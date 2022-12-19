Bạn trai tặng món quà đắt tiền nhân ngày sinh nhật, tôi 'tức điên máu' khi nhìn thấy thứ này đính kèm

Tâm sự 19/12/2022 19:30

Lúc mới yêu nhau, anh rất hay mua quà tặng tôi hay rủ đi ăn uống ở những quán đắt tiền. Sau đó tôi thấy lãng phí nên không cho Thắng mua quà nữa và hạn chế đi chơi.

Thắng là bạn trai của tôi, hai đứa yêu nhau đến nay đã được hơn một năm. Chúng tôi sẽ cưới vào trước Tết Nguyên Đán năm nay. Trong thời gian tìm hiểu nhau, tôi phát hiện ra bạn trai có nhiều điểm tốt như năng động, biết giúp đỡ mọi người và sống có trách nhiệm.

Nhưng Thắng có điểm cực kỳ xấu đó là không kiểm soát được chi tiêu của bản thân. Đi làm hơn 10 năm nay, lương mỗi tháng được 15 triệu, thế mà hơn 30 tuổi rồi mà không có nổi 100 triệu tiền tiết kiệm.

Nhiều lần tôi khuyên anh đưa lương cho bạn gái giữ để hai đứa có chút tiền phòng thân. Nhưng anh không chịu, nói là tuổi trẻ phải chơi hết mình, đến đâu hay đến đó.

Tôi để ý mỗi khi nhận lương Thắng hay gửi tiền về biếu bố mẹ anh ấy một ít, còn lại để chi tiêu cho tình yêu hay tụ tập bạn bè ăn uống. Tính anh cũng rất ga lăng, mỗi khi đi ăn uống với bạn bè thường dành lấy hóa đơn để trả. Chính vì thế bạn bè anh rất nhiều.

Lúc mới yêu nhau, anh rất hay mua quà tặng tôi hay rủ đi ăn uống ở những quán đắt tiền. Sau đó tôi thấy lãng phí nên không cho Thắng mua quà nữa và hạn chế đi chơi. Nhờ giảm bớt chi tiêu cho bạn gái nên nhiều tháng nay anh ấy có được một khoản tiền kha khá trong tài khoản.

Bạn trai tặng món quà đắt tiền nhân ngày sinh nhật, tôi 'tức điên máu' khi nhìn thấy thứ này đính kèm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì không muốn bạn trai tốn kém tiền nên hôm sinh nhật, tôi không tổ chức và tôi đã dặn Thắng chỉ được mua một bó hoa hồng dưới 100 nghìn tặng, nếu lớn hơn thì sẽ giận. Lúc đó anh ấy gật đầu đồng ý nên tôi cũng yên tâm

Vậy mà, tối hôm qua, anh rủ tôi đi ăn nhà hàng và tặng một chiếc điện thoại mới toanh. Thắng nói giá chỉ có 5 triệu và anh cũng mua một chiếc giống thế. Nhìn ánh mắt của anh có vẻ không được thật lắm, ngay lập tức tôi lên mạng tra giá. Tôi nóng mặt khi biết giá mỗi chiếc là 20 triệu, anh đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm có được để mua 2 chiếc. Đó là số tiền dành để chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi, thế mà anh lại tiêu xài linh tinh.

Tôi không có nhu cầu sử dụng điện thoại đắt tiền, tôi chỉ muốn để dành tiền lo cho tương lai của hai đứa. Thế mà Thắng chẳng chịu nghe lời khuyên của tôi là sao. Tôi không biết nói sao để bạn trai điều chỉnh lại cách chi tiêu hợp lý đây?

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