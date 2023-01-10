Anh trai đi công tác, hàng xóm gọi báo chị dâu dẫn trai trẻ về nhà 'thậm thụt', bố mẹ lén đêm hôm đến bắt gian thì ngỡ ngàng khi thấy mặt 'kẻ thứ 3'

Đợt vừa rồi anh tôi phải đi công tác dài ngày. Anh bảo với bố mẹ đi nửa tháng, cũng có thể là 1, 2 tháng, chưa thể biết trước được. Ban đầu khi anh tôi đi công tác, chị dâu đưa con về chơi với ông bà nội còn bày ra vẻ mặt buồn rười rượi, như thể chuyện gì kinh khủng lắm.

Anh trai và chị dâu tôi cưới nhau được 4 năm rồi. Họ ra ở riêng ngay sau đám cưới vì thích tự do và tự lập, chứ không sống cùng bố mẹ tôi. Anh chị sinh được 1 bé trai, năm nay gần 3 tuổi. Anh tôi chăm chỉ làm ăn, lo cho gia đình, chị dâu cũng đi làm nhưng công việc nhàn tản, không kiếm được bao nhiêu, chủ yếu vẫn là chăm chồng chăm con. Nói chung hôn nhân của anh chị khá hạnh phúc, chẳng có vấn đề gì lớn.

Chẳng hiểu hai bà trao đổi số điện thoại lúc nào mà bác hàng xóm gọi điện cho mẹ tôi, mách rằng thấy chị ấy đưa đàn ông lạ về nhà thậm thụt. Đến vào lúc đêm muộn, sau đó tờ mờ sáng lại rời đi vội vã. Bác ấy dậy tập thể dục sớm nhìn thấy gã đàn ông kia trùm áo, đội mũ kín mít đi ra từ nhà chị dâu.

Ấy vậy mà chưa đầy chục ngày sau đã có tin đồn không hay đến tai bố mẹ tôi. Chuyện là mẹ tôi cũng thường sang chơi nhà anh chị để thăm cháu, bà có quen với bác hàng xóm cạnh nhà anh chị thuê trọ.

Chị dâu từ trước đến nay luôn tỏ ra là người vợ hiền lành, có đạo đức, chuyện chị đưa đàn ông lạ về qua đêm quả thật khiến bố mẹ tôi giận run cả người. Anh vừa đi công tác hơn chục ngày, chị đã đổ đốn như thế, chứng tỏ chị qua lại với gã đàn ông kia từ lâu rồi.

Bố mẹ bảo chờ chị đưa gã ta về lần nữa để bắt quả tang, bây giờ đến tra hỏi thì không có chứng cứ, chị dâu sẽ chối bay chối biến. Mẹ tôi nhờ bác hàng xóm chú ý thật chặt chẽ động tĩnh bên nhà chị dâu. Chờ mãi đến gần nửa tháng sau, tức là khoảng 25 ngày từ khi anh trai tôi đi công tác, một lần nữa chị dâu lại đưa đàn ông lạ về nhà.

Gã ta gần 12 giờ đêm mới lén lút vào nhà, kiểu ngoại tình kín kẽ, đến lúc đêm hôm rồi ra về khi tinh mơ như thế thật sự chẳng ai mà biết được. Bố mẹ và tôi lập tức sang nhà chị dâu túm gọn đôi tình nhân trơ trẽn kia. Khổ thân anh tôi, cày cuốc hộc mặt kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, cuối cùng bị cắm sừng một cách đau đớn mà không hay biết gì.

Mẹ tôi một lần tình cờ vẫn cầm chìa khóa nhà anh trai nên chúng tôi nhẹ nhàng mở cửa vào, sau đó ập vào phòng ngủ. Quả nhiên trong ánh đèn mờ ảo, chị dâu tôi và một gã đàn ông đang ôm ấp nhau tình tứ.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng khi điện bật sáng, cả nhà tôi nhìn rõ mặt gã đàn ông đó thì tất cả đều sốc không nói nên lời. Người đàn ông ở trên giường của chị dâu không phải ai khác chính là anh trai tôi!

Anh tôi rõ ràng đang đi công tác, tại sao phải lén lút về nhà thăm vợ? Nhất là trông anh gầy guộc xanh xao hơn trước rất nhiều, bố mẹ tôi hốt hoảng hỏi thăm thì lúc ấy cả nhà mới biết một chuyện tày trời. Anh tôi đang đi trốn nợ chứ chẳng hề có chuyến công tác nào cả! Người đàn ông lần trước bác hàng xóm phát hiện ra cũng chính là anh, chị dâu tôi không hề ngoại tình.

Mấy tháng trước, anh trai tôi nghe nghe bạn bè rủ rê nên đầu tư vào chứng khoán, mong giàu nhanh để mua nhà mua xe cho vợ con. Khổ nỗi anh không có kiến thức và hiểu biết, toàn nghe mấy kẻ mối lái xúi giục. Sau khi được lãi một chút tiền thì anh hồ hởi vay mượn khắp nơi, đầu tư một vụ lớn, hi vọng thắng đậm. Đầu tư nào phải đơn giản, làm ăn mà như đánh bạc thì cuối cùng cũng chỉ rước về thua lỗ.

Ảnh minh họa: Internet

Anh tôi làm công ăn lương nên gia đình chỉ đủ ăn, lấy đâu ra một khoản tiền lớn để trả nợ. Anh lại vay nặng lãi đầu tư, chủ nợ đòi ráo riết thành ra phải bỏ cả công việc để đi trốn nợ. Anh nhớ vợ con quá không chịu được, đành phải tranh thủ lúc nửa đêm về với vợ rồi sáng sớm đi gấp.

Số tiền nợ của anh lên đến 1,5 tỷ đồng khiến gia đình tôi choáng váng. Nhà tôi không ai có nhiều tiền mặt như vậy để trả nợ giúp anh. Bố mẹ cũng chỉ có mảnh đất đang ở, nếu bán đi thì ông bà lẽ nào cũng phải thuê trọ? Trời ơi sao lại khổ thế này, gia đình tôi phải làm thế nào để cứu anh trai?