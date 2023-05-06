Bất ngờ đến nhà bạn thân mượn đồ, tôi kinh hãi, bàng hoàng khi thấy một người đàn ông 'không mảnh vải che thân' ngồi thu lu trong tủ quần áo

Tâm sự 06/05/2023 04:15

Chứng kiến cảnh đó, tôi không khỏi giật mình. Mà anh ta cũng hốt hoảng chẳng kém khi vơ vội đồ của bạn gái che người.

Tôi và H là bạn thân từ bé nên chuyện gì cũng tâm sự tỉ tê với nhau. Việc dùng chung váy áo với chúng tôi mà nói cũng là chuyện bình thường. Bạn thân thiết mà, lại chung cỡ chung size thì chia sẻ đồ đạc là điều dễ hiểu.

Nửa năm nay, H có người yêu và thường xuyên dẫn người yêu về ngủ lại nhà riêng nên chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn. Mà nếu có gặp cũng chỉ đi ăn uống, cà phê hay mua sắm rồi nhà ai nấy về. Nói thêm là cả hai chúng tôi dù chưa chồng nhưng đều có công việc tốt và đã tự mua được nhà rồi.

Người yêu của H cũng tốt, vui vẻ, nhiệt tình và ga lăng. Thấy anh ta chiều chuộng H, tôi cũng mừng thầm và luôn mong đợi hai người thành đôi. Chỉ là sau khi xảy ra chuyện khó đỡ ngày hôm qua, tôi chẳng biết phải nhìn mặt H thế nào nữa?

Bất ngờ đến nhà bạn thân mượn đồ, tôi kinh hãi, bàng hoàng khi thấy một người đàn ông 'không mảnh vải che thân' ngồi thu lu trong tủ quần áo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chiều hôm qua tôi phải đi dự tiệc nhưng tất bật hoàn thành dự án nên không có thời gian mua váy mới. Thế là tôi gọi điện mượn H, cô ấy nói tôi cứ đến nhà, tự nhiên mà lựa. Vốn có sẵn chìa khóa nhà H nên tôi cũng tự mình đến lúc 4 giờ chiều. Mọi chuyện rất thuận lợi cho đến khi tôi mở cửa tủ quần áo để lấy váy và chết đứng khi thấy người đàn ông khỏa thân đang ngồi gọn trong tủ.

Sau giây phút ngơ ngẩn, tôi hét toáng lên rồi vụt chạy. Đó chính là người yêu của H, có lẽ anh ta tưởng tôi là H nên chui vào tủ để làm cô ấy ngạc nhiên. Chứng kiến cảnh đó, tôi không khỏi giật mình. Mà anh ta cũng hốt hoảng chẳng kém khi vơ vội đồ của bạn gái che người.

Đến tối, H gọi điện giải thích, bảo người yêu cố tình chui vào tủ quần áo định làm H bất ngờ. Nào ngờ người mở tủ lại là tôi. Dù H giải thích rồi nhưng tôi lại xấu hổ, không biết nên đối diện với cô ấy và anh chàng kia như thế nào đây? Ôi, tôi nhục mặt quá đi.

Đến nhà bạn thân mượn váy, tôi kinh hãi khi thấy một người đàn ông 'không mảnh vải che thân' đang ngồi gọn trong tủ quần áo

Đến nhà bạn thân mượn váy, tôi kinh hãi khi thấy một người đàn ông 'không mảnh vải che thân' đang ngồi gọn trong tủ quần áo

Chiều hôm qua tôi phải đi dự tiệc nhưng tất bật hoàn thành dự án nên không có thời gian mua váy mới. Thế là tôi gọi điện mượn H, cô ấy nói tôi cứ đến nhà, tự nhiên mà lựa. Vốn có sẵn chìa khóa nhà H nên tôi cũng tự mình đến lúc 4 giờ chiều.

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