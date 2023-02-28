Bất chấp lấy chồng già hơn 18 tuổi vì tình yêu, tôi phải vội vã ly hôn sau 1 tuần cưới chỉ vì câu nói của chồng

Cho đến một ngày tôi gặp anh Huy qua lời mai mối của họ hàng. Gọi bằng anh chứ Huy hơn tôi tận 18 tuổi, nhưng nhìn anh vẫn phong độ, trẻ hơn tuổi rất nhiều. Anh Huy từng kết hôn, có 2 đứa con.

Có lẽ tôi không phải là một cô gái may mắn về đường tình duyên. Tôi từng kết hôn khi mới 21 tuổi, nhưng ly hôn sau 3 năm chung sống. Chúng tôi ly hôn vì những bất đồng quan điểm không thể giải quyết, phần vì tôi và anh mãi không có con. Chúng tôi đã đi khám, cả 2 không vấn đề gì chỉ là chưa có con được thôi. Sau chia tay, tôi lao vào làm việc, kiếm tiền để lo cho bản thân và bố mẹ ở quê. Nhà tôi nghèo lắm, mẹ lại hay ốm đau nên kinh tế chẳng có. Mỗi tháng tôi đều gửi về hơn nửa tháng lương để bố lo cho gia đình. Còn lại chút ít tiền tôi cố tằn tiện hết mức có thể. Bố mẹ thương tôi lắm, họ tâm sự động viên tôi nên tái hôn, vì tôi còn trẻ, chưa con cái gì. Nghe bố mẹ, tôi chấp nhận hẹn hò, tìm hiểu những người đàn ông mới.

Cho đến một ngày tôi gặp anh Huy qua lời mai mối của họ hàng. Gọi bằng anh chứ Huy hơn tôi tận 18 tuổi, nhưng nhìn anh vẫn phong độ, trẻ hơn tuổi rất nhiều. Anh Huy từng kết hôn, có 2 đứa con. Vợ anh mất vì bạo bệnh cách đây 3 năm. Một mình anh nuôi 2 con nhỏ, anh lấy vợ muộn nên giờ 2 đứa nhỏ mới học cấp 1. Làm bố đơn thân nhưng anh lại là giám đốc một công ty về xây dựng nên nhà rất đầy đủ, có điều kiện. Lần đầu tới nhà anh, đứng trước căn biệt thự tôi đã choáng ngợp và muốn bước vào đây. Ảnh minh họa: Internet Chúng tôi cưới sau 3 tháng tìm hiểu. Chồng là người ít nói, không hay cười nên tôi chẳng biết nói chuyện gì với anh. Dù cả hai đã từng trải thế nhưng trong khoảng thời gian 3 tháng tìm hiểu anh chưa hề đòi hỏi tôi điều gì, thậm chí là chuyện nam nữ. Tôi rất tôn trọng và nể phục anh. Nhưng ai ngờ, người đàn ông cho tôi đầy hi vọng, hãnh diện ấy lại khiến tôi thất vọng ngay đêm tân hôn.

Tôi háo hức chờ đợi giây phút động phòng, thế nhưng anh lại thờ ơ. Anh nói trong đám cưới uống nhiều rượu nên mệt muốn đi ngủ. Cho đến ngày thứ 7 anh vẫn không hề đụng chạm tới tôi dù cả hai ngủ chung giường. Khó hiểu, tôi hỏi thẳng thì anh nói tỉnh bơ: "Nếu anh cưới em vì chuyện đó, thì em không có cửa. Lý do anh cưới em là vì anh thấy em đảm đang, quan tâm, yêu thương con anh nên anh muốn cưới em về chăm tụi nhỏ cho anh thôi. Yên tâm, em sẽ được trả công hậu hĩnh. Không phải em lấy anh vì tiền của anh sao?". Ảnh minh họa: Internet Đứng hình trước lời chồng nói, tôi ê chê vô cùng. Tôi nằm suy nghĩ cả đêm rồi quyết định viết đơn ly hôn. Anh bất ngờ hỏi tại sao, tôi cười nhạt: "Em muốn có con, chứ không phải đi chăm con thuê cho anh!". Chẳng hiểu lúc ấy tại sao tôi cứ oà lên khóc nức nở, còn chồng thì im lặng. Anh xin lỗi tôi nhưng thực lòng anh không muốn đẻ thêm nữa vì với anh có 2 đứa con là đủ rồi. Chồng càng giải thích tôi càng tủi thân, uất hận. Tôi để lại đơn, rời khỏi nhà anh mà nước mắt lã chã. Tại sao hạnh phúc với tôi lại mong manh như vậy?

Đẻ cả năm nhưng chồng chẳng ngó ngàng chuyện chăn gối, tôi nghi ngờ phá tan ngăn kéo khóa chặt của chồng thì bàng hoàng khi thấy 2 thứ bên trong Tôi có thân thiết với một chị đồng nghiệp làm cùng công ty anh. Tôi nhờ chị theo dõi hộ. Nhận được tin báo là chồng tôi vô cùng trong sạch, trong giờ làm không hề đi đâu, buổi trưa thì ăn cơm vợ nấu sẵn từ nhà mang theo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-chap-lay-chong-gia-hon-18-tuoi-vi-tinh-yeu-toi-phai-voi-va-ly-hon-sau-1-tuan-cuoi-chi-vi-cau-noi-cua-chong-554431.html