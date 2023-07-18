Nhắm mắt lấy người chồng mù lòa, sau ngày cưới anh bỗng tiết lộ một điều khiến tôi khóc không thành tiếng...

Tâm sự 18/07/2023 14:35

Nhưng sau đêm tân hôn ngọt ngào, điều tiết lộ của Nam đã khiến cô bất ngờ. Hóa ra anh đã thầm thích cô từ lâu dù không được nhìn thấy Lan.

Lan có mối tình 2 năm với Tài với nhiều điều hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp. Tài bạn trai cô là người có tiền, anh ta chiều chuộng cô và dành nhiều lời đường mật cho bạn gái.

Quá tin tưởng Tài và những lời hứa của anh, Lan đã trao cái ngàn vàng cho anh. Thế nhưng không ngờ sau đêm ân ái ấy, Tài phủi tay bỏ đi. Trước khi đi, anh ta còn không ngần ngại bảo rằng anh ra chỉ muốn chiếm đoạt cô chứ không bao giờ anh chấp nhận lấy một người nghèo như Lan. Trước khi bỏ đi, gã bạn trai sở khanh còn dúi vào tay Lan 500 nghìn đồng mà theo anh ta là phí mua trinh.

Lan nước mắt ngắn dài trách mình quá tin tưởng để rồi mất đi đời con gái. Giờ thì cô biết làm gì để yêu ai, lấy ai nữa. Đúng lúc ấy, Nam, một anh chàng bị mù nhà cạnh phòng trọ của Lan đang có ý muốn nhờ người mai mối để cưới vợ.

Nhắm mắt lấy người chồng mù lòa, sau ngày cưới anh bỗng tiết lộ một điều khiến tôi khóc không thành tiếng... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nam là người có điều kiện, anh giàu có dù đôi mắt bị mù. Thế rồi không hiểu tại sao Lan lại nhờ người mai mối chính cô cho Nam. Lan tin rằng anh bị mù sẽ không phát hiện ra chuyện cô đã mất trinh.

Thế rồi nhờ sự mai mối, Lan và Nam gặp gỡ và quyết định tiến đến hôn nhân không lâu sau đó. Mọi người nhìn Lan bằng ánh mắt khinh bỉ, cho rằng cô chỉ vì ham giàu mà chấp nhận lấy người đàn ông mù lòa. Lan biết nhưng cũng chẳng để tâm nhiều, cô sẽ tự mình sống cho mình.

Ngày cưới Lan đầy lo lắng về đêm tân hôn. Kết thúc tiệc đón khách, Lan lên phòng trước chờ Nam. Trước khi vào đêm tân hôn, cô và anh chuyện trò. Nam vẫn không quên hỏi cô chuyện còn trinh hay chưa nhưng Lan đành tâm giấu kín. Cô vẫn bảo rằng mình còn trinh.

Nhưng sau đêm tân hôn ngọt ngào, điều tiết lộ của Nam đã khiến cô bất ngờ. Hóa ra anh đã thầm thích cô từ lâu dù không được nhìn thấy Lan. Mỗi lần Nam đều muốn nghe tiếng nói của cô. Anh đã rất nhiều lần ngồi ở cửa và phát hiện tiếng Lan nói chuyện cùng bạn trai mỗi lần anh ta đưa cô về. Cũng vì giọng nói ấy mà anh yêu cô. Sau khi biết cô chia tay bạn trai, anh đã lấy hết dũng cảm nghĩ ra cách tuyển vợ nhưng thực chất là anh nhờ người mách nước đến cô. Và với anh chuyện trinh tiết cũng không quan trọng.

Lan nghe đến đây thì nước mắt lăn dài, có lẽ người đàn ông cô cần đã ở trước mắt cô đây rồi. Thế mà lí do cô đến với anh chỉ là vì muốn che giấu chuyện mình đã mất đi cái ngàn vàng. Cô chắc chắn sẽ trân trọng anh và sống vì anh trong quãng đời còn lại. Thế mới nói, đôi khi hạnh phúc ở ngay cạnh chúng ta mà chúng ta không hề hay biết.

Thế rồi nhờ sự mai mối, Lan và Nam gặp gỡ và quyết định tiến đến hôn nhân không lâu sau đó. Mọi người nhìn Lan bằng ánh mắt khinh bỉ, cho rằng cô chỉ vì ham giàu mà chấp nhận lấy người đàn ông mù lòa. Lan biết nhưng cũng chẳng để tâm nhiều, cô sẽ tự mình sống cho mình.

Ngày cưới Lan đầy lo lắng về đêm tân hôn. Kết thúc tiệc đón khách, Lan lên phòng trước chờ Nam. Trước khi vào đêm tân hôn, cô và anh chuyện trò. Nam vẫn không quên hỏi cô chuyện còn trinh hay chưa nhưng Lan đành tâm giấu kín. Cô vẫn bảo rằng mình còn trinh.

Nhưng sau đêm tân hôn ngọt ngào, điều tiết lộ của Nam đã khiến cô bất ngờ. Hóa ra anh đã thầm thích cô từ lâu dù không được nhìn thấy Lan. Mỗi lần Nam đều muốn nghe tiếng nói của cô. Anh đã rất nhiều lần ngồi ở cửa và phát hiện tiếng Lan nói chuyện cùng bạn trai mỗi lần anh ta đưa cô về. Cũng vì giọng nói ấy mà anh yêu cô. Sau khi biết cô chia tay bạn trai, anh đã lấy hết dũng cảm nghĩ ra cách tuyển vợ nhưng thực chất là anh nhờ người mách nước đến cô. Và với anh chuyện trinh tiết cũng không quan trọng.

Lan nghe đến đây thì nước mắt lăn dài, có lẽ người đàn ông cô cần đã ở trước mắt cô đây rồi. Thế mà lí do cô đến với anh chỉ là vì muốn che giấu chuyện mình đã mất đi cái ngàn vàng. Cô chắc chắn sẽ trân trọng anh và sống vì anh trong quãng đời còn lại. Thế mới nói, đôi khi hạnh phúc ở ngay cạnh chúng ta mà chúng ta không hề hay biết.

Thế rồi nhờ sự mai mối, Lan và Nam gặp gỡ và quyết định tiến đến hôn nhân không lâu sau đó. Mọi người nhìn Lan bằng ánh mắt khinh bỉ, cho rằng cô chỉ vì ham giàu mà chấp nhận lấy người đàn ông mù lòa. Lan biết nhưng cũng chẳng để tâm nhiều, cô sẽ tự mình sống cho mình.

Ngày cưới Lan đầy lo lắng về đêm tân hôn. Kết thúc tiệc đón khách, Lan lên phòng trước chờ Nam. Trước khi vào đêm tân hôn, cô và anh chuyện trò. Nam vẫn không quên hỏi cô chuyện còn trinh hay chưa nhưng Lan đành tâm giấu kín. Cô vẫn bảo rằng mình còn trinh.

Nhưng sau đêm tân hôn ngọt ngào, điều tiết lộ của Nam đã khiến cô bất ngờ. Hóa ra anh đã thầm thích cô từ lâu dù không được nhìn thấy Lan. Mỗi lần Nam đều muốn nghe tiếng nói của cô. Anh đã rất nhiều lần ngồi ở cửa và phát hiện tiếng Lan nói chuyện cùng bạn trai mỗi lần anh ta đưa cô về. Cũng vì giọng nói ấy mà anh yêu cô. Sau khi biết cô chia tay bạn trai, anh đã lấy hết dũng cảm nghĩ ra cách tuyển vợ nhưng thực chất là anh nhờ người mách nước đến cô. Và với anh chuyện trinh tiết cũng không quan trọng.

Lan nghe đến đây thì nước mắt lăn dài, có lẽ người đàn ông cô cần đã ở trước mắt cô đây rồi. Thế mà lí do cô đến với anh chỉ là vì muốn che giấu chuyện mình đã mất đi cái ngàn vàng. Cô chắc chắn sẽ trân trọng anh và sống vì anh trong quãng đời còn lại. Thế mới nói, đôi khi hạnh phúc ở ngay cạnh chúng ta mà chúng ta không hề hay biết.

Thế rồi nhờ sự mai mối, Lan và Nam gặp gỡ và quyết định tiến đến hôn nhân không lâu sau đó. Mọi người nhìn Lan bằng ánh mắt khinh bỉ, cho rằng cô chỉ vì ham giàu mà chấp nhận lấy người đàn ông mù lòa. Lan biết nhưng cũng chẳng để tâm nhiều, cô sẽ tự mình sống cho mình.

Nhắm mắt lấy người chồng mù lòa, sau ngày cưới anh bỗng tiết lộ một điều khiến tôi khóc không thành tiếng... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày cưới Lan đầy lo lắng về đêm tân hôn. Kết thúc tiệc đón khách, Lan lên phòng trước chờ Nam. 

Nhưng sau đêm tân hôn ngọt ngào, điều tiết lộ của Nam đã khiến cô bất ngờ. Hóa ra anh đã thầm thích cô từ lâu dù không được nhìn thấy Lan. Mỗi lần Nam đều muốn nghe tiếng nói của cô. Anh đã rất nhiều lần ngồi ở cửa và phát hiện tiếng Lan nói chuyện cùng bạn trai mỗi lần anh ta đưa cô về. Cũng vì giọng nói ấy mà anh yêu cô. Sau khi biết cô chia tay bạn trai, anh đã lấy hết dũng cảm nghĩ ra cách tuyển vợ nhưng thực chất là anh nhờ người mách nước đến cô. Và với anh chuyện trinh tiết cũng không quan trọng.

Nhắm mắt lấy người chồng mù lòa, sau ngày cưới anh bỗng tiết lộ một điều khiến tôi khóc không thành tiếng... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lan nghe đến đây thì nước mắt lăn dài, có lẽ người đàn ông cô cần đã ở trước mắt cô đây rồi. Thế mà lí do cô đến với anh chỉ là vì muốn che giấu chuyện mình đã mất đi cái ngàn vàng. Cô chắc chắn sẽ trân trọng anh và sống vì anh trong quãng đời còn lại. Thế mới nói, đôi khi hạnh phúc ở ngay cạnh chúng ta mà chúng ta không hề hay biết.

Háo hức gặp lại vợ cũ, nhưng tôi lại co chân bỏ chạy khi thấy những dấu vết trên cơ thể gầy gò của em…

Háo hức gặp lại vợ cũ, nhưng tôi lại co chân bỏ chạy khi thấy những dấu vết trên cơ thể gầy gò của em…

Tôi và Loan ly hôn cách đây 3 năm. Khi đó chúng tôi có một đứa con gái đầu lòng. Vì bé là con gái lại còn nhỏ nên tôi cũng không tranh giành quyền nuôi con mà nhường cho vợ cũ chăm sóc, còn mình thì chu cấp hàng tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 46 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 16 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ