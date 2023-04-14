Anh trai hơn 40 tuổi dẫn bạn gái về ra mắt, chưa kịp mừng, tôi hốt hoảng tột cùng khi thấy mặt chị dâu tương lai

Thế mà hôm vừa rồi, anh tôi thông báo sẽ dẫn bạn gái về nhà ra mắt.

Hồi còn học đại học, tôi từng rất thân với một cô bạn chung phòng kí túc xá. Chúng tôi thân đến mức lúc nào cũng dính nhau như sam, đi ăn, đi chơi đều đi cùng nhau. Cho đến khi S (bạn tôi) có người yêu. Cô ấy bắt đầu tách tôi ra, đi chơi với người yêu thâu đêm, thậm chí còn nghỉ học cả tuần. Thấy S có vẻ chìm đắm quá mức trong tình cảm, tôi khuyên can thì cô ấy giận dỗi chuyển ra ngoài ở trọ, sống thử với người yêu. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng lạnh nhạt dần. Cho đến một ngày, S gọi điện cho tôi, khóc như mưa bảo rằng đã có thai rồi. Tôi điêu đứng, không nghĩ bạn mình lại không biết giữ gìn, để xảy ra chuyện lớn như thế. Với sinh viên chúng tôi mà nói, có thai là chuyện chẳng hay ho gì. Không những thế, S còn bị người yêu ruồng bỏ, chính tôi phải dẫn cô ấy đi làm kế hoạch hóa để có thể tiếp tục học hành. S đau khổ, suy sụp suốt một thời gian dài.

Hiện tại, chúng tôi đã ra trường và hơn 10 năm nay không liên lạc với nhau nữa. Tôi cũng có gia đình và một đứa con trai nhỏ. Gia đình tôi chỉ có hai anh em, anh tôi năm nay đã 45 tuổi rồi, có cơ ngơi đồ sộ là hai cửa hàng bán nội thất gỗ, tiền bạc không thiếu, chỉ thiếu vợ. Anh ấy suốt ngày lo làm ăn, tính toán kiếm tiền nên chẳng có thời gian yêu đương. Tôi cũng hay hỏi han chuyện tình cảm nhưng anh ấy kín tiếng, chưa bao giờ kể về người yêu. Ảnh minh họa: Internet Thế mà hôm vừa rồi, anh tôi thông báo sẽ dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Anh còn nói bạn gái là người rất tốt, hiền lành, chuẩn mực, chu đáo. Bố mẹ tôi mừng lắm, còn bảo tôi hôm đó chuẩn bị thức ăn ngon lành một chút. Nào ngờ khi thấy chị dâu tương lai, tôi hốt hoảng đến mức đánh rơi cả đĩa trái cây trên tay. Đó chẳng phải là S sao? Cô ấy sao lại là người yêu của anh trai tôi?

Thấy tôi, S cũng lúng túng thấy rõ. Chúng tôi chào hỏi nhau vài câu xã giao, tôi cũng không vồ vập khi thấy bạn thân. Nhưng anh tôi lại yêu chiều S, chăm sóc cô ấy rất nhiệt tình. Sau đó, S nhắn tin qua facebook, năn nỉ tôi đừng tiết lộ những chuyện thời sinh viên. Tôi càng nghĩ càng thấy thương anh trai bởi quá khứ của S quá tăm tối. Tôi có nên tiết lộ quá khứ đó để anh trai tìm kiếm một người con gái khác phù hợp hơn không?

Chìa que thử thai 2 vạch cho người yêu, điều đầu tiên anh làm là chở thẳng tôi đến bệnh viện, tôi thất kinh trước hành động tiếp theo Thế nên, tôi quyết định dùng que thử thai giả 2 vạch với mong muốn khiến anh phải có trách nhiệm với cuộc đời tôi. Nghĩ là làm, chủ nhật là hôm chúng tôi đều được nghỉ, tôi gửi cho anh hình ảnh que thử thai 2 vạch, các dấu hiệu của phụ nữ mang thai và nóng lòng chờ phản ứng của anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-trai-hon-40-tuoi-dan-ban-gai-ve-ra-mat-chua-kip-mung-toi-hot-hoang-tot-cung-khi-thay-mat-chi-dau-tuong-lai-572159.html