Bất ngờ trước bàn tay ‘hư hỏng’ trong đêm vuốt ve để chiều lòng, toan quay lại chống cự tôi phải đối mặt với thứ ngặt nghẽo này

Tâm sự 10/04/2023 03:05

Nhưng khi đang ở trong nhà tắm, bàn tay ấy chạm vào người khiến tôi lạnh sống lưng, đau điếng trước cảnh tượng.

Dù vào làm việc chỉ mới khoảng hơn một năm nhưng tôi được sếp tin cậy. Sếp tôi khá yêu thương vợ, vì biết vợ hay ghen nên anh thường tuyển nhân viên thân cận là nam, để vợ không khó chịu. Sếp cũng nhận xét rất vừa lòng với khả năng làm việc của tôi, không tiếc lời khen ngợi, cỗ vũ tôi cố gắng nhiều hơn.

Tôi thấy mình khá may mắn khi được cấp trên tin tưởng, đồng nghĩa với việc tôi có được mức lương như mong muốn. Đến một hôm, tôi đi tiếp khách cùng sếp, tiệc tan rồi thì sếp say không còn biết gì nữa. Tôi đưa anh về nhà, tìm chìa khóa trong túi quần để mở cửa. Vợ của sếp nghe tiếng thì đi ra cùng tôi đỡ sếp vào.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp vợ của sếp, tôi khá bất ngờ vì cô ấy khá trẻ. Sếp của tôi U50 mà vợ thì chưa đến 30. Tôi nghe nói đây là người vợ thứ ba của sếp, anh còn có hai con riêng ở với vợ cũ.

Bất ngờ trước bàn tay ‘hư hỏng’ trong đêm vuốt ve để chiều lòng, toan quay lại chống cự tôi phải đối mặt với thứ ngặt nghẽo này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sếp nôn ra người tôi nên sau khi cùng vợ sếp đỡ sếp vào phòng ngủ, tôi đi ra phòng tắm để rửa sơ qua người. Vì từng trải qua tình trạng này khi đi công tác với sếp nên mỗi lần đi tiếp khách tôi đều mang theo một bộ đồ để dự phòng.

Tôi cố gắng tắm rửa nhanh chóng, thay đồ sạch sẽ để về nhà. Tôi vừa lấy khăn lau người thì bất ngờ cửa phòng tắm mở cửa, trước đó tôi không đề phòng nên không khóa. Tôi chưa kịp phản ứng thì có bàn tay sờ lên tấm lưng trần của tôi. Tôi cứng người phát hiện bàn tay đó rất mềm mại, cùng mùi hương dìu dịu thơm mát. Tôi nghe tiếng người đó nói:

“Sếp anh say rồi, anh ở đây một lúc với em nhé”.

Tôi tỉnh táo lại, quay lại định trừng mặt với người phụ nữ này. Nhưng khi thấy khuôn mặt xinh đẹp, tỏ ra vẻ nũng nịu trước mặt, tôi đờ đẫn chẳng làm được gì. Tôi vẫn chỉ là người đàn ông bình thường, bị rung động bởi một người phụ nữ đẹp. Huống hồ, đã bao năm rồi tôi vẫn độc thân. Tôi lại nghe cô ấy nói:

“Em thấy anh đưa anh ấy về, em biết anh nhưng anh chẳng biết em. Em cô đơn lắm, anh có thể ở bên em không? Chúng ta sẽ giấu thật kỹ, chồng em sẽ không biết. Anh biết đó, em còn trẻ thế này, anh ấy lại già rồi, em không được thỏa mãn…”

Tôi nghe từng lời ngọt như mía lùi nhuộm mùi dụ dỗ của vợ sếp mà trong lòng như có lửa đốt. Đến khi thấy bàn tay của cô ấy di chuyển trên cơ thể mình, tôi hoảng hồn hất tay ra, tôi ôm đồ ra phòng khách, nhanh chóng mặc vào rồi bỏ về nhà.

Sau tối hôm đó, quanh quẩn trong lòng tôi là những lời nói của vợ sếp. Quả thật cô ấy rất hấp dẫn. Cô ấy còn nói nếu tôi chấp nhận lén lút qua lại thì có thể giúp tôi thăng tiến, tiền lương được tăng. Tôi có nên cắn răng làm liều không?

 

 

Lần nào sang nhà người yêu cũng bị ‘ép’ làm chuyện này, tôi chỉ muốn trốn thoát khỏi cảnh tượng ấy vì chỉ nghĩ tới là ám ảnh

Lần nào sang nhà người yêu cũng bị ‘ép’ làm chuyện này, tôi chỉ muốn trốn thoát khỏi cảnh tượng ấy vì chỉ nghĩ tới là ám ảnh

Không biết có ai như em lại vướng phải cảnh ấy ạ, dù chỉ mới ra mắt nhưng em đã phải làm những chuyện mệt mỏi này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường