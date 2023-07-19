Bắt gặp chồng 'trai trên gái dưới' cùng nhân tình trong khách sạn, vợ chỉ nhẹ nhàng chìa ra một thứ, anh xem xong quỳ gối van xin tha lỗi rối rít...

Tâm sự 19/07/2023 06:35

Lan kể, lúc đó chồng cô cuống lắm, vội vàng đặt vé quay về ngay để van xin nhận lỗi với vợ nhưng cô nhất quyết không tha thứ.

Phụ nữ vốn nhạy cảm, chồng thay đổi dù chỉ là một "gợn" nhỏ họ đều có thể cảm nhận thấy. Tuy nhiên cách hành xử của mỗi người vợ là khác nhau, đôi khi là ngoài sức tưởng tượng của đàn ông nên các anh đừng nghĩ có thể dễ dàng qua mặt vợ.

Lan (32 tuổi) kể, 5 năm đầu sau cưới cuộc sống của vợ chồng cô khá ổn. Chồng cô tuy không thuộc mẫu đàn ông tâm lý, anh ham công việc ít dành thời gian cho gia đình khiến vợ phải lo toan, gánh vác hết nhưng cô chưa bao giờ trách móc anh. Lan luôn nghĩ rằng, hôn nhân mỗi người có một trọng trách riêng và vợ chồng là sự bù trừ cho nhau để tổ ấm được trọn vẹn.

"Khoảng 5, 6 tháng trở lại đây mình thấy chồng thay đổi khá nhiều. Trước đây đi làm về anh ấy sẽ tranh thủ chơi với con, hoặc đưa bọn trẻ đi chơi chứ đợt này về tới nhà là lại tiếp tục bám lấy điện thoại nhắn tin. Anh ấy giải thích công việc bận quá, mình cũng không để tâm nhưng thi thoảng có cuộc gọi tới mà vợ ở bên thì 1 là anh ấy mang ra ngoài nghe, 2 là tắt luôn máy bảo rằng cuộc gọi không quan trọng. Trước nay anh ấy không như thế", Lan kể.

Bắt gặp chồng 'trai trên gái dưới' cùng nhân tình trong khách sạn, vợ chỉ nhẹ nhàng chìa ra một thứ, anh xem xong quỳ gối van xin tha lỗi rối rít... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự thay đổi đó của chồng khiến Lan không khỏi lăn tăn nên đã để mắt theo sát và chỉ nửa tháng sau là cô phát hiện chính xác chồng ngoại tình. Thất vọng, suy sụp về chồng nhưng Lan nói rằng để biết chính xác hơn về mối quan hệ của chồng với người đàn bà kia đi xa tới đâu, cô quyết định giữ im lặng để quan sát.

"Thực sự chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có ngày bị chồng quay lưng như thế. Càng tin thì càng hận, nếu không phải vì 2 đứa con, mình sẽ quyết định ly hôn ngay mà không cần do dự. Bởi lúc vợ chồng mới cưới mình từng nói với anh ấy rằng, vợ chồng khó khổ thế nào mình cũng vượt qua được hết, riêng chồng ngoại tình thì tuyệt đối không thể dung thứ. Song đúng là nói thì dễ chứ khi có con rồi không phải muốn quyết là quyết được ngay vì làm gì cũng phải nghĩ tới con đầu tiên", người vợ trẻ cho hay.

Bắt gặp chồng 'trai trên gái dưới' cùng nhân tình trong khách sạn, vợ chỉ nhẹ nhàng chìa ra một thứ, anh xem xong quỳ gối van xin tha lỗi rối rít... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lan cố tình đánh động bóng gió nhắc nhở chồng đôi ba lần để anh hiểu mà quay đầu về chăm lo tổ ấm. Thậm chí cô cũng nhắc lại giao kèo trước đây của 2 vợ chồng rằng anh phản bội, cô sẽ không bỏ qua nhưng trước mặt vợ, chồng Lan vẫn điềm nhiên khẳng định cả đời không bao giờ phụ gia đình. Chính những lời nói dối không ngượng miệng ấy của chồng khiến Lan càng thêm thất vọng vì cô hiểu, chồng cô thật sự không hề thấy có lỗi với vợ con.

"Nghỉ lễ 30/4 này mình cố tình chủ động rủ chồng đưa các con đi du lịch nhưng anh ấy nói rằng bận gặp khách hàng bàn dự án mới, hẹn đưa vợ con đi dịp khác bù lại. Thực ra mình thừa biết khách hàng đó của chồng là ai vì đã biết kế hoạch của anh với bồ đưa nhau đi chơi hết 4 ngày nghỉ. Chẳng qua mình đánh tiếng thế xem anh ta chọn lựa thế nào. Và khi chồng đã chọn đi cùng người tình thì mình cũng đưa ra quyết định cuối cùng, không cần phải đắn đo, do dự gì thêm nữa", Lan tâm sự.

Chồng đưa người tình đi nghỉ dưỡng thì Lan cũng bắt tay thực hiện kế hoạch của mình. Chồng cô nghĩ lừa được vợ nên ung dung vui vẻ với bồ. Trên đường đi vẫn nhắn tin hỏi han tỏ vẻ quan tâm vợ vô cùng. Nhưng đúng theo đoán định trước, tới khu nghỉ dưỡng, vừa tới quầy lễ tân nhận phòng, chồng Lan vội vàng gọi về cho vợ.

Bắt gặp chồng 'trai trên gái dưới' cùng nhân tình trong khách sạn, vợ chỉ nhẹ nhàng chìa ra một thứ, anh xem xong quỳ gối van xin tha lỗi rối rít... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

"Mình biết địa chỉ khách sạn nghỉ dưỡng của chồng với bồ nên chuyển thẳng đồ đạc của anh ta tới đó cùng với đơn ly hôn đã ký tên nhờ lễ tân đưa cho. Anh ấy cuống cuồng gọi về, mình nói rõ: 'Anh chọn đi nghỉ dưỡng với người tình chính là tự đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của tôi với anh. Anh cứ vui chơi cho thoải mái rồi chúng ta gặp nhau ở tòa…", Lan kể.

Lan kể, lúc đó chồng cô cuống lắm, vội vàng đặt vé quay về ngay để van xin nhận lỗi với vợ nhưng cô nhất quyết không tha thứ. Bởi khi lòng tin đã mất, tình cảm bị tổn thương, trái tim phụ nữ sẽ trở nên cứng rắn và dứt khoát vô cùng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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