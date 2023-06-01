Bắt gặp chồng làm chuyện 'mờ ám' với máy bay U50, tôi mất hết lí trí lao vào đánh ghen, nào ngờ tiếng hét và sự tức giận của anh lại khiến tôi sững người

Tâm sự 01/06/2023 05:31

Anh cùng một người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa nói chuyện rất lâu. Một lát sau, chồng tôi tức tối bỏ đi, còn người phụ nữ kia thì nắm tay chồng tôi khóc lóc.

Tôi thừa nhận, mình là một người phụ nữ có độ ghen tuông nhiều hơn những người khác. 

Sở dĩ tôi có tính này là vì những người đàn ông xung quanh tôi đều là những người không trung thực. Bố tôi từng khiến mẹ đau khổ vì ngoại tình bên ngoài. Cả người yêu cũ của tôi cũng vậy, anh ta đã cắm sừng tôi ngay cả khi đám cưới của chúng tôi chỉ còn vài ngày nữa là được tổ chức.

Bắt gặp chồng làm chuyện 'mờ ám' với máy bay U50, tôi mất hết lí trí lao vào đánh ghen, nào ngờ tiếng hét và sự tức giận của anh lại khiến tôi sững người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì lẽ đó nên tôi dành ít niềm tin cho đàn ông. Nói đúng hơn thì tôi luôn lo sợ họ sẽ phản bội mình. Chồng tôi làm việc trong ngành kinh doanh, anh suốt ngày phải  đi tiếp khách và có mặt ở những buổi tiệc rượu. Nhưng biết tính vợ nên lần nào đi đâu, làm gì anh cũng chụp ảnh gửi cho tôi biết.

Vậy mà nửa tháng nay, tôi thấy chồng bắt đầu thay đổi. Có bữa anh ra ngoài vào nửa đêm. Đã vậy khi có điện thoại còn lén lút đứng ngoài ban công nói chuyện. Tôi có mở điện thoại để tra lịch sử cuộc gọi nhưng không thấy tin nhắn hay cuộc điện thoại lạ nào. Vì thế, tôi chắc chắn chồng đang làm việc mờ ám sau lưng mình.

Một tuần nay, tôi đã cố tình theo dõi chồng nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Cho đến hôm qua, tôi mới thấy anh đến một nhà trọ tồi tàn. Anh cùng một người phụ nữ trung niên đứng ngoài cửa nói chuyện rất lâu. Một lát sau, chồng tôi tức tối bỏ đi, còn người phụ nữ kia thì nắm tay chồng tôi khóc lóc.

Bắt gặp chồng làm chuyện 'mờ ám' với máy bay U50, tôi mất hết lí trí lao vào đánh ghen, nào ngờ tiếng hét và sự tức giận của anh lại khiến tôi sững người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Người nói chuyện với chồng tôi phải gần 50 tuổi rồi. Trông bà ta cũng không phải người giàu có. Tại sao chồng tôi lại quen biết bà ta? Tôi có giả vờ hỏi chồng, nói chiều qua đã gặp chồng đi về trên con đường ấy. Chồng tôi liền gạt đi bảo tôi nhìn lầm.

Sáng nay, tôi tiếp tục theo dõi chồng thì tăng xông khi biết anh đi thuê nhà mọi người ạ. Phẫn nộ hơn là người phụ nữ kia cũng xuất hiện. Bà ấy tỏ ra tội nghiệp và nép mình bên chồng tôi. Không thể chịu được nữa, tôi chạy đến và lao vào đánh người phụ nữ kia. Tôi chỉ dừng lại khi chồng hét lên: “Cô làm gì mẹ tôi đấy”.

Tôi sững lại, từ khi lấy chồng, tôi chưa bao giờ được nghe kể về mẹ chồng. Có lần chồng tôi còn nói mẹ anh chết rồi. Vậy mà bây giờ anh lại nhận người phụ nữ kia là mẹ? Chồng tôi kéo vợ ra một góc rồi nói trước đây vì nghèo khó nên mẹ đã bỏ bố con anh đi. Bà lên thành phố làm gái bán hoa, vì thế anh hận mẹ lắm.

Bắt gặp chồng làm chuyện 'mờ ám' với máy bay U50, tôi mất hết lí trí lao vào đánh ghen, nào ngờ tiếng hét và sự tức giận của anh lại khiến tôi sững người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ mẹ chồng tôi khó khăn quá, tìm đến con trai nhờ cậy nên chồng tôi mới giúp đỡ. Anh không muốn tôi đánh giá về những gì mẹ chồng làm, thành ra cứ giấu tôi mãi. Biết chuyện, tôi tẽn tò xin lỗi chồng và mẹ chồng rồi lặng lẽ ra về. Qua chuyện này, tôi  mới thấy mình đã khinh suất quá. May mà mẹ chồng tôi không để bụng, nếu không tôi chẳng biết phải làm sao nữa.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự vợ chồng tâm sự tình yêu

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