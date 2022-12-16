Bắt gặp cảnh chồng thân mật bên đồng nghiệp trẻ, vợ liều 'ăn vụng' trả thù nhưng không ngờ chính mình lại thành nạn nhân

Tâm sự 16/12/2022 06:58

Cả hai người đã qua lại mấy tháng nay. Xuyến đã phát điên khi nghe những lời chồng nói, kiên quyết đòi li hôn. Bố mẹ Xuyến không đồng tình, còn ra sức nói giúp con rể, khuyên nhủ con gái bình tĩnh.

Xuyến gặp gỡ Thanh khi cả hai vào thực tập ở một ngân hàng. Ngày được vào làm chính thức cũng là lúc cả hai công khai tình cảm, tính chuyện trăm năm. Cưới xong hai đứa chưa thể tự mua nhà nên Thanh về ở rể. 

Cuộc sống của cả hai cũng được coi là viên mãn khi vợ chồng chưa bao giờ to tiếng. Sau khi cưới xong, Xuyến chuyển đơn vị sang làm nơi khác. Hai vợ chồng cũng dành dụm mua được một căn chung cư nhỏ gần nhà ông bà. Tính Thanh hiền lành, thuần túy, ngoài công việc ra chỉ biết đến vợ con.

Bắt gặp cảnh chồng thân mật bên đồng nghiệp trẻ, vợ liều 'ăn vụng' trả thù nhưng không ngờ chính mình lại thành nạn nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng đến một ngày, cô sốc nặng khi phát hiện ra chồng say nắng một em thực tập. Xuyến đã vô tình đọc được tin nhắn giữa hai người. Họ còn hẹn hò tại nhà hàng vào đúng hôm kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng Xuyến. Hôm đó, Xuyến đến nhà hàng đặt bàn và dự tính là đưa cả nhà đến tổ chức tiệc vào buổi tối. Khi đến đã bắt gặp hai người đang ăn uống vui vẻ và có những cử chỉ rất thân mật. Trở về nhà sau cuộc nói chuyện nảy lửa, Thanh mới thú nhận là anh đang rung động với cô gái trẻ kia bởi hôn nhân lâu năm khiến anh nhàm chán.

Cả hai người đã qua lại mấy tháng nay. Xuyến đã phát điên khi nghe những lời chồng nói, kiên quyết đòi li hôn. Bố mẹ Xuyến không đồng tình, còn ra sức nói giúp con rể, khuyên nhủ con gái bình tĩnh. Ông bà nói anh ngoại tình là sai nhưng nên cân nhắc vì tương lai của con và cũng thấy anh luôn hiếu thảo.

Bắt gặp cảnh chồng thân mật bên đồng nghiệp trẻ, vợ liều 'ăn vụng' trả thù nhưng không ngờ chính mình lại thành nạn nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau thời gian khủng hoảng, Xuyến cũng đã chấp nhận nghe lời bố mẹ, nhưng trong lòng vẫn còn hận chồng. Sau lần bắt gặp chồng "ăn vụng", gia đình bắt đầu có những xích mích. Xuyến đã gặp một người đồng nghiệp từng giúp đỡ cô ngày còn mới vào làm. Anh có một đời vợ nhưng cả hai sớm li hôn. Ngày trước anh ta có ý định với Xuyến nhưng khi biết cô có người yêu nên đã rút lui. Nhưng khi gặp lại nhau, Xuyến đã yếu lòng mà ngã vào vòng tay người đàn ông này. Xuyến lao vào cuộc tình ấy chỉ vì muốn "trả thù", dày vò chồng đã phản bội mình. Nhưng rồi khi xa vào lưới tình, Xuyến không làm sao dứt bỏ. Cuộc hôn nhân của hai người từ đó thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn.

 

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