cùng. Mọi thứ gần như sụp đổ, 6 năm thanh xuân rực rỡ nhất của cuộc đời, cô đã dành hết cho mối tình đầu. Nhưng biết làm sao được, khi thực tế phũ phàng đến vậy. Cay đắng thay, Quân chẳng một lời níu kéo, chấp nhận ngay lời nói chia tay của Trang. Chuyện tình yêu 6 năm kết thúc một cách lãng xẹt đến mức Trang cũng thấy ngỡ ngàng.

Và Quân cũng chẳng thể hiện được bản lĩnh của một người đàn ông, anh cứ bị những lời nói của bố mẹ làm cho lung lay, dần trở nên xa cách hơn với Trang. Trang chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ có thể bước được vào căn nhà khang trang ấy, hoặc có vào được bằng mọi giá đi nữa thì cũng sẽ không hạnh phúc khi luôn phải đối mặt với cái nhìn cay nghiệt của mẹ chồng.

Trang khi đó 26 tuổi. Cô muốn thoát khỏi những tháng ngày u tối và buồn khổ nên thường cùng hẹn đi ăn với cậu bạn thân từ hồi cấp ba. Minh vốn là chàng trai năng động, tính tình thoải mái và thường rất “sát gái” khi hình ảnh up lên facebook lúc nào cũng là cùng với cô này cô kia. Nhưng thời gian dành cho Trang thì Minh vẫn luôn sẵn sàng. Hai người thoải mái đi ăn, nói chuyện trên trời dưới đất, cảm thấy hợp nhau vô cùng.

Minh biết chuyện của Trang. Trang có nhiều lúc không có ai để tâm sự nữa vì bạn gái thân đều đã đi lấy chồng hết rồi, thì lại tìm đến cậu bạn nối khố để kể lể, dằn vặt. Những lúc như thế, Trang thấy Minh cũng đượm buồn và thường hài hước khuyên bạn: “Thôi bỏ đi, người như thế không xứng với mày đâu. Ngoài kia còn bao nhiêu anh chàng tốt. Để tao dắt mày đi câu!”. Trang lại cười xòa.

Có hôm, Trang với Minh rủ nhau đi uống bia và “xõa”. Hôm ấy, nỗi đau cũ hiện về, Trang lại trầm ngâm trong men say: “Nói thế nào đi nữa, thì vẫn thấy đau vô cùng mày ạ. Nếu mà không chia tay, có phải tao bây giờ đã có chồng con đề huề như lũ cái Huệ, cái Giang… lớp mình rồi không? Chứ ai đời, 26 tuổi đầu còn chẳng có đối tượng nào như thế này cơ chứ!”.



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Minh bá cổ cô bạn thân: “Ôi, vẫn buồn chuyện chồng con thật à. Thôi, về đây yêu tao đi! Tao hứa sẽ che chở cho mày cả đời!”. Trang giật bắn người, biết là bạn nói đùa nhưng cô vẫn thấy tim mình run lên, không hiểu sao lại thế nữa. Trang đấm thùm thụp vào ngực Minh: “Đùa gì ghê thế hả? Ai yêu ai, lấy ai cơ?”. Minh bỗng ra vẻ nghiêm nghị, nhìn sâu vào mắt Trang: “Thật đấy, tao thích mày từ lâu lắm rồi!”.

Trang thấy tim mình đập thình thịch thật sự. Đêm hôm ấy, hai kẻ say không về nhà như thường lệ nữa, ôm nhau vào khách sạn gần đó. Và rồi chuyện gì đến cũng đến... 2 tháng sau, Trang phát hiện mình có bầu. Vậy là đành cưới thật. Chuyện đôi khi cứ ngỡ như một giấc mơ.

Sau cưới mới bắt đầu là những tháng ngày tìm hiểu và yêu đương. Trang thấy Minh thể hiện rõ là người đàn ông của gia đình khi chăm lo cho mình từng chút một. Thỉnh thoảng cũng rất lãng mạn khi rủ vợ đi hẹn hò, xem phim, cà phê vào cuối tuần. Những lúc ấy, Trang mới thấy hình như tình yêu của mình lúc này mới thật sự bắt đầu vậy. Trang có những cảm giác xốn xang khi ở bên cạnh Minh, thích làm điệu trước chồng, bẽn lẽn, ngại ngùng...

Còn Minh không còn là một chàng trai đa tình như trong tưởng tượng của Trang nữa. Đêm đêm tranh thủ lúc vợ ngủ thì thức đến 3h sáng làm việc, mong lo được cho mẹ con Trang một cuộc sống đủ đầy. Thỉnh thoảng, anh còn viết nhật ký nữa mà khi vô tình đọc được, Trang đã chảy nước mắt hiểu nỗi lòng của chồng, thấy chồng là người sống tình cảm, nhiều yêu thương đến như thế nào.

Hiện tại bình yên bên một người chồng tuyệt vời giúp Trang hiểu được là cuộc đời mình thật sự rất may mắn. Ông trời cướp đi của cô 6 năm thanh xuân rực rỡ bên người không xứng đáng để dành tặng cô một món quà vô giá, đủ đầy đến như thế này đây. Trang tự hứa sẽ sống tốt nhiều hơn nữa để xứng đáng với người chồng đầy duyên phận của mình.