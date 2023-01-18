Bạn trai cầm 50 triệu rồi bỗng dưng mất liên lạc, lo sợ có chuyện tôi bắt chuyến tàu 1000km về quê anh, đến nơi tôi ngất lịm khi chứng kiến cảnh anh trong bộ đồ chú rể bảnh bao

Càng gần gũi, chúng tôi lại càng cảm mến nhau. Từ có cảm tình, chúng tôi nhanh chóng chuyển qua tình yêu lúc nào không hay. Nam hội tụ đủ những tính cách cần có ở một người con trai mà tôi mong muốn. Thông minh, tháo vát, nhanh nhẹn, đặc biệt Nam rất tâm lý và luôn biết cách quan tâm tới người mình yêu. Chúng tôi bắt đầu tâm sự với nhau nhiều hơn, không chỉ có chuyện công việc mà còn cả chuyện gia đình. Nam tốt nghiệp đã lâu nhưng vẫn chưa xin được công việc phù hợp với năng lực của mình. Cũng có vài mối quan hệ, tôi quyết định nhờ vả tới họ để giúp Nam xin việc. Có được công việc ổn định với mức lương mong muốn, Nam cảm ơn tôi rối rít và còn nói ơn này của tôi, Nam sẽ ghi nhớ suốt đời. Tôi đâu cần Nam báo đáp, chỉ cần Nam thật lòng yêu thương tôi là đủ.

Tôi quen Nam cũng thật tình cờ, cứ ngỡ như do định mệnh sắp đặt. Hôm đó xe tôi đột nhiên bị hỏng. Dòng người qua lại đông đúc nhưng ai cũng vội vã với công việc của mình nên chẳng ai để ý đến tôi. Đang loay hoay tìm cách sửa xe thì Nam xuất hiện. Và chúng tôi quen nhau từ hôm đó. Sau vài cuộc trò chuyện, những lần ăn tối, đi chơi cùng nhau, thấy cả hai đều có những điểm tương đồng trong tính cách nên chúng tôi quyết định cho nhau một cơ hội tìm hiểu.

Yêu Nam, tôi chẳng tiếc Nam bất cứ thứ gì. Thấy Nam khó khăn, tôi chẳng ngại ngần đưa tiền của mình để Nam trang trải cuộc sống. Tính Nam hay ngại, sợ mang tiếng nhờ vả nên lần nào tôi cũng phải nói khéo mãi Nam mới nhận.

Cả hai chúng tôi đã sớm tính đến chuyện kết hôn. Khi tôi ngỏ ý muốn được về thăm nhà Nam thì Nam ngập ngừng đưa ra lý do quê Nam ở cách đây khá xa. Có đi cũng phải mất hai ngày trong khi công việc cũng mới đi vào ổn định, xin nghỉ lâu e sẽ không tiện. Nghe Nam nói cũng có lý nên tôi cũng dần nguôi ngoai ý định ấy.

Một ngày nọ, tôi bỗng thấy Nam ủ dột, lo lắng điều gì đó. Gặng hỏi mãi Nam mới nói. Thì ra bố Nam ở quê đang bị bệnh, cần rất nhiều tiền để chạy chữa. Nghĩ rằng sớm muộn gì mình và Nam cũng kết hôn nên tôi đã chẳng ngần ngại mang hết số tiền tiết kiệm của mình, thậm chí còn vay mượn thêm đưa cho Nam. Cầm 50 triệu đồng trong tay, Nam ôm chầm lấy tôi bật khóc vì cảm động. Tôi nói với Nam cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe bố anh. Tôi cũng muốn về cùng anh nhưng do bận đột xuất một số việc nên tôi không thể làm tròn trách nhiệm của mình. Nam nói về tới nhà sẽ gọi điện cho tôi. Nào ngờ, chuyến tàu ấy đã khiến Nam một đi không trở lại.

Tôi như ngất lịm khi trước mắt tôi, Nam trông vô cùng bảnh bao và lịch lãm trong bộ đồ chú rể, rạng rỡ mời chào khách - Ảnh minh họa: Internet

Nam vừa lên tàu thì đã tắt máy khiến tôi chẳng thế nào liên lạc được với anh. 1 ngày trôi qua rồi mà những thứ tôi nhận lại được vẫn chỉ là những tiếng tút dài. Lo sợ Nam gặp chuyện không may, sau khi thu xếp công việc, tôi tới công ty Nam nhờ bạn mình lấy hộ địa chỉ của Nam để tìm tới quê anh. Tôi nào ngờ chuyến tàu hơn 1000 km ấy đã khiến cuộc đời tôi thay đổi vĩnh viễn.

Đoạn đường về n hà anh thật vất vả biết bao nhiêu. Nhưng cứ nghĩ tới giây phút Nam sẽ bất ngờ và hạnh phúc như thế nào khi thấy tôi tìm về gặp Nam thì bao nhiêu mệt mỏi lại tan biến hết. Tôi tìm hỏi địa chỉ nhà Nam và tai tôi như ù đi khi nghe người ta nói:

- Cháu là bạn Nam về dự đám cưới nó hả. Gớm, đám cưới gì mà to nhất huyện!

Vẫn còn ngỡ mình hỏi nhầm người nhưng khi đặt chân càng gần tới nơi thì trái tim tôi lại càng đau thắt lại. Và tôi như ngất lịm khi trước mắt tôi, Nam trông vô cùng bảnh bao và lịch lãm trong bộ đồ chú rể, rạng rỡ mời chào khách. Nụ cười trên môi Nam tắt ngấm khi tôi bước lại gần:

- Em, tại sao em lại tìm được tới đây!

- Cũng nhờ vào tình yêu của anh cả đấy!

Dứt lời, tôi tặng luôn cho gã người yêu bạc tình, xảo trá một cái tát trời giáng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ở nơi này, có làm ầm ĩ lên tôi cũng chẳng nhận lại được gì ngoài sự đau khổ hơn mà thôi. Không muốn nhìn mặt con người giả dối ấy thêm một phút nào nữa, sự phản bội với tôi như vậy đã là quá đủ rồi. Tôi quay bước đi, lau vội giọt nước mắt lăn dài. Còn số tiền kia, tôi coi nó như học phí tình yêu đầu đời cho mình.