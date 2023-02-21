Anh trai vừa mất, chị dâu bỗng đi biệt tăm cả tuần trời, ngày quay về mẹ định từ mặt thì bỗng nghẹn lời khi chị nói một bí mật

Dù anh chị mới sống với nhau được 2 năm nhưng chị dâu đã về nhà tôi, anh mất rồi mẹ tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ruồng rẫy con dâu. Trong thâm tâm bà đã nghĩ sẽ coi chị như con gái mà đối đãi.

Anh tôi bất hạnh qua đời cách đây gần một tháng vì tai nạn thương tâm. Anh mới lấy vợ được 2 năm, anh chị vẫn chưa có con. Anh ra đi, gia đình tôi đau xót khôn nguôi, chị dâu cũng khóc đến cạn nước mắt.

Mẹ tôi càng nghĩ càng uất hận lẫn thương con trai. Vừa mới không bao lâu, lòng chị dâu đã không còn ở đây nữa mà hướng ra bên ngoài. Chắc hẳn chị đã chán ở nhà chồng, muốn đi tụ tập bạn bè, đàn đúm vui chơi. Mẹ cũng biết chị còn trẻ, không thể bắt chị ở vậy cả đời nhưng chưa qua được mấy ngày chị đã làm vậy thật tàn nhẫn.

Ai ngờ đâu anh tôi vừa mất chưa đầy một tháng chị dâu đã không chịu nổi nữa mà bỏ nhà đi. Chị nói đến nhà bạn thân ở để giúp cô ấy vài việc. Nhưng cả gia đình tôi không ai tin lý do vụng về ấy. Chị muốn giúp bạn thân cần gì phải đến ở qua đêm. Thà rằng chị xin về nhà ngoại để được ở gần bố mẹ cho khuây khỏa thì nhà tôi còn không suy nghĩ gì.

Sau một tuần chị dâu không về nhà, mẹ tôi lạnh lòng quyết định khi nào chị quay trở lại thì bà sẽ từ mặt. Để chị về nhà ngoại, từ giờ không còn bất cứ liên quan nào với gia đình tôi nữa. Đúng lúc ấy một người quen của nhà tôi bỗng báo tin họ tình cờ gặp chị dâu trong khoa sản bệnh viện. Mẹ vội vã vào viện thì phải đờ đẫn khi biết một sự thật, đó là cả tuần qua chị dâu điều trị trong bệnh viện vì bị động thai.

"Con không dám nói với mẹ vì sợ mẹ đang đau lòng lại càng thêm tuyệt vọng nếu em bé không giữ được. Thà không biết còn đỡ hơn là biết tin con có thai nhưng rồi lại nhận thêm tin dữ…", chị dâu khóc nói.

Trước đó chị dâu đã biết mình mang thai nhưng muốn đợi qua 3 tháng thai nhi ổn định thì mới thông báo với mọi người. Ai ngờ anh tôi gặp chuyện. Có lẽ vì chị quá đau buồn nên em bé cũng bị ảnh hưởng.

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Mẹ tôi bật khóc xin lỗi vì đã nghi ngờ chị dâu. Bà cũng hạnh phúc khi biết thai nhi đã ổn định, được gần 3 tháng rồi. Chị dâu đã mang thai, anh tôi vẫn để lại một giọt máu, bà cảm thấy biết ơn chị dâu vô cùng. Bởi chị luôn nâng niu đứa con mà chồng để lại, chấp nhận sau này phải nuôi con một mình không có chồng bên cạnh giúp đỡ. Chẳng những vậy có thể đứa bé này sẽ là nguyên nhân cản trở chị tìm kiếm hạnh phúc mới.

"Không mẹ ạ, con chưa bao giờ nghĩ như vậy. Đứa bé cũng là con của con mà, sao lại có thể khiến con phải chịu thiệt thòi…", chị dâu nói đúng nhưng mẹ tôi vẫn vô cùng trân trọng và biết ơn chị ấy. Nhờ có chị mạnh mẽ giữ lại em bé mà gia đình tôi sẽ có cháu nội, anh tôi có người nối dõi.

Nhà tôi phải chăm sóc chị dâu trong những tháng tới của thai kỳ thế nào, để mẹ con chị khỏe mạnh, không bị động thai thêm lần nào nữa?