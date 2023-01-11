Bị người đàn ông mắng 'tiểu tam', nữ sinh tá hỏa 'trợn tròn mắt' nhận ra sự thật về chị gái kết nghĩa

Biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, chị giới thiệu cho tôi làm phục vụ ở một quán cà phê chị hay đến, mức lương đủ cho tôi ăn uống, đóng học phí và tiền trọ, không cần phải xin tiền trợ cấp từ gia đình.

Tôi là sinh viên từ quê lên tỉnh vừa học vừa đi làm thêm để có tiền trang trải vì gia đình tôi cũng không mấy khá giả. Ngoại hình tôi hơi nam tính do cắt tóc ngắn nhưng tính cách vẫn là phụ nữ bình thường. Ở lớp tôi, có một chị lân la làm quen với tôi. Chị lớn hơn tôi 9 tuổi, ăn mặc bình dị, tính tình thân thiện. Chị hay hỏi tôi về bài vở ở trường. Có những buổi họp nhóm ở lại quá trưa, chị rủ tôi đi ăn và thường đòi trả tiền cho phần của tôi nhưng tôi không đồng ý. Chị hay tâm sự chuyện buồn vui với tôi, hầu như tất cả việc to việc nhỏ gì chị cũng kể, dần dần tôi thân thiết hơn với chị và cũng chia sẻ về cuộc sống của mình.

Ngày sinh nhật chị, tôi xin nghỉ làm để đến dự. Suốt buổi tiệc chị cứ nắm lấy tay tôi, cười vui vẻ. Các bạn chị nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, nhưng không ai nói gì. Tiệc tàn, chị uống nhiều rượu nên say. Tôi chưa có bằng lái vẫn ráng chở chị về. Suốt đường đi, chị cứ ôm siết tôi, cười khúc khích thì thầm cái gì đó tôi nghe không rõ.

Tôi vui mừng đồng ý ngay, mặc dù chỗ làm cách chỗ tôi trọ khá xa. Chị nói chị mới mua nhà, nhà chị gần quán cà phê đó. Chị ở một mình nên tôi có thể dọn qua ở cùng với chị cho vui. Tôi hơi ngại nên từ chối. Sau này khi đi làm ca đêm về khuya đường vắng, vài lần tôi cũng ngủ lại nhà chị.

Ảnh minh họa: Internet

Khoảng một tuần sau, tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Nội dung chửi rủa tôi phá gia đình người khác, thất đức… Tôi không quan tâm lắm vì nghĩ là nhầm số, nhưng tối đó, khi tôi vừa đến chỗ làm thì có một người đàn ông đứng chờ sẵn. Anh ta kêu tôi ngồi xuống có chuyện cần nói.

Anh ta giới thiệu là chồng của chị. Hai người kết hôn được ba năm, có con trai 2 tuổi, đang trong thời gian ly thân. Con chị gửi cho ông bà ngoại còn chị dọn ra sống riêng ở căn nhà hiện giờ. Anh ta tìm hiểu thì biết là chị có qua lại thân thiết với tôi. Anh ta nghĩ vì tôi nên chị mới muốn ly hôn, muốn tôi cắt đứt không qua lại với chị nữa, để chị hàn gắn với gia đình.

Tôi quá ngỡ ngàng, trước giờ tôi không nghe chị nói là có gia đình hay con cái. Tôi khẳng định với anh rằng mình không có tình cảm gì với chị, chúng tôi chỉ là bạn bè. Tôi cần hỏi lại chị vì tôi không hề biết gì về chuyện này.

Tôi đi làm về, chạy qua nhà chị để hỏi chuyện thì chị cười thú thật, chị thích tôi và ly dị chồng cũng vì tôi. Hôm sinh nhật chị cố tình dẫn tôi theo để giới thiệu với mọi người. Chị bảo chỉ đến khi gặp tôi chị mới biết mình thích phụ nữ, mới biết tình yêu thật sự, còn hôn nhân là do ba mẹ sắp đặt.

Chị hứa hẹn chỉ cần tôi chấp nhận làm người yêu thì sẽ giúp đỡ tôi tiền bạc ăn học, sau này ra trường sẽ sắp xếp cho tôi công việc tốt. Tôi đã cố khuyên chị và giải thích, tôi chỉ có tình cảm chị em, bạn bè không hơn. Tôi là phụ nữ bình thường nhưng chị không chấp nhận và có vẻ không giữ được bình tĩnh.

Nghỉ hè, tôi về quê chơi. Chị liên tục điện thoại hỏi địa chỉ nhà tôi, nói muốn xuống thăm. Tôi không cho thì chị chuyển sang giận hờn khóc lóc, bóng gió muốn làm điều dại dột. Tôi tức giận không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn thì chị bỗng trở mặt. Chị gửi cho tôi một số tấm hình khá nhạy cảm của tôi trong những lần tôi ngủ lại nhà chị và dọa sẽ đăng lên mạng. Tôi thật sự không biết giải quyết như thế nào cho ổn thỏa.

Tôi không có ý định lợi dụng chị nên không thể nào đến với chị được và tôi còn phải đi học ở trường. Tôi phải làm gì để chuyện không ầm ĩ lên?