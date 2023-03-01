Bị bồ nhí rút sạch tiền trong chuyến du hí đầu tiền, tôi cay đắng trở về nhà thì sốc nặng khi khung cảnh bên trong

Tâm sự 01/03/2023 06:52

Những chuyện tôi chẳng thể nào kể với vợ, Mai lại ngoan ngoãn nằm bên nghe tôi tâm sự. Rồi cô ấy luôn ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi đầy ngưỡng mộ mỗi khi tôi kể về kế hoạch tương lai, những khó khăn trong quá khứ để xây dựng công ty...

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." - Đầu dây phía bên kia chỉ vang lên những giọng tổng đài đầy nhàm chán ấy, rồi kết thúc. Tôi điên cuồng gọi hàng chục lần, nhưng vẫn chỉ những âm thanh đó.

Tức giận, tôi ném đồ trong phòng, ném luôn cả mớ quần áo của tôi và Mai sau một đêm trụy lạc. Cô ấy đã rời đi từ khi nào, mang theo tất cả tiền bạc, thẻ thanh toán và cả giấy tờ của tôi. Thứ duy nhất còn lại lúc này chính là chiếc điện thoại bị rơi lăn lóc xuống gầm giường. Tôi không biết làm thế nào để trả tiền khách sạn, bắt xe ra sân bay và cả đi về nhà...

Tôi ngồi thừ trên giường, đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được điều gì. Mai cặp kè với tôi đã được vài tháng, cô ấy có sự thấu hiểu và thông cảm với tôi đến lạ kì. Những chuyện tôi chẳng thể nào kể với vợ, Mai lại ngoan ngoãn nằm bên nghe tôi tâm sự. Rồi cô ấy luôn ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi đầy ngưỡng mộ mỗi khi tôi kể về kế hoạch tương lai, những khó khăn trong quá khứ để xây dựng công ty... Mai khác vợ tôi, khác cả những người con gái đến với tôi chỉ vì tiền. Và tôi trân trọng cô ấy, đem lòng yêu cô ấy...

Bị bồ nhí rút sạch tiền trong chuyến du hí đầu tiền, tôi cay đắng trở về nhà thì sốc nặng khi khung cảnh bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây ít ngày, tôi và Mai quyết định nhanh chóng sẽ đi Phú Quốc du lịch. Cô ấy háo hức lắm, xem lịch trình rồi tìm địa điểm ăn chơi ngon bổ rẻ. Tôi cười Mai vì sự trẻ con và ngây thơ ấy. Nhưng sự hào hứng, vui vẻ của Mai khiến tôi thấy mình cũng trẻ trung lại vài phần, thật khác so với những chuyến đi cùng Thương - vợ tôi.

Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, tôi nói với vợ rằng phải đi công tác. Cô ấy chỉ hỏi ở đâu, và công ty có đối tác ở Phú Quốc từ bao giờ. Tôi giải thích rằng tới đó bàn chuyện làm ăn cho dễ, tiện đổi gió... thì Thương cũng không ý kiến gì.

Trót lọt khi lừa vợ, tôi có 3 ngày trọn vẹn bên nhân tình. Nhưng đêm cuối, tôi lại chết điếng khi mất toàn bộ tiền bạc, giấy tờ thế này. Thực ra, mất tiền là chuyện nhỏ. Điện thoại vẫn đây tôi xử lý đơn giản. Giấy tờ thì lại là chuyện lớn hơn chút, nhưng tôi vẫn tìm được người để giúp. Điều đáng sợ hơn là Mai đã phản bội tôi sao? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy khi đêm trước còn nói ngon ngọt yêu thương tôi mà sáng hôm sau lặn mất tăm cùng tiền bạc của tôi?

Trong lúc tôi vẫn đang đau đầu suy nghĩ tất cả lý do, điện thoại tôi bỗng rung lên: "Chồng xong việc chưa, cần em tới đón không?"

Lúc này đầu tôi mới như "nảy số", tại sao tôi không nghĩ ra vợ mình sớm hơn? Cô ấy, chính cô ấy là người đã can thiệp vào khiến Mai sợ hãi chạy mất dép, còn lấy cả tiền của tôi nữa... Chắc chắn là thế, chứ sao tôi ngoại tình cô ấy không biết được? Cô ấy giỏi lắm cơ mà!

Tôi tức giận gọi điện, hỏi có phải Thương đã can thiệp khiến tôi bị mắc kẹt ở đây, nhưng cô ấy chối quanh khiến tôi vô tình nói ra Mai.

Bị bồ nhí rút sạch tiền trong chuyến du hí đầu tiền, tôi cay đắng trở về nhà thì sốc nặng khi khung cảnh bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, Thương mới cười nhẹ bảo: "Sao anh lại nghĩ là em, rồi còn trách móc em nữa? Anh đi ngoại tình, đưa bồ đi chơi thì ai mới là người phải nổi giận ở đây?"

Tôi nghẹn tận họng, Thương cũng mỉa mai đôi câu nữa rồi tắt máy. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi sai mà còn đổ cho vợ, nhưng thực sự Thương là con người rất đáng sợ.

Từ xưa tới giờ, người ngoài không biết hay nói tôi số hưởng vì cưới được cô vợ đẹp lại giỏi giang. Suốt bao năm trời yêu đương, tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, mới cưới nhau về được một thời gian tôi đã cảm thấy ngột ngạt. Hỏi tôi có yêu vợ không ấy à, có chứ! Nhưng tôi có sợ vợ không, lại chắc chắn có luôn!

Tôi sợ vợ không giống kiểu mấy ông chồng chia sẻ lên mạng nghe vui vui, tếu táo đâu. Tôi sợ cô ấy thật, vì cô ấy quá giỏi. Thương không cần hỏi tôi mà vẫn biết được sự tình. Từ vấn đề trong công việc, rồi xích mích với bạn bè, lo lắng cho bố mẹ... vợ tôi bằng một cách nào đó vẫn nằm trong lòng bàn tay. Chuyện công việc nhiều lần tôi làm ăn thất bát, nhưng cứ hễ Thương giúp là lại thành. Nhiều lần cô ấy còn giấu, nhưng tôi vẫn biết. Có lẽ Thương sợ tôi tự xấu hổ vì năng lực yếu kém?

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