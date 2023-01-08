Anh trai đi làm xa về mang cả con riêng, bố mẹ thương xót chị dâu nên lúc nào cũng chiều chuộng, ai ngờ phía sau còn có sự thật tày đình

Thế mà cách đây 1 năm, tức là khi anh chị tôi cưới nhau được gần 2 năm thì anh trở về mang theo một đứa bé mới sinh. Anh thừa nhận sai lầm với bố mẹ và vợ, xác nhận đó là con riêng của anh với người phụ nữ khác. Cô ta đưa con cho anh nuôi để đi tìm hạnh phúc khác. Anh mang con về mong nhận được sự tha thứ của chị dâu.

Anh tôi và chị dâu cưới nhau cách đây gần 3 năm. Trước đám cưới anh đang đi làm xa, sau đám cưới anh cũng chưa về được gần vợ. Chị dâu ở nhà một mình lủi thủi cô đơn. Cũng may nhà ngoại chị không xa lắm, bố mẹ tôi rất tâm lý, con trai không có nhà thì ông bà rất thoải mái với con dâu.

Biết con trai có lỗi với vợ nên bố mẹ tôi càng chiều chuộng muốn chuộc lỗi với con dâu. Chuyện chăm sóc em bé gần như chị không cần phải động tay. Ông bà còn bỏ tiền ra mua sắm cho cháu nội, không cần chị nhọc lòng.

Chị dâu dù rất đau khổ và thất vọng nhưng vì yêu chồng nên chấp nhận bỏ qua, chấp nhận chăm sóc nuôi dưỡng đứa bé như con ruột. Anh tôi cũng lập tức xin về gần nhà với vợ.

Con riêng của anh tôi là một bé gái, hiện tại đã hơn 1 tuổi. Bé càng lớn ai cũng tấm tắc khen bé giống mẹ quá. Họ không biết đó là con riêng của anh tôi, chưa một lần nhìn thấy mẹ đẻ của bé, vậy nên ý họ chính là bé giống chị dâu. Nhà tôi đều giật mình nhìn lại thì thấy bé quả thật giống chị ấy đến sáu, bảy phần. Tuy vậy mọi người đều nghĩ có lẽ sự giống nhau đó chỉ là trùng hợp mà thôi.

Cho đến cách đây một tuần, 1 người phụ nữ trung niên đi cùng con trai bà ấy đột nhiên đến nhà tôi đề nghị xin lại cháu. Và đứa cháu mà họ nói chính là bé gái anh tôi mang về. Đến lúc này một bí mật tày đình mới được hé lộ khiến bố mẹ tôi phải sốc lên sốc xuống. Đứa bé đó thật sự là do chị dâu sinh ra nhưng không phải của anh tôi mà chị ta ngoại tình có con với người khác!

Khoảng thời gian anh tôi vắng nhà, bố mẹ thì tâm lý dễ tính lại chẳng nghi ngờ con dâu, chị ta thoải mái thích làm gì thì làm. Không có chồng bên cạnh, chị dâu ngã vào vòng tay một gã đàn ông khác rồi có thai. Hắn ta lập tức chối bỏ, nói rằng không thể kết hôn với chị. Chị dâu liền đến tìm anh tôi thú nhận mọi chuyện vì biết khó giấu được.

Anh tôi vì quá yêu vợ nên không chấp nhận ly hôn, bảo chị cứ sinh đứa bé ra. Tuổi của thai nhi không trùng khớp với thời điểm anh tôi ở trong nước, lúc đó anh đang ở nước ngoài mấy tháng. Bởi vậy bất đắc dĩ anh đành dựng lên màn kịch bản thân ngoại tình có con riêng để gia đình dễ dàng chấp nhận.

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Chị dâu giấu bụng bầu, mang thai được 5 tháng thì chị về ngoại, lấy cớ công việc áp lực tạm nghỉ rồi còn về tận quê tĩnh dưỡng. Hóa ra là chị lén sinh con, sau đó anh tôi về bế đứa bé đến trước mặt bố mẹ. Em bé toàn nuôi sữa ngoài, những lúc chị bế ẵm, chăm sóc, gọi bé là “con” thì nhà tôi lại nghĩ chị tốt bụng, rộng lượng. Mọi chuyện diễn ra chẳng ai nghi ngờ gì vì nó quá sức tưởng tượng.

Lúc trước gã đàn ông kia chối bỏ đứa con, hiện tại bị bố mẹ anh ta biết được, họ muốn nhận lại cháu không muốn máu mủ của mình lưu lạc bên ngoài. Bởi vậy mới có chuyện họ tìm đến tận nhà tôi.

Bố mẹ tôi sốc lắm, kiên quyết đuổi chị dâu đi, không chấp nhận cô con dâu này nữa. Anh tôi khi trước chấp nhận “đổ vỏ”, giờ lý nào lại nghe lời mẹ. Chúng tôi không biết anh chị với gia đình nhà kia thương lượng chuyện đứa bé thế nào nhưng anh tôi đã đưa vợ ra ngoài sống riêng rồi.

Sao nhà tôi lại rơi vào cảnh ngộ trái ngang cột cùng thế này? Anh tôi si tình tới mức u mê, làm khổ bố mẹ, khiến ông bà suy nghĩ mất ăn mất ngủ cả tuần nay. Phải làm sao để khuyên bảo anh tôi?