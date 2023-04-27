Bị hàng xóm đồn 'chuyên mặc áo lót đứt dây', chuẩn bị phản pháo thì mẹ chồng đã lên tiếng khiến tôi 'cứng họng'

- Mày là thằng con trai mất nết, mày yêu đương không có trách nhiệm, để con gái nhà người ta trẻ thế đã có bầu. Tao có dạy mày thế đâu hả, thằng hư đốn!

Chồng tôi lỡ quên xài biện pháp tránh thai trong một lần đi du lịch nên tôi có bầu ngay sau đó 1 tháng. Lúc bị dúi cái que 2 vạch vào tay chồng tôi không hề phản ứng tí gì, nhưng 5 phút sau đó anh bốc máy gọi điện cho mẹ khóc òa lên. Dắt tay nhau về nhà anh tôi chỉ sợ bố mẹ không cho cưới, nhưng chẳng ngờ mẹ anh vác cán chổi đánh con trai một trận thừa sống thiếu chết! Bà chửi nguyên 1 bài khiến tôi nhớ mãi không quên:

Và thế là chúng tôi kết hôn, ai cũng ngạc nhiên nghĩ tôi là con đẻ chứ không phải con dâu vì mẹ chồng cưng tôi như công chúa vậy. Đến chính tôi còn thấy ngại khi được mẹ chiều quá, thi thoảng tôi nhắc mẹ là cứ đối xử với con bình thường thôi, nhưng bà chốt chắc nịch là "Mẹ thích như thế!".

Nhà người ta thì con dâu lo dậy sớm kẻo bị mẹ chồng chửi, tôi thì ngủ chẳng ai gọi vì làm việc ở nhà. Mấy lần chồng tôi cáu gắt bảo đàn bà gì mà lười chảy thây, không bao giờ dậy nấu cho gia đình được bữa sáng, mẹ chồng tôi đủng đỉnh nói một câu khiến con trai bà im tịt:

- Giường con Uyên nó mua, chăn đệm cũng là nó tự sắm, nó cũng tự kiếm tiền nuôi thân chứ chả ai trong nhà này phải nuôi nó. Thế mày lấy quyền gì mà bắt nó phải dậy?

Nhà có giỗ hay việc gì quan trọng, mẹ chồng tôi đều bỏ tiền ra thuê người làm trọn gói hết, tôi chả phải đụng tay làm gì ngoại trừ việc bế con. Mấy cô bác sang nhà thấy tôi để móng điệu liền bĩu môi chê:

- Chả hiểu dâu rể kiểu gì mà nấu nướng không biết, nhặt rau cũng không, móng tay thì nhọn như que khều ốc, chắc quen thói ngày xưa ở nhà ăn bám bố mẹ.

Lập tức mẹ chồng tôi từ đâu phi ra, bế cháu vào lòng rồi đáp lại bằng mấy câu bóng gió cực thâm thúy:

- Ui Bơ ơi mẹ của Bơ bị bắt nạt kìa, bà thương mẹ Bơ không hết vì vừa xinh vừa ngoan lại kiếm tiền giỏi, chẳng như người khác đi chùa xin mãi không được đứa con dâu. Xin được xong thì về hành hạ nó suốt ngày, việc gì cũng bắt con dâu làm như kiểu mẹ chồng bị khuyết tật ấy, thế là nó lại đòi ly dị bỏ đi! Bà là bà không bao giờ xấu tính thế nhá, có con dâu là thêm đứa con gái, sau này Tôm cưới vợ bà sẽ cưng chiều như hoa luôn, Tôm lớn nhanh con nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Nói xong bà bảo tôi đi thay đồ đẹp, để thằng Bơ ngủ rồi 2 mẹ con đi shopping. Bà mới 50 tuổi nên vẫn còn trẻ trung sành điệu lắm, còn xài nước hoa xịn hơn cả vợ chồng tôi! Mấy bà bác xấu tính lại cun cút lôi nhau về, tôi nhìn ánh mắt ghen tị của họ mà buồn cười. Kể đến đây là mọi người thấy mẹ chồng tôi bá đạo lắm rồi đúng không, nhưng hôm nay thì bà còn "cool ngầu" hơn cả tưởng tượng.

Số là sáng nay tôi đang ngủ, tự dưng thấy tin nhắn báo điện thoại liên tục. Nghĩ khách nhắn hỏi mua hàng nên tôi bật dậy luôn, hóa ra cô em chồng đòi buôn dưa. Nó mách tôi một chuyện khá hài, kêu là mụ Tô hàng xóm đi rêu rao nói "con Uyên chuyên mặc áo lót đứt dây thả rông đi khắp phố".

Ối làng nước ôi, tôi 26 mùa xuân chưa từng thấy ai ngồi lê đôi mách chuyện buồn cười như thế! Tôi về đây ở được hơn 1 năm, không ra ngoài va chạm với hàng xóm mấy nên chẳng biết bà Tô này xấu nết như vậy. Bà ta bịa chuyện như thể nằm giường nhà tôi vậy, còn dám nói tôi chuyên mặc áo ngực đứt dây để đi đong trai khắp khu phố? Tôi chỉ ra ngoài lúc đi chợ với đổ rác, thi thoảng buổi tối hứng lên mới trốn con đi ăn cùng chồng, quần áo tôi mặc thì toàn đồ hiệu với hàng thiết kế, bộ đồ ngủ phèn nhất ở nhà cũng có giá 500k cơ. Chả hiểu bà Tô kia nghĩ đâu ra chuyện điêu ngoa thế?!?

Tôi cay lắm định sang 2 mặt 1 lời với bà kia, nhưng vừa ló ra đã thấy mẹ chồng khoanh tay đứng ở cửa:

- Này chị Tô ơi, tôi thấy chị mấy chục năm nay toàn không mặc áo lót, thấy bảo chị bị bệnh gì à? Có phải bệnh ở ngực nó di căn lên não khiến chị bị sảng không, toàn nói thứ điêu ngoa vớ vẩn như kiểu nằm gầm giường nhà người ta ấy? Mà con chó tôi nuôi nó cũng không lắm mồm như chị, chả bao giờ nó bê chuyện trong nhà đi buôn với ai. Chị cứ liệu thần hồn đừng có để mồm đi chơi xa, không là tôi cho chị chuyển nhà đi chỗ khác ngay đấy!

Chất không chị em? Có mẹ chồng bênh con dâu hết mực như thế thì tôi không có gì hối tiếc khi cưới sớm. Tâm sự vài chuyện thế thôi để mọi người đỡ sợ hôn nhân, không phải mẹ chồng nào cũng ghê gớm đâu nhé!