Bật mí khung giờ 'vàng' để làm 'chuyện ấy', các cặp đôi phải thử một lần trong đời để cảm nhận được sự 'thăng hoa tột cùng'

Tâm sự 18/05/2023 05:51

Dưới đây là những khung giờ lí tưởng để lao vào 'cuộc yêu', được chuyên gia 'phòng the' tiết lộ. Nhất định phải thử một lần trong đời!

Giờ trưa

12 giờ: Khi nhìn thấy một đồng nghiệp quyến rũ, hormone sinh dục ở đàn ông sẽ không sản xuất ngay lúc đầu tiên. Nếu anh ta cảm thấy bị hút hồn bởi ai đó thì hệ thần kinh của anh ấy sẽ bước chân hành động.

Ngay tức khắc một chất truyền dẫn thần kinh tốt được gọi là Endorphin – làm kích hoạt dòng máu đổ về cơ quan sinh dục của anh ta. Còn các hormone sinh dục sẽ mất khá nhiều thời gian để tăng dần.

Tuy nhiên, khi chạm mặt một người gợi cảm, lẽ tự nhiên đàn ông sẽ tăng lượng testosterone đủ cao để thoải mái tán tỉnh người khác phái. Đàn ông có nhiều testosterone cũng được phụ nữ quan tâm nồng nhiệt, theo công bố của các nhà nghiên cứu tại Đại học công Wayne (Michigan, Mỹ).

Theo phó giáo sư tâm lý học Richard Slatcher – người đã bỏ công nghiên cứu về mối dây liên hệ giữa testosterone và sự hấp dẫn ở đàn ông – nếu người đàn ông có dồi dào testosterone, đa phần phụ nữ nói rằng họ bị hút hồn khi nhìn anh ấy.

Bật mí khung giờ 'vàng' để làm 'chuyện ấy', các cặp đôi phải thử một lần trong đời để cảm nhận được sự 'thăng hoa tột cùng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

13 giờ: Các nghiên cứu cho thấy rằng lượng testosterone ở phụ nữ có khuynh hướng được thúc đẩy từ những dự đoán về khả năng làm tình với đối tác của họ. Trong một nghiên cứu của Đại học Texas, người ta đã thu thập 5 loại nước bọt từ những phụ nữ có thời gian quan hệ lâu dài.

Các thí nghiệm đã được thực hiện từ trước đó 2 tuần, trước khi họ nhìn thấy đối tác nam giới, ngày trước đó, trước khi làm tình, ngày sau lần làm tình và 3 ngày sau khi hai người tách ra. Lượng testosterone ở phụ nữ đã đạt đỉnh vào cái ngày trước khi họ nhìn lại đối tác của họ.

15 giờ: Các chuyên gia y tế đã tiết lộ trong một nghiên cứu mới nhất nói rằng, thời gian tốt nhất cho một cặp vợ chồng để quan hệ tình dục là lúc 3 giờ chiều. 

Khoảng thời gian này các testosterone ở nam giới đang ở mức cao trào, có ham muốn nhiều hơn. Nếu được làm tình vào lúc này, nó sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc và cảm giác cực khoái cũng cao hơn hẳn so với những lúc khác.

Một điều đáng nói là, nếu nam giới quan hệ vào lúc này, họ sẽ có xu hướng quan tâm và tập trung đến cảm giác của người phụ nữ, họ sẽ cố gắng làm nữa kia hài lòng để đạt được nhiều cảm xúc hơn.

Bật mí khung giờ 'vàng' để làm 'chuyện ấy', các cặp đôi phải thử một lần trong đời để cảm nhận được sự 'thăng hoa tột cùng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Buổi tối

21 giờ: Vào giờ này, lượng ­testosterone của đàn ông giảm xuống mức thấp nhất trong ngày, trong khi ở phái yếu thì lại chạm đỉnh cao nhất. Do đó, nhiều khả năng là phụ nữ sẽ sẵn sàng lên giường. Bà Gabrielle Downey giải thích: “Nhu cầu tình dục ở phụ nữ không phải là một câu chuyện đơn giản.

Với đàn ông, sự ảnh hưởng lớn với vấn đề tình dục là testosterone, trong khi ở phụ nữ, nhân tố kích thích lớn nhất lại là hình ảnh cơ thể và vẻ quyến rũ của chính bản thân cô ấy”. Điều đó có nghĩa là nếu phụ nữ cảm thấy họ không hấp dẫn, họ sẽ ít muốn làm tình.

Đó là lý do giải thích tại sao phụ nữ có buồng trứng đa năng, người có lượng testosterone gia tăng, lại không tăng ham muốn tình dục. Họ thường nhìn bản thân và cảm thấy ái ngại về trọng lượng, tự chê mình xấu – và nếu không có những điều này thì hormone sinh dục của họ sẽ tăng cao”.

Bật mí khung giờ 'vàng' để làm 'chuyện ấy', các cặp đôi phải thử một lần trong đời để cảm nhận được sự 'thăng hoa tột cùng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

22 giờ: Mặc dù lượng testosterone ở nam giới hiện đang ở mức thấp nhất song họ vẫn thích ân ái vào buổi tối. Bà Gabrielle phân tích: “Người ta nói rằng phụ nữ cần một lý do, còn đàn ông đơn giản chỉ cần một bãi đáp, tôi cho rằng đó là sự thật.

Mặc dù lượng testosterone ở nam giới có thể giảm xuống thì mức độ ham muốn của họ vẫn cao hơn phụ nữ, họ sẵn sàng đi tới bến”. Một khi cặp đôi đang thỏa sức yêu, nếu lượng testosterone ở đàn bà đang đạt đỉnh vì đang ở trong giữa chu kỳ tháng của mình, sự cực khoái của phụ nữ thường mãnh liệt hơn và cả cơ thể họ cùng cảm nhận rõ điều này.

Khi lượng testosterone thấp, cao trào ân ái của người nữ thường ít căng thẳng hơn và tập trung chủ yếu xung quanh các bộ phận sinh dục.

23 giờ: Trong giờ phút diễn ra sự cực khoái, hormone oxytocin liên kết sẽ được giải phóng – nó giúp cặp đôi quấn sát vào nhau. Ở đàn ông, hormone liên kết sẽ giúp cho tuyến tiền liệt và tuyến sinh sản được hợp đồng nhịp nhàng với nhau. Ở phụ nữ, nó giúp châm ngòi cho cơn co tử cung, thúc đẩy tinh dịch di chuyển về phía buồng trứng.

Sự giải phóng oxytocin sau khi làm tình cũng giải thích lý do tại sao đàn ông dễ dàng lăn ra ngủ sau khi thỏa mãn yêu đương.

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