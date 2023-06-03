Anh nào cũng 'đổ đứ đừ' trước 3 tư thế, chị em mà chiều theo áp dụng chắn chắn cả 2 cùng nhau 'chìm đắm' mãi không rời

Dưới đây là các tư thế nó giúp cho cuộc sống của vợ chồng luôn có sự mới lạ, hấp dẫn. Phụ nữ nên học thêm để biết cùng chồng lên đỉnh.

Với tư thế quan hệ vợ chồng này thì tư thế vợ đang ở phía trên, tuy nhiên lúc này cả hai cùng ngồi, đây là lúc bạn và người tình siết chặt vào nhau nhất. Trọng lực cô gái dồn hết vào đúng vị trí cần kích thích. Cơ thể có cơ hội áp sát nếu như 2 người siết chặt vòng tay. Bạn gái có thể ở tư thế quỳ gối hoặc duỗi thẳng chân tùy sở thích và cảm hứng của chính mình.

Đối với tư thế này, bạn sẽ cần một chiếc bàn. Trên tư thế này người phụ nữ nằm xuống trên bàn với mông gần cạnh bàn. Người nam sẽ gác chân người phụ nữ lên vai và tay anh ta giữ eo người bạn tình của mình hay kích thích vào những điểm nhạy cảm khác trên cơ thể bạn tình của mình. Người nữ có thể thả đôi chân tự do trên vai hoặc trên cạnh của bàn. Tư thế quan hệ vợ chồng này người phụ nữ cũng cảm thấy tự do cảm nhận khoái cảm của cơ thể mình hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế cả hai hợp nhất

Trong tư thế này người nam quỳ gối còn người nữ ngồi lên người đối mặt người nam 2 chân dang sang 2 bên, cả hai cùng ngã người về phía sau. Trong khi người nam chống tay xuống giường làm điểm tựa thì người nữ chống tay lên đùi đối tác. Tư thế quan hệ vợ chồng này sẽ cho bạn cảm giác cực mãnh liệt vì cả hai có thể nhịp nhàng tới lui và tùy ý dùng sức theo ý thích, cả hai đều có thể chủ động trong tư thế quan hệ vợ chồng này.

Tư thế hoa sen

Tư thế quan hệ vợ chồng này sẽ giúp cả bạn và đối tác cảm thấy thoải mái hơn. Hai bạn ngồi vắt chéo, đưa chân qua hông của nhau. Bạn nữ ngồi lên đùi chàng và gắn kết anh ấy, hai chân quấn chặt eo đối tác. Bắt đầu trao nhau những nụ hôn và hơi thở nồng nàn. Khi bạn thở ra thì anh ấy hít vào và ngược lại. Khi bạn hít vào, cố gắng thu cơ xương chậu lại và thắt chặt cơ âm đạo. Bạn nam cũng nên phản ứng và thúc đẩy với những hành động của đối tác.

Nếu biết thực hiện các tư thế này thì chắc chắn rằng chồng bạn sẽ không bao giờ còn muốn tìm ra bên ngoài để ‘đổi gió’.