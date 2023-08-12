Bất chợt thấy quần áo vợ dính một thứ lạ, tôi nghi ngờ nên đặt camera để theo dõi rồi thất kinh với cảnh tượng đang diễn ra

Trời thì rét căm căm, lấy quần áo mà tôi rét run lên vì lạnh. Lấy đại bộ đồ lót mặc cho nhanh rồi mặc đồ ngoài cho đẹp đẹp rồi sang. Nhưng lúc mặc chiếc quần dài vào nhìn trong gương tôi khựng người lại nhìn xuống bên dưới của mình. Trời đất thiên địa ơi, tôi mặc nhầm quần lót của vợ. Bảo sao mặc cứ thấy chật chật sao ấy.

Hôm nay nhà mẹ vợ làm cơm mời thông gia sang ăn lại mặt mừng cậu út lấy vợ nên vợ con tôi đã sang đó từ chiều rồi. Tôi thì bận việc quá, tan sở làm vội vã về nhà tắm rửa thơm tho rồi mới dám sang. Về cái tôi lao vội vào nhà tắm kỳ cọ mà quên béng mang quần áo vào. Nhà không có ai, nên tôi quấn khăn tắm chạy vội vào lấy quần áo ra mặc.

Bán tín bán nghi về chuyện vợ lén đưa trai về nhà ngủ sau lưng tôi, tôi liền chụp ảnh chiếc quần lót đó lại và giấu đi 1 chỗ làm vật chứng về sau. Thay vì sang mẹ vợ ngay tôi lại báo mình bận việc ở cơ quan không tới được mà ở nhà bí mật lắp camera theo dõi. Vợ làm chuyện này 1 lần, ắt hẳn sẽ có lần thứ 2. Tôi phải làm ra nhẽ chuyện này mới được không thể để yên và sống trong ngờ vực thêm phút giây nào nữa.

Thẹn đỏ cả mặt tôi vội vàng cởi nó ra ngay, nhưng điều kỳ lạ là khi cởi chiếc quần lót đó ra tôi tá hỏa thấy cái thứ màu trắng trắng nhớp nháp của đàn ông dính đầy quần vợ. Khó hiểu về cái thứ kỳ lạ này vương đầy đũng quần lót vợ tôi nhìn nó đăm chiêu suy nghĩ. Tôi thì vừa tắm xong không thể có thứ này được, mà đồ vợ mặc rồi sao lại để trong tủ. Và kỳ lạ thay cả tuần nay vợ chồng tôi không gần gũi, không thể có chuyện có cái thứ “bẩn bẩn” này của đàn ông dính đầy quần vợ được. Cơ mà nhìn nó cũng mới thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm đó ngủ mà tôi khó chịu vô cùng, nhìn vợ mà tôi lại uất ức đến muốn phá tan mọi thứ xung quanh. Cô vợ ngoan hiền của tôi lại ngoại tình hay sao. Khó chịu lắm nhưng tôi vẫn cố im lặng như không có chuyện gì. Ngày hôm sau đi làm, tôi cứ soi camera suốt. Thế rồi tầm 1h trưa, tôi sốc ngất thấy vợ kéo tay thằng Quân (hàng xóm) vào nhà mà ân ái, làm cái việc kinh tởm. Vậy là vợ tôi đã ngoại ư? Nhìn họ hả hê âu yếm nhau mà tôi tim tôi như có hàng ngàn vết dao đ.âm.

Ảnh minh họa: Internet

Không chấp nhận được chuyện này, tôi phi xe thẳng về nhà bắt quả tang 2 kẻ gian phu dâm phụ đấy. Hất cánh cửa ra, vợ và Quân giật mình hoảng sợ với sự xuất hiện của tôi. Lao vào t.úm t.óc tát thằng Quân đôm đốp tôi gào lên mắng nhiếc nó.

- Ai cho mày ngủ với vợ tao? Lũ gian phu dâm phụ này.

- Long (tên tôi) à, mày tha cho tao được không? Cũng tại vì vợ tao mất hơn 2 năm nay rồi, tao mới làm liều.

- Vợ mày mất thì mày tìm vợ tao giải quyết nhu cầu à? Nói đi, cô mê nó rồi đúng không?

- Anh ơi, em bị ép thôi. Anh ta sang và bắt em làm chuyện này, chứ em thực lòng không thế đâu.

- Ép mà cách cô ngủ với nó sung sướng như thế cơ à? Cô có biết vì sao tôi bắt được quả tang 2 người không? Vì cái thứ dơ bẩn này đấy, cô ăn vụng mà không biết chùi mép à? Đồ đàn bà l.ăng l.oàn đàng điếm.

- Anh ơi, em sai rồi. Xin anh tha thứ cho em. Em hứa sẽ không để chuyện này xảy ra 1 lần nào nữa.

- Thế cơ à? Lời hứa giờ rẻ mạt lắm. Tôi đã tin cô 10 năm nay rồi, nhưng kết quả thì sao chứ? Cô lừa tôi chỉ vì anh ta. Thôi được, giờ 2 tôi sẽ để 2 người đi nhưng 2 người phải trần truồng mà ra khỏi đây. Nếu không đừng trách 1 trong 2 người phải nhập viện hôm nay.

- Đừng mà anh….

- Cô gào khóc cái ngữ gì chứ? Từ hôm nay trở đi tôi với cô sẽ cắt đứt quan hệ, tôi thà ở vậy còn hơn sống với nỗi nhục bị cắm sừng.

Đuổi vợ và thằng Quân đó ra khỏi nhà với bộ dạng không mảnh vải che thân mà tôi cười nhếch mép khinh bỉ. Ai cũng chỉ trỏ, bàn tán về đôi gian phu dâm phụ bị bắt quả tang và phải lấy lá che thân rời khỏi nhà. Ngồi gục đầu xuống giường tôi ôm đầu đau đớn mà nhục nhã vô cùng. Không ngờ cái thằng yêu vợ, coi vợ là tất cả của mình như tôi lại có ngày bị cắm sừng thế này. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, nếu không nhờ lần mặc nhầm quần lót của vợ thì tôi sẽ mãi bị cô ấy cắm sừng thế này. Đời đúng chẳng biết đâu được chữ ngờ.