Báo tin mang thai được chồng sắp cưới tặng ngay nửa tỷ, đang lâng lâng hạnh phúc thì 5 phút sau nhận được tin nhắn điếng người

Tâm sự 18/01/2023 18:51

Nhận được kết quả chính xác, tôi muốn đợi H. đi công tác nước ngoài về mà không cầm lòng được, vội vàng nhắn tin báo tin mừng cho anh luôn. Chắc chắn H. sẽ vui lắm. 

Buổi sáng thấy hai vạch đỏ chót trên chiếc que thử thai, đợi tới giờ làm việc của phòng khám, tôi vội vàng đi siêu âm kiểm tra. Em bé của tôi có các chỉ số rất tốt, đã làm tổ yên ổn trong tử cung. Nhìn hình ảnh con trên phiếu siêu âm thai, tôi bật khóc vì xúc động. Đây là kết tinh tình yêu của tôi và H.

Chúng tôi yêu nhau hơn một năm nay và xác định nghiêm túc muốn tiến đến hôn nhân. H. thường nói về ngôi nhà và những đứa trẻ khiến tôi hạnh phúc lắm. Tôi coi anh là chồng sắp cưới. 

Nhận được kết quả chính xác, tôi muốn đợi H. đi công tác nước ngoài về mà không cầm lòng được, vội vàng nhắn tin báo tin mừng cho anh luôn. Chắc chắn H. sẽ vui lắm. 

Báo tin mang thai được chồng sắp cưới tặng ngay nửa tỷ, đang lâng lâng hạnh phúc thì 5 phút sau nhận được tin nhắn điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

15 phút sau khi nhắn tin, tài khoản ngân hàng của tôi bỗng báo biến động số dư. Kiểm tra, tôi giật mình khi thấy H. vừa chuyển khoản cho mình hẳn 500 triệu đồng. Tôi bật cười trước sự thực tế của anh, đồng thời cũng lâng lâng hạnh phúc vì bố của con tôi vô cùng chào đón em bé. H. lại rất có tiềm lực kinh tế, có thể cho con chúng tôi một tương lai tốt đẹp.

Nhưng tin nhắn được gửi ngay sau hành động chuyển khoản lại khiến tôi phải rụng rời chân tay:

"Nói thật với em là anh sang thăm vợ con bên này chứ không phải đi công tác. Vợ con anh đã định cư ở đây, công việc của anh trong nước còn lâu mới kết thúc, bởi vậy em hãy làm phòng nhì của anh nhé. Anh sẽ chăm lo cho hai mẹ con đầy đủ. Tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Kể cả sau này chuyển về bên này làm việc thì anh vẫn thường xuyên về nước công tác, sẽ không bỏ bê em và con đâu".

Sau đó tôi gọi thế nào H. cũng không nghe máy. Anh ta gửi cho tôi những bằng chứng về cuộc hôn nhân đang có, song song với đó là khẳng định có tình cảm thật lòng với tôi, sẽ không bao giờ bỏ rơi hai mẹ con tôi. Rồi H. nói tôi cứ tĩnh tâm suy nghĩ, khi nào anh ta về nước sẽ nói chuyện nghiêm túc. 

Tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày trời, suy sụp đau khổ. Cuối cùng tôi đưa ra quyết định. Tôi có thể ngu ngốc bị lừa tình nhưng sẽ không bao giờ vô liêm sỉ đến mức trở thành phòng nhì của một người đàn ông đã có vợ chính thức. 

Báo tin mang thai được chồng sắp cưới tặng ngay nửa tỷ, đang lâng lâng hạnh phúc thì 5 phút sau nhận được tin nhắn điếng người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quyết định sẽ cắt đứt mọi liên lạc với H. rồi tự mình sinh con, làm mẹ đơn thân. Nhưng tôi vẫn thấy rất lo lắng và bất an. Có lẽ vấn đề này hơi ngoài lề nhưng tôi muốn hỏi các chị em từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, làm sao có thể vượt qua được? Thời điểm mang bầu, sinh con và chăm sóc con nhỏ đầy khó khăn, làm sao để mẹ đơn thân có thể làm tốt? 

Hoảng hồn bị chồng của nhân tình 'tóm' tận giường, nhưng việc làm sau đó của anh ta mới khiến tôi mất ngủ cả tháng

Hoảng hồn bị chồng của nhân tình 'tóm' tận giường, nhưng việc làm sau đó của anh ta mới khiến tôi mất ngủ cả tháng

Tôi và Hảo thường gặp nhau vào cuối tuần vì khi ấy công việc của tôi mới được rảnh rỗi. Phần lớn thời gian của buổi hẹn hò chúng tôi ở trong khách sạn. Có phải yêu đương dông dài đâu, cứ tập trung vào chuyện chính thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 22 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 42 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả