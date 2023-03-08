Bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài đẹp trai và gia thế giàu có, đồng ý kết hôn sau vài tháng, đám cưới xong thất kinh phát hiện ra 'bí mật tày trời'

Nhấp ngụm cà phê, bạn bảo: “Tao ly hôn rồi”. Tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chồng của bạn chẳng phải là người đáng ngưỡng mộ, bao nhiêu cô gái thầm ao ước lấy được một người chồng như thế hay sao?

Bạn bất ngờ liên lạc lại với tôi sau gần hai năm đi lấy chồng. Ngày bạn đám cưới, tôi cũng đi dự. Tôi và tất cả bạn bè đã từng xuýt xoa, ngưỡng mộ khi nhìn bạn lộng lẫy sánh bước với chồng trong lễ đường. Chồng bạn là một doanh nhân giàu có, bạn thì cực kì xinh đẹp. Sau khi cưới, bạn gần như cắt đứt liên lạc với mọi người. Ai cũng nghĩ bạn chuyển đi nơi khác sống, và đang sống một cuộc đời sung túc, hạnh phúc trong nhung lụa. Nhấp ngụm cà phê, bạn bảo: “Tao ly hôn rồi”. Tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chồng của bạn chẳng phải là người đáng ngưỡng mộ, bao nhiêu cô gái thầm ao ước lấy được một người chồng như thế hay sao? Bạn cười buồn. Nụ cười méo xệch, ẩn chứa bao nhiêu cay đắng của cuộc hôn nhân bất hạnh.

Rồi bạn kể, bạn yêu và cưới rất đỗi vội vàng. Bạn bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài đẹp trai, gia thế giàu có lại rất đỗi ga lăng của anh ta. Nhưng cưới nhau về, bạn bao nhiêu lần phải rơi nước mắt. Anh ta hay nhậu nhẹt, lại có tật chơi bời thâu đêm suốt sáng ở mấy quán bar. Rồi bạn chết điếng khi biết anh ta ngủ không biết với bao nhiêu cô gái. Ảnh minh họa: Internet Anh ta là một người thành công ngoài xã hội. Anh có thể kiếm được rất nhiều hợp đồng béo bở, thu về rất nhiều tiền. Nhưng với tư cách một người chồng, một người đàn ông chân chính anh ta là kẻ thất bại. Chỉ có đàn ông kém cỏi mới khiến người đàn bà của mình phải khóc, phải đau đớn đến tận cùng. Không ít lần, bạn sánh bước cùng chồng trong những bữa tiệc sang trọng. Bạn thấy lạc lõng khi cố diễn tròn vai một cặp vợ chồng hạnh phúc. Bàn ăn đầy món ngon nhưng gượng gạo đến vô cùng. Chồng bạn ngồi cùng nhưng mắt lại dán vào ngực một cô gái khác ngồi đối diện.

Người đàn bà hạnh phúc không phụ thuộc vào độ giàu có của người đàn ông. Bạn cay đắng nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Giá chồng bạn nghèo, không bị vây bọc bởi vật chất thì bạn có lẽ đã có một gia đình yên ấm như biết bao cặp vợ chồng ngoài kia. Buổi chiều, chồng đi làm về, vợ lúi húi nấu ăn. Rồi những bữa cơm đầm ấm, rộn tiếng cười… Đơn giản thế thôi mà chẳng bao giờ có được. Rồi bạn tự viết đơn ly hôn, tự rời khỏi căn nhà đầy nỗi cô đơn và trống vắng. Khi bạn rời đi, chồng bạn có lẽ đang say sưa trong quán bar hay bận ôm ấp nhân tình. Giấc mộng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, về một người đàn ông vững chãi về tình cảm lẫn kinh tế cho bạn dựa vào đã tan biến như bọt xà phòng. Đàn bà lấy chồng đừng chọn chồng giàu hãy chọn người thương mình nhất. Bất chấp địa vị xã hội, bất chấp giàu nghèo thì đó là người đàn ông mình có thể dựa vào dù giông tố xảy ra. Hạnh phúc của đàn bà không đo bằng túi tiền mà bằng cái tâm của người chồng.

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