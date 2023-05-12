Bất hiếu vì cãi lời cha đòi cưới chồng thất nghiệp, bàng hoàng phát hiện bí mật kinh khủng trong đêm tân hôn, tôi ám ảnh cả đời

Tâm sự 12/05/2023 03:35

Đêm tân hôn, lúc vợ chồng đang nói chuyện vui vẻ, tôi khuyên anh nên đi kiếm việc gì đó làm.

Một tháng trước, tôi đưa bạn Minh về giới thiệu với gia đình và xin được cưới. Lúc nhìn thấy ngoại hình điển trai của anh ấy, cả nhà tôi rất ưng. Thế nhưng khi biết bạn trai tôi ra trường 3 năm rồi mà chưa kiếm được việc làm thì thái độ bố mẹ thay đổi hẳn.

Bố bảo đàn ông là trụ cột gia đình, thế mà Minh không có việc làm thì nuôi vợ con kiểu gì? Mẹ nói đàn ông đẹp mã mà không biết kiếm tiền thì không thể lấy làm chồng được.

Tôi trả lời rằng nửa cuộc đời đã nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Tôi đã quá mệt mỏi phải chiều lòng người khác, không thể làm những điều mình nghĩ. Bây giờ tôi sẽ nghe theo con tim mách bảo, dù bố mẹ có ngăn cản thế nào tôi vẫn quyết lấy Minh bằng được.

Bố bảo nếu tôi vẫn đòi cưới Minh thì bước ra khỏi nhà và đừng bao giờ quay về nữa. Lời bố như là sự thách thức khiến tôi càng quyết tâm hơn. Ngay sau đó, tôi đã lên phòng dọn đồ và quyết tâm bỏ nhà đi theo bạn trai. Trước sự cứng rắn của tôi, cuối cùng bố mẹ đã chịu lùi bước và cho chúng tôi cưới nhau.

Trong ngày cưới, nhà gái cho nhiều vàng và phong bì, còn nhà trai chẳng có gì nhưng tôi không thấy buồn. Điều vui nhất là chúng tôi đã trở thành vợ chồng.

Bất hiếu vì cãi lời cha đòi cưới chồng thất nghiệp, bàng hoàng phát hiện bí mật kinh khủng trong đêm tân hôn, tôi ám ảnh cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, lúc vợ chồng đang nói chuyện vui vẻ, tôi khuyên anh nên đi kiếm việc gì đó làm. Nào ngờ chồng than thở đi làm vất vả, không chịu được áp lực. Sau đó chồng yêu cầu tôi giao hết tiền vàng cho anh ấy giữ. Tôi bảo tài sản đó sẽ là của chung, khi nào có việc sẽ lấy ra dùng.

Thế nhưng chồng lớn tiếng quát, bắt đưa cho anh ấy hết làm tôi tái mặt sợ hãi. Tại sao anh thay đổi đột ngột thế? Đến lúc này Minh mới lộ bộ mặt thật. Anh yêu cầu tôi mở tủ và lấy hết tiền vàng ra cho chồng. Tôi không đồng ý thì anh như người điên lao vào đập phá tủ ầm ĩ cả nhà, hoảng quá tôi đành đưa chìa khóa cho chồng mở.

Khi vơ vét hết tài sản thì anh ta đưa cho bố mẹ chồng cầm giúp và cấm họ trả lại tôi. Tôi không tiếc số tài sản trị giá 300 triệu đó mà điều tôi đau đớn nhất là hành động thô bạo của chồng với vợ. Vì tiền mà anh đánh mất hình ảnh đẹp trai, lịch lãm trong mắt vợ.

Bố mẹ biết được chuyện tôi bị chồng cuỗm hết tiền vàng thì họ sẽ rất đau lòng. Bây giờ tôi mới nhận ra mình đã lấy nhầm chồng. Mới cưới, tôi không thể nói bỏ chồng được, tôi cũng không biết nói sao để anh ấy chịu đi kiếm tiền nữa? Càng xấu hổ với bố mẹ đẻ đến mức không dám kể lể với ai.

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