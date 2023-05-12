Bên nhau 4 năm nhưng chỉ mới 'quan hệ' dưới 10 lần, câu chuyện 'phòng the' khiến ai cũng ngỡ ngàng khi nghe qua

Nhờ chuyên gia tâm lý Vera Tuệ An (Chuyên gia tâm lý tại Công ty TNHH tư vấn tâm lý và đào tạo Vera) tư vấn nhiều về hôn nhân và gia đình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe về cuộc sống chăn gối của vợ chồng chị.

Khi bước chân vào hôn nhân chị không thay đổi tính khí của mình, vẫn luôn là người cứng đầu, khó bảo, 'ảo tưởng sức mạnh', không một chút kiến thức về hôn nhân, gia đình.

Yêu nhau từ năm 2011 nhưng đến năm 2013 anh chị mới chính thức về chung một nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Chị cảm giác như thất bại hoàn toàn trong gia đình nhỏ, bởi, cả hai không thể kết nối giao tiếp và yêu thương được chồng mình trong suốt 4 năm đầu hôn nhân và hai từ “ly hôn” lúc nào cũng thường trực trong đầu chị.

Khủng hoảng dần ập đến như kiểu sóng ngầm. Chồng suy nghĩ kiểu của chồng, làm công việc của chồng, tiêu tiền theo cách của chồng. Vợ chồng chị ngày càng xa nhau cả về lối sống, tư duy và chuyện chăn gối. Chị kể đến đây tôi giật mình hỏi lại lý do thì chị bảo: “Em có tin không, 2 năm vợ chồng chị làm “chuyện ấy” có 1, 2 lần. 4 năm mà số lượng “yêu” chỉ đếm trên đầu ngón tay”.

Tôi thắc mắc, đàn ông 4 năm làm sao có thể chịu đựng được như vậy. Chị im lặng. Anh có đòi hỏi nhưng chị không đồng ý. Bởi, cưới nhau về khi làm “chuyện ấy” chị thấy sợ hãi vô cùng. Chị luôn chốn chạy anh khỏi căn phòng ấm cúng đó. Sau lần quan hệ ấy chị có bầu, dù sinh xong chị cũng không thể tiếp tục “yêu” được nữa. 7 tháng sau sinh anh chị có gần gũi với nhau và lần đó chị có luôn nhóc thứ 2. Lúc này, vấn đề của chị lại càng nghiêm trọng, chuyện phòng the chị không có nhu cầu và một mực từ chối anh.

Anh gợi ý, anh tỏ tình và thậm chí đòi hỏi chị nhưng chị một mực lắc đầu.

Cái sự độc lập dường như vô hại đó không biết xuất phát từ bao giờ nó cứ càng ngày càng chia cách 2 con người sống chung 1 nhà. Cho đến năm 2017, chính là thời điểm mà chị thay đổi khi chị đọc được những ước mơ của anh.

Trong đó ước mơ đầu tiên là cho chị, ước mơ thứ 2 là vì chị, ước mơ thứ 3 là phải làm cùng chị, sau đó mới đến con, mới đến 2 bố mẹ, cuối cùng mới là bản thân anh ấy.

Chị bỗng khựng lại và tự hỏi thời gian qua mình đã sống như thế nào, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra khiến cho chị phải ân hận thì sao?

Chị khóc, những giọt nước mắt như báo hiệu chị vẫn còn yêu anh và muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình đến nhường nào. Chị bắt đầu thay đổi. Ban đầu, chị tìm hiểu chuyện phòng the rất nhiều, tại sao chị lại lãnh cảm như vậy. Đây có phải nguyên nhân khiến gia đình chị luôn có một khoảng lặng.

Ảnh minh họa: Internet

Từ đây, chị bắt đầu ăn uống, tập thể dục. Khi có một sức khỏe tốt thì cũng là lúc chị sẵn sàng cho “chuyện ấy”. Chị thấy như được yêu và muốn yêu thương anh nhiều hơn nữa.

Kể đến đây chị cười: “Bây giờ anh chị xa nhau một vài ngày là không thể chịu được. Và tần suất làm việc ấy rất nhiều, như thể đang bù lại những năm tháng cô đơn, đau đớn của ngày xưa. Chị nhận ra rằng, chính anh đã thay đổi cuộc đời chị. 4 năm nhưng anh vẫn một mực chịu đựng và tin rằng có ngày những rung cảm sẽ quay lại với chị”.

Đến bây giờ, hạnh phúc và chị đang có cũng chính là động lực để chị chia sẻ những điều này tới hàng triệu phụ nữ vì ai cũng xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc chỉ cần biết lựa chọn mà thôi.