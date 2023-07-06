Bất ngờ về nhà sau chuyến công tác, tôi chết đứng khi thấy vợ 'ăn nằm' cùng người đàn ông lạ nhưng dưới lớp chăn không chỉ riêng một mình anh ta

Tâm sự 06/07/2023 04:31

Tôi luôn cố gắng làm việc để cho vợ con có được cuộc sống sung sướng nhưng cuối cùng cô ấy lại phản bội tôi.

Tôi và vợ lấy nhau đã 3 năm, chúng tôi có một con trai 2 tuổi. Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải vắng nhà. Thấy vợ một mình vừa chăm con vừa đi làm, tôi đề nghị vợ thuê người giúp việc để đỡ cực nhưng cô ấy không chịu.

Vợ tôi nói mình gánh vác được. Cô ấy nói gửi con cho hàng xóm trông cũng chỉ tốn 2-3 triệu một tháng, hơn là phải trả nhiều hơn để thuê người giúp việc. Thấy vợ chịu thương chịu khó, tính toán cẩn thận cho gia đình mà tôi thấy mình may mắn khi lấy được cô ấy.

Bất ngờ về nhà sau chuyến công tác, tôi chết đứng khi thấy vợ 'ăn nằm' cùng người đàn ông lạ nhưng dưới lớp chăn không chỉ riêng một mình anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Không chỉ vậy, vợ tôi rất biết sắp xếp nhà cửa, nấu nướng cũng ngon miệng. Mỗi khi đi làm về luôn thấy nhà cửa gọn gàng, cơm nước thơm ngon. Tôi chẳng cần phải làm gì nhiều, nghỉ ngơi rồi chơi với con.

Đến một lần tôi phải đi công tác gần hai tuần vì lượng công việc rất nhiều. Khi tôi về nhà thì cũng không báo trước cho vợ, vì lúc đó cũng đã 3 giờ sáng rồi. Sợ vợ con tỉnh giấc nên tôi cố gắng đi thật nhẹ nhàng vào nhà.

Khi mở cửa phòng ngủ lờ mờ ánh đèn, tôi chết trân khi thấy vợ đang nằm ngủ cùng một người đàn ông lạ ngay trên giường ngủ của chúng tôi. Tôi điên cuồng lao vào kéo giật tấm chăn xuống. Tôi choáng váng khi bên dưới chăn là những món đồ chơi tình dục nằm ngổn ngang.

Tôi quá sốc nên ngẩn người, trong lúc đó thì người đàn ông kia nhân cơ hội lấy quần áo rồi chạy ào ra ngoài. Tôi đau đớn nhìn vợ không mảnh vải che thân trước mặt. Tôi càng hận vợ hơn khi cô ấy nói phản bội chồng vì chồng yếu sinh lý. Vợ tôi nói cô ấy không thấy thỏa mãn với chồng nên đành phải đi tìm người khác. Cô ấy còn nói không dám nói về những thú vui tình dục với chồng là vì tôi lúc nào cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ vợ. Vợ tôi sợ khi bộc lộ con người thật của mình sẽ bị tôi chê cười.

Bất ngờ về nhà sau chuyến công tác, tôi chết đứng khi thấy vợ 'ăn nằm' cùng người đàn ông lạ nhưng dưới lớp chăn không chỉ riêng một mình anh ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi không hề là người chồng yếu sinh lý như vợ nghĩ, tôi chỉ vì quá bận rộn trong công việc nên không có nhiều thời gian cho vợ. Vậy mà cô ấy chẳng cảm thông cho chồng, còn tìm cớ ra ngoài phản bội, tìm lý do ngụy biện cho tội lỗi của mình.

Chẳng ngờ, vợ tôi sau đó còn đòi ly hôn chồng, cứ như tôi là người có lỗi với cô ấy. Mọi người cho tôi xin ý kiến, giờ tôi phải làm sao với người vợ ngoại tình này của mình đây?

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Tôi rất tức giận nhưng lại thương anh trai vô cùng. Tôi biết anh rất thương vợ. Giờ tôi nói với anh trai chắc anh sẽ đau lòng lắm.

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