Bắt gặp mẹ chồng vào nhà nghỉ cùng trai trẻ, hình tượng người mẹ hiền hậu trong tôi sụp đổ, cho đến khi biết được sự thật phía sau tôi chết đứng tại chỗ, càng thương mẹ nhiều hơn

Tâm sự 21/12/2022 04:14

Tôi nghĩ lại những ân cần quan tâm bà dành cho mình mà nước mắt cứ trào ra, tôi đã luôn kính trọng mẹ chồng và luôn coi bà như một tấm gương để mình học hỏi nhưng những hình ảnh trước nhà nghỉ lúc nãy đã làm tôi thực sự sốc và thất vọng.

Tôi lấy chồng được hơn 1 năm, hiện tại đang mang thai đứa con đầu lòng mới được 6 tháng. Vì gia đình cũng có điều kiện kèm theo đó là thể trạng tôi không được tốt vì nghén quá nhiều nên nghỉ làm ở nhà, không như bao gia đình khác tôi được bố mẹ chồng hết mực yêu thương và xem như con đẻ.

Vì vậy tôi hết mực kính trọng gia đình chồng nhất là mẹ anh ấy tôi xem như mẹ đẻ, cho đến 1 hôm vào đầu giờ chiều vì có việc hẹn với bạn tôi ra ngoài ăn cơm cùng cô ấy, vừa mới ra khỏi nhà hàng, tôi ngẩn người khi nhìn thấy bóng dáng ai đó giống hệt mẹ chồng đang đi vào nhà nghỉ.

Tôi nghĩ mình nhìn nhầm thế nên lấy hết sức đi lại gần hơn thì đúng là mẹ chồng tôi, hơn nữa bà không đi 1 mình mà còn có người đàn ông nhìn trẻ hơn mẹ vài tuổi, đang vội vàng làm đăng ký để lên phòng.

Tôi như sụp đổ, hình tượng người mẹ chồng hiền hậu, hết lòng vì chồng con trong tôi như sụp xuống. Tôi thẩn thờ quay về nhà. Bố chồng thấy tôi thì đon đả hỏi han và trong tay là chiếc giẻ lau mà ông đang dọn nhà cửa. Tôi chỉ kịp chào vội vài câu rồi chạy lên phòng nằm khóc, tôi khóc vì thương ông thương chồng tôi và thương cho sự yêu thương kính trọng tôi dành cho bà.

Bắt gặp mẹ chồng vào nhà nghỉ cùng trai trẻ, hình tượng người mẹ hiền hậu trong tôi sụp đổ, cho đến khi biết được sự thật phía sau tôi chết đứng tại chỗ, càng thương mẹ nhiều hơn - Ảnh 1
Tôi như sụp đổ, hình tượng người mẹ chồng hiền hậu, hết lòng vì chồng con trong tôi như sụp xuống - Ảnh minh họa: Internet

Đang nằm nghĩ về mọi chuyện thì tôi nghe thấy tiếng ồn ào tầng dưới, mở cửa đi xuống hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là người chồng vốn ăn mặc luôn chỉnh tề, quần áo là phẳng phiu thì nay đầu tóc bù xù, mặt mày thâm tím, môi thì chảy máu quần áo thì lem luốc. Đứng kế bên là mẹ chồng tôi đang giàn giụa nước mắt và khàn tiếng vì chửi mắng.

Tôi hớt hải chạy xuống thì hóa ra mời biết mẹ chồng tôi vừa tóm ông chồng quý hóa của tôi từ nhà nghỉ về. Những vết thâm tím trên mặt chính là chồng của cô người  kia đánh anh ta.

Tôi chết đứng tại chỗ, hóa ra vì bầu bì thân thể lại không khỏe phải nhịn "chuyện ấy" nên anh ta đã ra ngoài "ăn chả". Mẹ chồng tôi đã vô tình nhìn thấy hai người chở nhau vài lần nhưng cứ ngỡ là khách hàng, cho tới mấy hôm gần đây mẹ sinh nghi nên đã theo dõi thì phát hiện hai người đưa nhau vào nhà nghỉ và bà đã âm thầm liện hệ với chồng cô kia.

Bắt gặp mẹ chồng vào nhà nghỉ cùng trai trẻ, hình tượng người mẹ hiền hậu trong tôi sụp đổ, cho đến khi biết được sự thật phía sau tôi chết đứng tại chỗ, càng thương mẹ nhiều hơn - Ảnh 2
Tôi chết đứng tại chỗ, hóa ra vì bầu bì thân thể lại không khỏe phải nhịn "chuyện ấy" nên anh ta đã ra ngoài "ăn chả" - Ảnh minh họa: Internet

Cho tới hôm nay bắt được tại trận thì mọi chuyện đã vỡ lở, tôi khóc nghẹn vừa thương cho thân mình vừa yêu thương kính trọng mẹ chồng hơn. Nhưng thực sự từ hôm đó tới giờ đã 1 tuần lễ trôi qua, mà tôi vẫn rất hoang mang và đau đớn dù anh ta thề thốt hứa không tái phạm và cũng bởi từ khi kết hôn tới giờ anh ta luôn yêu thương chăm sóc tôi tử tế, bố mẹ chồng thì yêu như con đẻ đó cũng là nguyên nhân khiến tôi không biết có nên tha thứ cho người chồng đã ngoại tình đó và tiếp tục chung sống để con mình có được mái ấm trọn vẹn đó hay không?

Đêm tân hôn chuẩn bị cao trào, vừa đưa tay sờ bụng vợ, tôi bỗng thấy vật gì đó cộm vào tay, vội bật đèn lên tôi chết điếng khi thấy 1 thứ không ngờ tới

Đêm tân hôn chuẩn bị cao trào, vừa đưa tay sờ bụng vợ, tôi bỗng thấy vật gì đó cộm vào tay, vội bật đèn lên tôi chết điếng khi thấy 1 thứ không ngờ tới

Khi đưa tay xuống dưới bụng Vi, tôi chợt khựng lại vì cái gì đó cộm ở tay. Nghĩ có con gì bò lên người vợ, tôi vội vàng bật điện lên. Để rồi tôi điếng người khi nhìn thấy thứ khiến mặt mày tôi nóng ran. Vi cũng vơ vội tấm chăn che cơ thể lại rồi ấp úng hỏi tôi bị làm sao?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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