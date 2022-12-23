Tình cờ nửa đêm tôi tỉnh dậy, thấy mẹ Y. đang đứng trước ban thờ thắp hương cho người chồng đã khuất. Muốn ra uống nước cần phải đi qua chỗ bà, không muốn làm phiền nên tôi đành đứng đợi mẹ Y. xong việc. Để rồi những lời trò chuyện thủ thỉ của bà khiến tôi phải chết sững

Tôi và Y. yêu nhau được 8 tháng. Hai đứa xác định nghiêm túc chuyện tương lai nên đã đưa đối phương về ra mắt gia đình. Nhà tôi cách thủ đô 200km nên không có điều kiện về nhiều. Nhà Y. cách nơi chúng tôi làm việc 50km, mẹ Y. thường xuyên bảo hai đứa về ăn cơm dịp cuối tuần. Mẹ Y. hiền hậu, hiếu khách nên tôi cũng thích về chơi, tất nhiên đều ngủ lại. Mới đầu tôi và Y. riêng phòng nhưng khoảng 2 tháng gần đây mẹ Y. đều bảo hai đứa ngủ cùng phòng mỗi lần tôi về chơi.

Bác nói đằng nào chúng tôi cũng làm đám cưới, thời buổi bây giờ suy nghĩ thoáng rồi, không cần phải ngại. Lúc thì bác bảo không có chăn, lúc lấy lý do màn mới giặt chưa khô…, đại để tìm lý do để tôi không thể ngủ riêng ở phòng trống còn lại mà đành ngủ chung với Y. Bố Y. mất rồi, cô ấy có một người chị gái đã kết hôn, tôi xác định sẽ cưới Y. nên coi gia đình bạn gái như gia đình mình, thành ra suy nghĩ khá thoải mái. Cho đến tuần vừa rồi về nhà đi chơi, tôi mới bàng hoàng biết được một bí mật. Thì ra không phải mẹ Y. suy nghĩ hiện đại, coi chuyện các con ngủ chung trước đám cưới là bình thường mà bởi có nguyên do tế nhị khác.

Ảnh minh họa: Internet Tình cờ nửa đêm tôi tỉnh dậy, thấy mẹ Y. đang đứng trước ban thờ thắp hương cho người chồng đã khuất. Muốn ra uống nước cần phải đi qua chỗ bà, không muốn làm phiền nên tôi đành đứng đợi mẹ Y. xong việc. Để rồi những lời trò chuyện thủ thỉ của bà khiến tôi phải chết sững: "Mong là mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp ông ạ, mong cho con bé sớm mang thai để hai đứa làm đám cưới… Nếu nó lại bị bỏ rơi như lần trước thì con bé không sống nổi, mà tôi cũng tan nát cõi lòng vì thương con…”. Quay trở lại phòng, tôi hỏi Y. chuyện quá khứ, mong Y. kể rõ chuyện đang giấu tôi. Đến nước này Y. đành thú nhận cô ấy từng bị người cũ chia tay vì mãi không có thai, đi khám mới biết Y. bị dính buồng tử cung. Bạn trai Y. bỏ rơi cô ấy luôn mà không đợi bạn gái điều trị, chữa chạy. Sở dĩ 2 tháng gần đây mẹ Y. làm như vậy vì bà mới xin được một chiếc giường của người quen, kê vào phòng Y. Người này vô cùng mắn đẻ, 10 năm kết hôn sinh liền 5 đứa con, bác để hai đứa chúng tôi nằm trên chiếc giường ấy để lấy may. Tôi không trách Y. nhiều vì hiểu được nỗi khổ tâm, mặc cảm của cô ấy. Nhưng nếu căn bệnh của Y. quá khó chữa thì sau này cưới về chắc gì chúng tôi được hạnh phúc, khi phải đối mặt với đủ áp lực. Tôi yêu Y. thật lòng, sẽ không phũ phàng bỏ rơi cô ấy. Nhưng tôi vẫn băn khoăn, lo lắng, không rõ bệnh tình của Y. có nhiều khó khăn trong việc mang thai hay không?

Tư dưng biến thành 'tiểu tam' sau 'tình một đêm', mẹ chồng đay nghiến, thái độ của chồng càng khiến tôi đau đớn gục ngã Chỉ một đêm đó mà tôi mang thai. Bạn thân tôi biết rất căm tức nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chồng tôi phải thực hiện trách nhiệm làm cha, tôi cũng đâu thể bỏ đứa bé, trả anh ấy về cho cô bạn mình. Vậy là chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới.

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