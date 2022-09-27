Bị mang tiếng ăn trộm tiền nhà chồng, nửa tỷ, vợ im lìm điều tra rồi chết sững khi biết lý do đằng sau của gia tộc hoàn hảo

Tâm sự 27/09/2022 06:28

Luân tức giận lắm nhưng không thể làm được gì Ngân. Luân cứ tưởng lần này giàu to rồi. Ai dè, cuối cùng lại là kẻ trắng tay. Không cưới được vợ giàu lại bị thiên hạ phỉ nhổ khinh thường.

Chiều đó cũng như mọi ngày, Ngân tất tả đi làm về rồi lao vào bếp lo chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Đang lúi húi trong bếp thì Nga ngỡ ngàng khi Luân lao vào, túm lấy tóc của cô rồi lôi cô ra giữa phòng khách. Luân không chần chừ cho Ngân mấy bạt tay đau điếng rồi quát ầm cả lên:

- Đồ ăn cắp! Lấy 500 triệu của ông đem về cho bên nhà mày đúng không? Thứ ăn bám còn sinh tật!

Bị mang tiếng ăn trộm tiền nhà chồng, nửa tỷ, vợ im lìm điều tra rồi chết sững khi biết lý do đằng sau của gia tộc hoàn hảo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Anh nói năng gì thế? Mấy năm về đây em có về nhà mẹ ngày nào đâu mà anh nói thế?

- Còn oang oang cái miệng cãi tao hả? Nửa tỷ tao cực khổ dành dụm mà mày cũng bất chấp lấy. Thứ vợ như mày tao cho cả làng nước biết cho chừa!

Đúng lúc đó thì mẹ chồng Ngân đi ra, cũng hùa theo con trai:

- Đánh nó cho mẹ, cho chừa thói ăn ắp tiền của người khác!

Đến lúc này thì Ngân mới biết tại sao mình bị chửi mắng, đánh đập không dứt thế này. Hóa ra là cô bị đổ oan vì lấy nửa tỷ của nhà chồng. Nhưng cô nào biết chồng có được ngần đó tiền tiết kiệm mà trộm? Tiền bạc đó giờ hai vợ chồng kiếm được đều Luân giữ, cô một đồng cũng không có. Ngân uất ức quá mà nước mắt cứ chảy không ngừng. Vừa đau lòng, tủi nhục nhưng Ngân vẫn không thể nói gì bênh vực mình được. Những ngày đó, Ngân sống khổ sở đến mức như muốn chết đi.

Mang tiếng ăn trộm nhà tiền, Ngân không chịu nổi. Ngân cố gắng im lìm, bỏ qua hết những lời chửi rủa, đuổi đi của chồng, cô quyết phải tìm ra được chân tướng sự việc. Ngân từng nghĩ, cũng có thể trộm vào nhà lấy tiền mà chồng không biết, đổ oan cho mình. Ngân cũng chỉ nghi ngờ được vậy, chứ chưa từng nghĩ điều gì tồi tệ hơn. Cho đến một hôm, khi Ngân đang thiêm thiếp ngủ thì Luân len lén qua bên phòng mẹ. Thấy dáng vẻ đó của chồng, Ngân sinh nghi mà dậy đi theo anh ta. Ngân lẻn ra sau vườn, đứng cạnh cửa sổ phòng ngủ đang hé hé mở của mẹ chồng. Chính lúc này cô mới nghe rõ nguồn cơn vì sao mình bị vu oan lấy trộm tiền nhà chồng

- Nè 500 triệu của con nè!

- Mẹ cứ giữ đi. Giờ con mà cầm về phòng, con vợ con lại thấy rồi sao ?

- Mà mẹ cứ yên tâm đi. Ngày mai thôi là con đuổi cô ta ra khỏi nhà. Cuối cùng cũng tìm được cái cớ đuổi cô ta đi. Sau đó con sẽ lấy tiền này làm đám cưới với Hoa. Nhà Hoa giàu lắm, con cưới được cô ta thì sau này mẹ con mình ăn sung mặc sướng.

- Thế con định bao giờ cưới Hoa?

- Tháng sau luôn mẹ. Chứ không để lâu thằng nào nhảy vào giành rồi làm sao? Mà mẹ cao tay quá, nghĩ ra kế này để đuổi con vợ khờ của con đi.

- Chuyện, mẹ mày mà ! Mà ngần ấy tiền có đủ xoay lo lễ cưới không? Nhà cái Hoa nó giàu thế mà

- Được rồi mẹ ơi. Còn tiền của khách nữa mà. Số đó con lừa Hoa lấy đem về cho mẹ giữ!

Bị mang tiếng ăn trộm tiền nhà chồng, nửa tỷ, vợ im lìm điều tra rồi chết sững khi biết lý do đằng sau của gia tộc hoàn hảo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe tới đây thôi mà Ngân tức đến mức nghẹn cả người. Cô bị đánh đập, đổ oan hóa ra là vì chồng muốn cưới vợ giàu. Dù đau lòng thật nhưng Ngân tự nhủ sẽ không để yên cho hai con người nhẫn tâm này. Ngân cứ về phòng, ngủ đến sáng. Hôm sau, Ngân cũng đồng ý đơn ly hôn, dọn đồ đạc đi trong ngày.

Nhưng Ngân đi mới việc vài ngày thì nhà Luân loạn hết cả lên khi Hoa đùng đùng nổi giận đến nhà đòi hủy hôn. Hoa quăng trước mặt Luân chiếc điện thoại đang phát lại đoạn nói chuyện của hai mẹ con Luân tối trước ngày Ngân đi. Bị Hoa vạch trần bộ mặt, mẹ con Luân không còn mặt mũi nào nhìn họ hàng, xóm giềng. Hoa vừa ra khỏi nhà thì Luân nhận được điện thoại của Ngân :

- Đáng đời anh chưa. Là tôi ghi âm đoạn nói chuyện đó đấy. Tôi quá sốc về sự tàn độc của hai người.

Luân tức giận lắm nhưng không thể làm được gì Ngân. Luân cứ tưởng lần này giàu to rồi. Ai dè, cuối cùng lại là kẻ trắng tay. Không cưới được vợ giàu lại bị thiên hạ phỉ nhổ khinh thường. Luân cũng bị mất việc sau đó, ai cũng xa lánh gia đình Luân. Chịu hết nổi, hai mẹ con Luân phải dọn đi nơi khác mới hòng sống yên ổn. 

Thấy vợ về, chồng kéo bồ trốn dưới gầm giường rồi hoảng hồn, sốc ngất với món quà vợ để sẵn dưới đó cho hai người…

Thấy vợ về, chồng kéo bồ trốn dưới gầm giường rồi hoảng hồn, sốc ngất với món quà vợ để sẵn dưới đó cho hai người…

Nghe tiếng cửa mở, chồng chị hoảng hốt, nhìn quanh chỉ còn gầm giường là nơi lý tưởng cho cả hai kẻ lén lét ngoại tình này. Thấy thế anh để cô nhân tình trốn dưới gầm giường, còn mình khoác vội bộ đồ ở nhà để ra đón chị:

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Từ khóa:   Tâm sự chuyện gia đình chuyện eva

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