Bật mí 7 tư thế 'quan hệ' chàng nào cũng muốn 'thực hành' trong 'cuộc yêu', thế nhưng lại ngại nói ra với 'đối tác'

Tâm sự 05/06/2023 04:19

Trong một cuộc khảo sát, nhiều anh trai đã tâm sự rằng bản thân rất mong muốn được 'thực hành' những tư thế này trong 'cuộc yêu'.

Dưới đây là cuộc khảo sát dành cho đấng mày râu về các tư thế quan hệ đặc biệt khiến chàng sướng điên:

Tư thế cưỡi ngựa

Anh Nguyễn Mạnh (28 tuổi, Thái Nguyên) chia sẻ, anh và không ít nam giới khi được quan hệ với tư thế cưỡi ngựa sẽ thấy vô cùng thích thú, kích thích nhất. Bởi, khi quan hệ theo kiểu cưỡi ngựa này, nam giới chỉ việc nằm im và hưởng thụ sự chủ động từ phái nữ. Hơn nữa, với tư thế này sẽ giúp cho “cậu nhỏ” dễ dàng đi sâu vào “cô bé” của đối phương và dễ đạt được cực khoái.

Trước vợ anh Mạnh cũng ngại ngùng khi làm tư thế này, nhưng sau một lần thử nghiệm thấy anh rên lên vì sung sướng vậy là lần sau chị đã “cưỡi ngựa” mà không cần sự gợi ý của anh. Còn anh thì vô cùng thích thú với tư thế này của vợ.

Tư thế quan hệ từ phía sau

Khi được hỏi về tư thế khi quan hệ mà khiến anh Thành (32 tuổi) thích thú nhất thì anh tiết lộ là tư thế quan hệ từ phía sau. Với tư thế quan hệ tình dục này, anh sẽ ôm trọn được 3 vòng của người phụ nữ, điều này làm cho họ bị kích thích mạnh mẽ, cảm giác chinh phục, hưng phấn và sinh hoạt tình dục được trở nên mạnh mẽ hơn.

Bật mí 7 tư thế 'quan hệ' chàng nào cũng muốn 'thực hành' trong 'cuộc yêu', thế nhưng lại ngại nói ra với 'đối tác' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế quan hệ cả 2 ngồi

Anh Quốc Bảo đang làm kinh doanh tại Hà Nội cho hay, nam giới ai cũng sung sướng khi được ngồi cùng đối phương. Đó là tư thế mà cả nam và nữ ngồi mặt đối mặt ôm lấy nhau lúc “quan hệ tình dục”. Với tư thế này cơ thể của người đàn ông chạm vào vòng 1 của người phụ nữ sẽ làm cho họ được kích thích mạnh mẽ hơn, với tư thế này, cả hai cũng có thể thì thầm cho nhau những điều mà mình hưng phấn và lên đỉnh cao nhất.

Tư thế truyền thống

Nhiều người nghĩ rằng đây là tư thế quá cũ, nhưng đối với anh Hoàng Vinh thì đây là tư thế vô cùng tuyệt vời. Tư thế truyền thống dễ thực hiện, không cần quá nhiều kỹ năng cũng như kinh nghiệm, cảm giác thân mật gần gũi, dễ làm chị em lên đỉnh mà không cần quá nhiều động tác. Khi “rút đích” anh có thể dùng hết lực của mình để đẩy “cậu nhỏ” vào “cô bé”. Không còn gì tuyệt vời hơn với tư thế truyền thống: Cổ nhưng không cũ.

Bật mí 7 tư thế 'quan hệ' chàng nào cũng muốn 'thực hành' trong 'cuộc yêu', thế nhưng lại ngại nói ra với 'đối tác' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế 69

Anh Huỳnh Quang tiết lộ, anh và vợ anh cùng thích tư thế này, đây là tư thế quan hệ bằng miệng khi cả “cô bé” và “cậu bé” được kích thích cùng một lúc. Nó không phải là một tư thế khó nhưng cần sự đồng thuận cũng như thật nồng nhiệt từ cả hai phía mới có thể đạt được cực khoái. Tư thế này giúp các anh chồng lên đỉnh dễ dàng hơn.

Kiểu tư thế quan hệ sướng nhất: Nằm nghiêng

Chị Phương Hoa kể rằng, chồng chị thích nhất là tư thế nằm nghiêng. Bất kể lần nào làm “chuyện ấy” chồng chị sẽ "rút đích" bằng tư thế này. Chị cũng luôn cố gắng để chiều chồng, chú ý đến biểu cảm của anh trong từng tư thế quan hệ. Đối với chị bất kể là chuyện gì khi cho đi thì mới mong nhận lại. Anh chồng luôn khiến chị đê mê thì chị cũng muốn chồng sẽ sướng điên lên khi được làm “chuyện ấy” với vợ.

Bật mí 7 tư thế 'quan hệ' chàng nào cũng muốn 'thực hành' trong 'cuộc yêu', thế nhưng lại ngại nói ra với 'đối tác' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế nằm sấp hoàn toàn

Còn chị Phương Thảo lại ngại ngùng bày tỏ, ban đầu chị cũng ngại thay đổi tư thế vì chị nghĩ chồng chỉ cần xuất tinh là đã sướng rồi. Nhưng không ngờ, một lần anh đã chủ động yêu cầu chị đổi tư thế mà anh thích. Ai ngờ với tư thế nằm sấp người anh run bần bật và hai tay siết chặt lấy bờ vai chị khi "về đích". Vậy là chị mới hiểu, có rất nhiều tư thế đặc biệt mà chồng chị muốn làm, chỉ là anh không muốn nói ra mà thôi.

Bật mí 7 tư thế 'quan hệ' chàng nào cũng muốn 'thực hành' trong 'cuộc yêu', thế nhưng lại ngại nói ra với 'đối tác' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the tư thế quan hệ

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