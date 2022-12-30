Bạn trai năn nỉ 'tình một đêm' rồi chia tay, choáng váng khi phát hiện anh âm thầm 'gài bẫy', tôi ôm hận suốt đời

Tâm sự 30/12/2022 21:55

Anh thuyết phục hết nước hết cái, anh khóc lóc cầu xin cũng không thể khiến tôi thay đổi quyết định. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí cho điều này vì tôi biết lúc này anh không bao giờ chịu rời xa tôi, một phần là vì tình yêu, phần khác là vì anh cũng không thể tìm được người nào hơn tôi cả.

Chúng tôi quen nhau từ khi còn ngồi chung giảng đường đại học. Tình yêu thời sinh viên với biết bao mộng mơ. Ngày đó, anh cũng cuồng si và theo đuổi tán tỉnh tôi ghê lắm. Khoảng hơn 2 năm sau tôi mới chính thức nhận lời yêu. Hai đứa hứa hẹn với nhau rất nhiều điều, về việc sau này khi ra trường sẽ tìm việc trên thành phố, kết hôn và chung sống cùng nhau. Nhưng rồi sau khi tốt nghiệp, thực tế cuộc sống đã buộc chúng tôi phải đối diện với tất cả mà không thể mộng mơ mãi được. 

Đã hơn 3 năm kể từ khi tốt nghiệp, anh vẫn lông bông. Tôi không muốn khoe khoang nhưng thực sự tiền chi tiêu sinh hoạt hàng tháng anh cũng bòn của tôi. Khi thì anh vay, lúc thì anh mượn, đã thế, cả tháng anh qua nhà tôi ăn ngủ lại mà chẳng đưa đồng nào làm tôi cứ phải gồng lên nuôi thêm anh. Mặc dù tôi thu nhập cũng không tệ nhưng tôi còn có gia đình, có bố mẹ và các em phải lo cho nữa. Tôi không thể đèo bồng mãi được.

Biết là anh yêu mình nhưng thực sự tình yêu trong tôi đã không còn. Đổi lại chỉ là sự thất vọng, chán nản, nhiều khi là coi thường. Tôi chán cảnh người đàn ông cứ làm được nửa tháng lại bị đuổi, lương chả đủ mà ăn. Chúng tôi cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, lẽ ra nếu ổn định thì có thể cưới nhau rồi.

Vậy là sau bao đêm đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định dứt khoát với anh để tìm cơ hội mới cho mình. Tôi không dám mạo hiểm bên một người đàn ông không nuôi nổi bản thân. Hơn nữa, tình cảm trong tôi cũng đã nhạt nhẽo rồi. Khi tôi nói ra quyết định này anh rất sốc. Có lẽ từ trước tới giờ vì anh thấy tôi chung thủy, không tơ tưởng đến ai, tình cảm của hai đứa cũng gắn bó sâu đậm 5 năm trời nên anh không thể tin tôi lại muốn chia tay.

Bạn trai năn nỉ 'tình một đêm' rồi chia tay, choáng váng khi phát hiện anh âm thầm 'gài bẫy', tôi ôm hận suốt đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh thuyết phục hết nước hết cái, anh khóc lóc cầu xin cũng không thể khiến tôi thay đổi quyết định. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí cho điều này vì tôi biết lúc này anh không bao giờ chịu rời xa tôi, một phần là vì tình yêu, phần khác là vì anh cũng không thể tìm được người nào hơn tôi cả. Cuối cùng anh cũng đồng ý dừng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình có thể buông cuộc tình này và tìm cho mình một người khác phù hợp hơn. Nhưng anh đòi tôi phải dành cho anh một đêm cuối cùng ngọt ngào, trước khi hai đứa chia tay. Vì tôi biết anh còn sốc với chuyện này, tôi không muốn anh tuyệt vọng nên đồng ý.

 

Tôi đặt phòng khách sạn đi nghỉ dưỡng ở một nơi cách thành phố vài chục cây số trong 2 ngày cuối tuần. Tôi coi đó như một cách làm anh bớt hụt hẫng. Tất nhiên, chuyện chúng tôi đã từng có quan hệ trước đấy vẫn diễn ra thường xuyên nên giờ tôi cũng chẳng phải ngần ngại. Tôi sợ dính bầu nên đã chuẩn bị chu đáo “bao” để tránh hậu quả. Nhưng tôi đâu có ngờ…

Anh đã âm thầm lên kế hoạch. Những chiếc “bao” mà tôi mua anh đều làm thủng… Tôi hồn nhiên không biết gì cả… Sau 2 đêm cuối tuần đó, chúng tôi về thành phố và bắt đầu cắt liên lạc. Cho tới hơn 2 tháng sau, tôi mới tá hỏa phát hiện mình mang bầu. Lúc này, anh tìm gặp tôi và yêu cầu cưới.

Giờ thì tôi mới vỡ lẽ, thì ra anh không chấp nhận buông tha tôi nên đã chuẩn bị kế hoạch để hi vọng tôi có bầu. Anh nắm được thóp tôi không bao giờ dám bỏ con nên đã làm như vậy. Tôi khốn khổ vô cùng. Tôi vừa mới quen một người mới, mặc dù tình cảm còn chưa đâu vào đâu nhưng tôi cảm thấy rất hợp. Vậy mà giờ tôi lại có con với anh ta. Anh ta cứ nằng nặc bảo cưới nhau đi vì con, tìm cách lôi kéo tôi. Chuyện tôi có bầu anh ta loan báo với hết bạn bè, gia đình… Anh ta tìm mọi cách để tôi không thể dứt tình.

Chị dâu có thai nghén, nửa đêm mẹ chồng bỗng dưng đập cửa inh ỏi bắt tôi làm việc vô lý

Chị dâu có thai nghén, nửa đêm mẹ chồng bỗng dưng đập cửa inh ỏi bắt tôi làm việc vô lý

Thật may, chị có bầu… Hơn 3 tháng cưới nhau chị đã báo tin với mẹ tôi. Khỏi phải nói cũng biết mẹ chồng tôi vui mừng cỡ nào. Nhưng đúng là, mong muốn của con người là vô hạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 36 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 3 giờ 36 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới