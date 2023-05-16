Bật mí 3 tư thế 'phòng the' vừa gợi cảm quyến rũ, vừa khiến cho chàng tăng 'hưng phấn' gấp bội, 'cuộc vui' của cả hai thêm 'cuồng nhiệt'

Tâm sự 16/05/2023 05:33

Bật mí cho các nàng những tư thế nên áp dụng ngay vào 'cuộc yêu', muốn các anh 'quấn quýt' chẳng rời không khó như bạn nghĩ.

Tạo sự bất ngờ

Đàn ông cũng như phụ nữ, rất thích cách được ôm hôn và “yêu” bất ngờ, vì vậy đừng đợi đến khi chàng gợi ý, hãy thỉnh thoảng thật bất ngờ cúi xuống sờ vào “cậu nhỏ” và từ từ thám hiểm tận trong. Đó chính là điều tuyệt vời mà bạn dành cho chàng. Đây là cách làm tình vô cùng hiệu quả nhé!

Bật mí 3 tư thế 'phòng the' vừa gợi cảm quyến rũ, vừa khiến cho chàng tăng 'hưng phấn' gấp bội, 'cuộc vui' của cả hai thêm 'cuồng nhiệt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thú vị với tư thế làm tình vụng trộm

Một điều thú vị là bình thường bạn chỉ “yêu” ở nơi có không gian rộng và thoáng đãng, thường là một phòng ngủ hay một bãi cỏ. Tuy nhiên, khi làm “yêu” bằng miệng thì bạn có thể tận dụng khoảng không gian chật hẹp. Giả dụ khi hai bạn cùng ngồi trong ô tô, không khó để bạn có thể cúi xuống và cùng chàng tận hưởng cảm giác thăng hoa trong phút chốc. Cảm giác vụng trộm sẽ khiến cuộc “yêu” thêm thú vị.

Bật mí 3 tư thế 'phòng the' vừa gợi cảm quyến rũ, vừa khiến cho chàng tăng 'hưng phấn' gấp bội, 'cuộc vui' của cả hai thêm 'cuồng nhiệt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi cách thâm nhập

Chàng nằm ngửa, nàng nằm đối mặt với chàng. Hãy hạ thấp cơ thể gần chàng và tìm cách giúp “cậu bé” thâm nhập “cô bé” khi bạn quỳ gối. Người nữ hãy giữ cho đầu gối ở trên giường, luồn bàn chân vào giữa hai chân của chàng.

Đưa người về phía trước và túm lấy ga giường ở cạnh đầu chàng. Trong khi đó, bàn chân của bạn giữ lấy bắp chân chàng, nàng chủ động tạo các chuyển động nhẹ nhàng.

Thế “yêu” này thích hợp cho những nàng thích nghịch ngợm. Bằng cách nắm chặt ga giường và sử dụng “bàn đạp” khi bàn chân của bạn giữ lấy bắp chân chàng sẽ giúp bạn duy trì được một nhịp điệu ổn định mà không bị mất đà trước khi đạt cực khoái. Với tư thế độc đáo này chắc chắn các anh sẽ đổ gục ngay.

Bật mí 3 tư thế 'phòng the' vừa gợi cảm quyến rũ, vừa khiến cho chàng tăng 'hưng phấn' gấp bội, 'cuộc vui' của cả hai thêm 'cuồng nhiệt' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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