Bị kiểm soát cả lúc đi vệ sinh, tôi quyết định nói mình là mẹ đơn thân cho bạn trai buông bỏ, nào ngờ lại nhận cái kết thê thảm tột cùng

Sau khi sinh con được vài tháng, tôi bỏ con lại cho ông bà ngoại chăm sóc, còn bản thân ra thành phố kiếm tiền. Vì có chút nhan sắc và biết cách ăn nói, tôi được nhận vào làm nhân viên lễ tân cho một công ty khá lớn.

Tôi năm nay 25 tuổi nhưng đã là mẹ đơn thân. Tôi hận chính bản thân mình, yêu mù quáng, tin tưởng bạn trai quá mức, để rồi khi có bầu thì anh ta chọn tiếp tục con đường học vấn và hắt hủi mẹ con tôi.

Mới quen nhau được một tuần, P đã rủ tôi vào nhà nghỉ. Vì đã bị vấp ngã một lần rồi, tôi không thể dễ dãi với bản thân nên luôn tìm cách né tránh những lời dụ dỗ ngon ngọt của anh ấy.

Ở đây tôi quen biết được nhiều anh chàng, có người là nhân viên công ty, có người là khách hàng. Trong đó, tôi thích nhất P, anh là trai tân, đi xe hơi đi làm, lương tháng trên 45 triệu. Nhưng tính cách anh lại làm tôi phiền lòng.

Từ khi nhận lời yêu P, tôi mất tự do hoàn toàn. Tôi không thể đi chơi hay hẹn hò với bạn cùng giới cũng như khác giới, bởi anh ghen lắm. P kiểm soát rất nghiêm ngặt, cứ mỗi lần anh ấy gọi điện là phải bật camera lên, thậm chí nhiều lúc đi vệ sinh cũng phải quay mặt cho P nhìn xem có đúng không?

Ảnh minh họa: Internet

Quá ngán ngẩm với con người không bình thường của P, tôi thật thà nói mình là mẹ đơn thân và đưa ảnh đứa con trai 3 tuổi cho anh xem. Tôi hi vọng sau khi biết thân phận thật của tôi thì anh ấy sẽ buông bỏ.

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, P tỏ ra rất vui và nói sẽ coi con riêng của tôi như con đẻ. Anh sẽ không ghen tuông nữa, sẽ chiều chuộng và thương tôi nhiều hơn, sẽ thay đổi bản thân để sống hài hòa với tôi. Những lời đường mật của anh làm tôi xiêu lòng và chấp nhận lên giường với P, suốt 3 tháng, hai đứa quan hệ không dùng biện pháp tránh thai nào. Anh nói là muốn có con với tôi sớm để được cưới vì hai đứa yêu nhau đã lâu.

Đến khi tôi có thai thật, anh rất vui mừng đón nhận nhưng lại đưa ra điều kiện thật khủng khiếp. Đó là chỉ chấp nhận cưới tôi với điều kiện là không bao giờ được đón con riêng về sống cùng. Sau này tiền của tôi làm ra được bao nhiêu phải đưa cho P giữ, khi nào tôi cần mua gì anh ấy sẽ đưa cho. Đi đâu phải báo cáo với P, anh đồng ý thì được đi, không đồng ý thì dù có là giỗ ông nội cũng không được về. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu đó, P sẽ để mặc mẹ con tôi.

Yêu cầu quá đáng của P làm tôi hoang mang tột cùng. Tôi phát hiện ra P là người chẳng tốt đẹp gì, nếu sống cả đời với anh cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng tôi không thể tiếp tục sinh đứa con thứ 2 không có bố được? Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?