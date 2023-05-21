Bí mật mua 'thần dược' để chồng có thêm 'cảm giác mới lạ' khi 'yêu', thế mà anh lại nói một câu khiến tôi muốn 'ngất tại chỗ'!

Tâm sự 21/05/2023 05:17

Những ngày sau đó, vợ chồng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Tôi ngại ngùng với anh. Còn anh, có lẽ vẫn còn giận vì hành động thiếu suy nghĩ của tôi. Giờ tôi phải làm sao để giữ lửa hôn nhân đây.

Anh là giám đốc một công ty có tiếng về lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm. Ngoài ra anh còn sở hữu một thân hình khá chuẩn, chịu chơi và phóng khoáng. Vì vậy, không ít nhân viên nữ trong công ty mong ước được sà vào lòng anh. Còn tôi, không phải làm bất kỳ việc gì, chỉ ở nhà làm đẹp và chăm lo con cái. Tôi cũng đâu kém anh về nhan sắc, dù đã hai đứa con nhưng nhìn dáng dấp cũng như cách ăn mặc của tôi, nhiều thiếu nữ phải ao ước.

Bí mật mua 'thần dược' để chồng có thêm 'cảm giác mới lạ' khi 'yêu', thế mà anh lại nói một câu khiến tôi muốn 'ngất tại chỗ'! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi khiến nhiều người ghen tỵ. Không chỉ có vậy, chuyện chăn gối, ân ái vợ chồng cũng cực kỳ hạnh phúc. Cả hai hầu như đáp ứng được nhu cầu của nhau. Mỗi khi tôi ham muốn là anh như ngầm hiểu được ý.

Bí mật mua 'thần dược' để chồng có thêm 'cảm giác mới lạ' khi 'yêu', thế mà anh lại nói một câu khiến tôi muốn 'ngất tại chỗ'! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn lo sợ, sợ anh sẽ không kìm chế được dục vọng bản thân và ngã vào những cô gái còn trinh. Bởi chị biết, đại gia thường tìm kiếm “rau sạch”.

Phòng hơn tránh, tôi liền nghĩ đến việc sẽ tạo cảm giác mới lạ cho chồng. Nghĩ là làm, tôi mạnh dạn đặt màng trinh giả. 

Tối hôm ấy, tôi ăn mặc khá gợi cảm, anh như con thiêu thân lao vào tôi. Nhưng khi cái màng trinh giả đó rơi ra, anh hãi hùng. Anh chỉ nói với tôi “Em thật ngốc nghếch, em nghĩ anh vì cái này ư? Cái này nó có thể làm sứt mẻ tình cảm của chúng ta đấy”.

Nói rồi anh quay mặt đi, còn tôi đứng ngây người một lúc. Hóa ra, điều mà tôi làm là ngu ngốc. Rồi tôi chỉ biết xin lỗi anh!

Bí mật mua 'thần dược' để chồng có thêm 'cảm giác mới lạ' khi 'yêu', thế mà anh lại nói một câu khiến tôi muốn 'ngất tại chỗ'! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Câu nói của chồng ngay lập tức kéo tôi về với thực tại. Những ngày sau đó, vợ chồng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Tôi ngại ngùng với anh. Còn anh, có lẽ vẫn còn giận vì hành động thiếu suy nghĩ của tôi. Giờ tôi phải làm sao để giữ lửa hôn nhân đây.

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3 âm thanh cánh mày râu nào cũng thích được nghe vợ thì thầm lúc 'ân ái', mỗi lần nói ra là các anh càng có thêm 'hứng khởi'!

Các quý ông sẽ chẳng còn muốn đi tìm sự 'mới mẻ', chán cơm thèm phở nữa nếu trong mỗi 'cuộc yêu' chị em nói ra những điều này.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự vợ chồng tâm sự tình yêu

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