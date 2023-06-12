Bật mí cách 'quan hệ' và những 'tư thế' giúp vợ chồng dễ thụ thai nhất

- Người vợ phải có trứng trưởng thành (trứng chín đến độ nhất định), còn người chồng phải có tinh trùng khỏe mạnh, tốt cả về chất lượng và số lượng.

Để có thể thụ thai thành công thì các cặp vợ chồng đều phải đáp ứng đủ 3 điều kiện cần và đủ là:

Hiện nay tình trạng vô sinh, hiếm muộn đang gia tăng cao, nhưng không nên vì thế mà các cặp vợ chồng trẻ quá lo lắng. Nếu các bạn hoàn toàn khỏe mạnh thì chỉ cần biết cách quan hệ vợ chồng dễ thụ thai nhất thì chắc chắn rằng chỉ sau một thời gian ngắn sẽ có tin vui và được chào đón thêm thành viên mới trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Muốn quan hệ vợ chồng dễ thụ thai nhất đôi bạn nên nhớ những điều sau

Quan hệ đúng vào ngày rụng trứng

Khi tinh trùng xuất tinh vào âm đạo người phụ nữ và gặp được trứng thì sẽ tạo ra sự thụ tinh, phát triển thành bào thai. Do đó nếu bạn quan hệ nhiều lần nhưng đúng lúc “trứng vắng nhà” thì dù có cố gắng thế nào cũng là vô nghĩa.

Trứng chỉ rụng 1 lần duy nhất và sống được khoảng 12-24 giờ. Còn tinh trùng có thể sống 3-5 ngày trong môi trường âm đạo của người nữ. Vì thế thời gian thuận lợi để đôi bạn quan hệ dễ thụ thai nhất là “yêu” trước khi trứng rụng 2 ngày, sau khi trứng rụng 2 ngày và đúng vào ngày rụng trứng.

Với những chị em có chu kì kinh 28 ngày, ngày rụng trứng sẽ rơi vào ngày thứ 14 của chu kì. Tuy nhiên, đây chỉ là lý thuyết, muốn biết được ngày rụng trứng chính xác bạn nên nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuần suất quan hệ đúng và đủ

Nhiều cặp đôi nghĩ rằng cứ “yêu” càng nhiều càng tốt, đây là một suy nghĩ sai lầm. Ngay cả khi trong thời gian được xác định là rụng trứng có khả năng thụ thai cao nhất thì cũng chỉ nên quan hệ 1-2 lần trong ngày hoặc 2 ngày/lần. Bởi vì theo các nghiên cứu khoa học, người đàn ông cần đến 2-5 ngày mới bù đắp được số lượng và chất lượng tinh trùng đã tiêu hao.

Hơn nữa, khi quan hệ quá nhiều có thể làm giảm cảm giác hứng phần, gây mất sức cho người đàn ông, làm giảm khả năng thụ thai.

Hiểu được cảm giác của nhau

Hiểu được cảm giác của nhau, hai bạn sẽ có chất lượng cuộc yêu tốt hơn. Trong thực tế, người vợ khó đạt được khoái cảm hơn là người chồng, do vậy trước khi bắt đầu “lâm trận” người chồng cần phải giúp vợ bắt nhịp được, để dễ dàng nhập cuộc hơn. Khi người vợ thăng hoa các vòi trứng, cổ tử cung, tử cung đều co bóp tốt trứng dễ tụng để tinh trùng di chuyển thuận lợi, nhanh chóng đến gặp trứng. Bên cạnh đó, khi nam giới thăng hoa cũng xuất tinh nhiều hơn tạo điều kiện thuận lợi để trứng chọn lọc được người ưu tú khỏe mạnh nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm “yêu” tuyệt vời

Theo các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, làm “chuyện ấy” vào buổi sáng khi ngày mới bắt đầu, lúc này cơ thể đã được phục hồi năng lượng sau khi được nghỉ ngơi qua một đêm. Cả hai sẽ cùng thoải mái về mặt tinh thần, sức khỏe cũng tốt, sẵn sàng quan hệ thì khả năng thụ thai cũng cao hơn.

Các tư thế quan hệ dễ thụ thai

Nhiều người thường cho rằng “yêu” với tư thế truyền thống, nữ nằm dưới, người nam nằm trên khi xuất tinh sẽ giúp tinh trùng nhanh chóng gặp trứng. Điều này chỉ đúng khi tử cung của nữ giới ở vị trí bình thường, còn một số chị em có tử cung ngả về sau thì sẽ gây cản trở cho quá trình tinh trùng di chuyển qua cổ tử cung để gặp trứng.

Với những trường hợp như vậy thì tư thế “yêu” từ phía sau sẽ tăng khả năng thụ thai cao hơn. Tư thế này cũng giúp chị em dễ dàng đạt được khoái cảm hơn.

Hy vọng sau khi đọc hết bài viết này, đôi bạn đã biết được cách quan hệ vợ chồng dễ thụ thai nhất, để có kế hoạch sinh nở khoa học, sớm có tin vui cho mình.